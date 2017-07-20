Только в мае этого года ученые сообщили об обнаружении древнейших следов присутствия людей в Австралии возрастом 50 тысяч лет, но теперь этот рекорд уже превзойден. Согласно данным археолога Криса Кларксона (Chris Clarkson) из Университета Брисбена и его коллег, находки в Мадьедбебе (Madjedbebe) на севере Австралии имеют возраст 65 тысяч лет.

Точная дата появления первых людей в Австралии важна для датировки выхода человечества из Африки и контактов первых людей современного типа с неандертальцами и денисовцами. Пока последние генетические данные свидетельствуют, что люди мигрировали из Африки около 72 000 лет назад. Однако есть некоторые археологические данные, которые указывают, что, возможно, на Ближнем Востоке первые люди оказались уже 110 000 лет назад.

Стоянка Мадьедбебе, ранее известная как Малакунанья II (Malakunanja II), находится в 300 километрах к востоку от города Дарвин. Она давно занимает центральное место в спорах о дате заселения Австралии. Там были обнаружены произведения наскальной живописи и более полутора тысяч каменных орудий. С 1989 года многие исследователи считают ее древнейшим местом обитания людей на континенте. Однако по поводу времени появления там людей единства среди исследователей нет. Первоначально назывались даты от 50 000 до 60 000 лет. Но затем они оспорены некоторыми археологами, считающими, что поселение возникло позже.

Лагерь на стоянке Мадьедбебе. Фото: Gundjeihmi Aboriginal Corporation/Dominic O'Brien

На этот раз исследователи применили оптически стимулированную люминисценцию для датирования минеральных слоев, в которых были найдены орудия. Этот метод позволяет определить, когда минерал последний раз находился на свету. В любых отложениях присутствуют в очень малых количествах радиоактивные элементы, которые медленно распадаются, испуская ионизирующее излучение (так появляется естественный радиоактивный фон). В минералах это излучение попадает в кристаллы кварца или полевого шпата. В кристаллических решетках образуются дефекты, вызванные захватом дополнительных электронов. Когда же кристалл попадает на свет, то под действием световых волн эти электроны высвобождаются, и возникает люминесценция. Ее интенсивность зависит от числа накопленных в кристаллах электронов, а оно определяется временем, которое кристалл провел в темноте.

В 2012 и 2015 годах археологи провели дополнительные раскопки стоянки, строго отслеживая стратиграфию находок. Они нашли тысячи новых каменных орудий, включая древнейший в мире каменный топор с отшлифованной кромкой, точильные круги, наконечники копий и огромное количество охры, которую древние люди использовали, чтобы рисовать на каменных стенах или на собственном теле. Артефакты и следы костров были найдены в трех слоях, самый глубокий из которых был на 2,6 метра ниже современного уровня земли. По мнению археологов, найденные предметы демонстрируют непрерывную культурную преемственность на протяжении тысяч лет. При исследовании особенное внимание обращали на то, чтобы исключить перемещение артефактов между слоями.

Каменный топор. Фото: Chris Clarkson/Gundjeihmi Aboriginal Corporation

Специалист по геохронологии Зенобия Джейкобс (Zenobia Jacobs) из Университета Вуллонгонга исследовала методом оптически стимулированной люминисценции 28 500 отдельных кварцевых зерен из 56 образцов, взятых из разных слоев. Она сделала вывод, что старейшее поселение в Мадьедбебе возникло 65 000 лет назад, с вероятностью 95%. Чтобы убедиться в своей правоте, профессор Джейкобс отправила четыре образца в Университет Аделаиды для независимого исследования. Результат был таким же.

Такая дата говорит, что, переселяясь в Австралию, Homo sapiens могли контактировать с флоресскими людьми (Homo floresiensis), которые исчезли около 60 тысяч лет назад. Пока никаких материальных свидетельств таких контактов не обнаружено.

Авторы работы также предполагают, что смешение расселявшихся по Евразии сапиенсов с неандертальцами и денисовцами тоже должно было произойти несколько раньше. Об этом смешении говорят гены, унаследованные от представителей этих видов австралийскими аборигенами. Однако генетическая хронология на данный момент не допускает столь древнего времени этих контактов. Как говорит популяционный генетик Дэвид Рейх (David Reich) из Гарвардского университета, анализ ДНК австралийцев и меланезийцев позволяет уверенно предполагать, что скрещивание с неандертальцами и денисовцами произошло не раньше 45 000 – 35 000 лет назад. Если же полученные археологами в Мадьедбебе датировки верны, то, как полагает Рейх, придется признать, что первоначальные жители Австралии исчезли, а на их место пришла другая волна мигрантов, ставших предками австралийцев и меланезийцев.

Археолог Джим О'Коннелл (Jim O'Connell) из Университета штата Юта поддерживает идею о более позднем происхождении нынешних австралийских аборигенов. А вот палеоантрополог Майкл Уэстауэй (Michael Westaway) из Университета Гриффит в Брисбене считает вероятной теорию единственной миграции. Он обращает внимание на то, что в генетических исследованиях пока не использовались данные о ДНК многих народов севера Австралии, например, представителей племенной группы миррар, которая сейчас живет возле стоянки Мадьедбебе. Более полная информация о геномах аборигенов, по мнению ученого, позволит примирить генетическую и геологическую датировки.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.