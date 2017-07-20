Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин пообещал правозащитнице Людмиле Алексеевой помиловать бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, который сейчас отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима «Белый лебедь» за организацию массовых убийств.

«Да. Президент сказал, что это возможно, и что на это потребуется время», — сказал Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос, действительно ли президент дал такое обещание.

Игорь Изместьев, напомним, был представителем парламента Башкирии в Совете Федерации с 2001 года по 2007 год. В 2003 году он даже участвовал в выборах на пост президента республики — правда, он играл скорее техническую роль, помогая действующему тогда губернатору Муртазе Рахимову бороться с конкурентами.

Как бы то ни было, через несколько месяцев после того, как Изместьев сложил с себя полномочия сенатора, ему были предъявлены несколько обвинений в громких уголовных делах. Среди них покушение на жизнь сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, убийства бывшего главного бухгалтера копании «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского и московского нотариуса Галины Перепелкиной.

В 2007 году Игорь Изместьев был задержан сотрудниками ФСБ на территории Киргизии и доставлен в Москву, где его обвинили в организации преступлений, совершенных в Башкирии в 1990-х годах.

Игорь Изместьев / Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В 2010 году Изместьев был приговорен к пожизненному заключению, суд признал его виновным в терроризме, бандитизме, организации дачи взятки и покушении на жизнь Урала Рахимова. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 7,8 млн рублей.

В 2011-2012 гг. федеральная прокуратура Швейцарии расследовала уголовное дело по подозрению Изместьева в отмывании доходов, полученных преступным путем. В рамках расследования были арестованы деньги, находящиеся на счетах экс-сенатора в швейцарских банках. В 2012 году Генпрокуратура России попросила Швейцарию возместить российским потерпевшим ущерб на основании приговора Мосгорсуда за счет этих средств. В апреле 2015 года было объявлено, что активы Изместьева возвращены из Швейцарии, и за их счет потерпевшие получили свои компенсации.

О том, что Людмила Алексеева попросила президента помиловать Изместьева и он дал ей такое обещание, рассказала она сама во время заседания Совета по правам человека — правозащитница, которой в четверг исполнилось 90 лет, участвовала в нем по видеосвязи. До этого Владимир Путин приехал к ней домой, чтобы поздравить с днем рождения.

В.Путин дарит Л.Алексеевой гравюру с изображением пейзажа Евпатории / kremlin.ru

«Я президенту сказала: это не подарок, это просьба — сделайте доброе дело. Помилуйте Игоря Изместьева. Вот как раньше он помиловал [Сергея] Баранова. Он и разбойник, и душегуб, и все на свете», — сказала Алексеева и подчеркнула, что помилование — это «акт милосердия». «Завтра я обрадую этим известием мать Игоря Изместьева», — добавила она.

В России помилование — исключительное право президента страны. Если в 1990-е ежегодно глава государства миловал тысячи человек, то сейчас это скорее исключение. После 2000 года президент миловал не более 10 человек за год. В 2014 году Владимир Путин помиловал пятерых человек (при том, что было подано 4,7 тысяч хадатайств), а в 2015 году — только двух человек.