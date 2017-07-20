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20 июля 2017, 14:45
нефть рубль
Александр Хандруев

«Отсутствие потенциала роста не означает, что рубль будет бездонно падать»

pixabay.com
pixabay.com

Рубль (а также еще несколько валют) практически исчерпал потенциал роста, полагают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. В связи с этим банк рекомендовал инвесторам зафиксировать прибыль по сделкам carry trade с этими валютами и рублем.

Рекомендации аналитиков Goldman Sachs инвесторам по поводу рубля содержатся в обзоре этого банка от 18 июля. Банк советует не только зафиксировать прибыль по спекулятивным сделкам carry trade (игра на процентных ставках) с несколькими валютами, в числе которых оказался рубль, но и вывести средства из этих активов, пишет информационное агентство РБК.

Покупать рубли Goldman Sachs рекомендовал своим клиентам восемь месяцев назад. Как подчеркнули авторы обзора, приобретать рубли, а также рупии, бразильские реалы и южноафриканские рэнды банк советовал в связи с нестабильностью на американском рынке, возросшей после избрания президентом США Дональда Трампа. На инвестициях в эти валюты клиенты банка смогли заработать около 10% от вложенных средств, однако от этой стратегии пора отойти, полагают аналитики банка.

 
Валютные пары
pixabay.com

Напомним, курс рубля продолжал расти даже на фоне повышения ставки ФРС США в марте. Многие эксперты связывали этот факт именно со сделками carry trade. В связи с этим и другими обстоятельствами опрошенные информагентством эксперты считают совет относительно рубля преждевременным. Они полагают, что, несмотря на повышение ставки ФРС интерес инвесторов к развивающимся рынкам сохранится. Кроме того, они считают вероятным повышение цен на нефть, что таких будет способствовать укреплению рубля.

В Минфине, по данным российских СМИ, также ожидают дальнейшего роста рубля. Предполагается, что рубль может усилиться в период налоговых и дивидендных выплат, которые, по оценкам аналитиков, составят 700 млрд рублей. При этом, как сообщил газете «Известия» заместитель министра финансов Владимир Колычев, Минфин не будет корректировать закупки на валютном рынке в ближайшие две недели.

Период самой активной выплаты дивидендов, начавшийся во второй половине июля, завершит сезон годовых выплат за 2016 год и продлится до 3 августа, отметило издание.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию с российской валютой согласился Александр Хандруев, бывший заместитель председателя Банка России, вице-президент Ассоциации региональных банков, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. По его мнению, негативный вывод относительно перспектив рубля исходит от «медведей», игроков на понижение на финансовом рынке, тогда как в действительности перспективы рубля очень неплохи.  

 
Александр Хандруев
nbforums.ru

«Все высказывания о необходимости выводить средства из рублевых активов продиктованы ничем иным, как определенными интересами. Кто советует прекращать операции с рублем? «Медведи», которые на это ставят. Кто мог предположить, что даже в условиях стабилизации цен на нефть рубль пойдет вверх? И каковы причины этого? То обстоятельство, что нерезиденты стали покупать ОФЗ (облигации федерального займа – прим. ред.)? Да, это одна из причин, но сыграла роль не только эта причина, а целая их совокупность.

К уже упомянутому надо добавить, что Россия сейчас проходит фазу рецессии кризиса. И хотя она ее полностью еще не прошла, она пусть медленно, но выбирается из стагнации. Пусть медленно – оценки и прогнозы Валютного фонда Мирового банка скорее сдержанно оптимистичны, чем пессимистичны. Кроме того, не надо забывать, что и международное рейтинговое агентство Moody’s частично пересмотрело и повысило рейтинг России. Словом, есть целая совокупность факторов, которая влияет на обменный курс рубля.

И не надо забывать о том, что Банк России очень осторожно подходит к снижению ставки. Если бы он снижал ставку слишком сильно, это, во-первых, могло бы повысить инфляционные ожидания, а во-вторых, привело бы к усилению действия процентного паритета. То есть тогда рисковую премию не получали бы те, кто держит деньги в рублях – в облигациях или в депозитах. Поэтому Банк России проводит очень взвешенную и, на мой взгляд, правильную политику поэтапного снижения процентной ставки.

Кстати, американцы сейчас повышают ставку тоже поэтапно. То есть процесс стабилизации денежной политики очень сложен и долог. Это вам не дерево срубить – это скорее выращивать его. Выращивать дерево можно годами, а срубить – за один час. То же самое и здесь.

Исчерпан ли потенциал курса рубля? Это возможно, но это не означает, что возникли условия, чтобы бежать избавляться от рублевых активов. За последние полтора года рубль обнаружил очень хорошую динамику – волатильность его понизилась. Дело же не только в том, идет рубль вверх или вниз – ведь не только рубль может расти и падать, но японская иена, американский доллар, евро – все они тоже идут то вверх, то вниз. Посмотрите на норвежскую крону, на австралийский доллар, на канадский доллар – все эти валюты считаются относительно сильными, как и рубль. У них тоже был серьезный перепад курсов.

Вся проблема именно в том, чтобы не было чрезмерной волатильности, чтобы курс не дергался каждый раз на плюс-минус 3-5%. Вот такие скачки совсем плохи. И задача заключается в том, чтобы эта глиссада для рубля была более или менее сглажена. Ну, если проявится тенденция к ослаблению рубля, это будет хорошо для экспортеров, но хуже для населения или импортеров. А если речь пойдет об укреплении рубля, это будет лучше для снижения инфляции, для потребителей, но хуже для экспортеров. Ну, сейчас укрепление курса сейчас для экспортеров неким ростом цен на нефть.

Словом, высказывания насчет необходимости выводить средства из рублевых активов – это веяная война «быков» и «медведей», тех, кто играет на повышение или на понижение курса. Те, кто играет на повышение, «быки», конечно, говорят, что давайте вкладываться в рубль. А те, кто на понижение, «медведи», – что конец рублю, все. Но даже если у рубля сейчас нет потенциала роста, это не означает, что он будет бездонно падать. Да, он ослабнет, но что в этом плохого? В конце концов, у человека давление и пульс тоже меняются, движутся то вверх, то вниз, и это нормально, лишь бы не было критических значений.

Плохо, когда внеэкономические интервенции разного рода приводят к тому, что происходит резкое повышение волатильности обменного курса. Это вот действительно плохо; а то, что творится сейчас, нормально», – объяснил Александр Хандруев. 

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