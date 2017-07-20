Госдума приняла закон, который позволяет авиакомпаниям запрещать бесплатный провоз багажа пассажирам с невозвратными билетами. Главным лоббистом этой нормы выступил «Аэрофлот», собственник лоукостера «Победа» — сейчас клиенты этой компании могут бесплатно провозить ручную кладь, что, как утверждает менеджмент, мешает конкуренции с европейскими и азиатскими лоукостерами.

В конце концов это нормально, когда компания заключает договор с клиентом, государству совершенно не обязательно вмешиваться в эти отношения. Другое дело, что в России эта отрасль уже зарегулирована, и пассажиры, не читая правила перелета при покупке билета, ждут, что их интересы будет защищать именно государство. И тут получается, что финансовые интересы для правительства оказываются важнее публичных обязательств.