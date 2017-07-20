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20 июля 2017, 10:15
«Газпром» «Турецкий поток»
Симон Жаворонков

Бурный «поток»

Судно Audacia прокладывает первую нить газопровода "Турецкий поток" у российского побережья. 7 мая 2017
Судно Audacia прокладывает первую нить газопровода "Турецкий поток" у российского побережья. 7 мая 2017
Газпром

На дне Черного моря началась укладка второй нитки газопровода «Турецкий поток». Об этом «Ведомостям» рассказали знакомые с ситуацией собеседники, но подтвердить информацию удалось и из открытых источников.

Ранее официально было объявлено, что началась укладка только первой нитки газопровода. 10 июля министр энергетики Александр Новак рассказал, что «Газпром» проложил уже 50 км подводной части трубопровода. Новак также пояснил, что Турция еще не дала окончательного подтверждения точкам выхода газопровода на своей территории, но сделает это «в ближайшее время».

За стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода даже наблюдал президент России Владимир Путин. 23 июня он прилетел на борт катамарана Allseas компании Pioneering Spirit. С борта судна он позвонил президенту Турции Реджепу Эрдогану и отметил роль личной поддержки главой турецкого государства этого проекта. «У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами», — сказал тогда российский президент. «Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит, безусловно, в результате вашей непосредственной личной поддержки», — отметил Путин.

 
Владимир Путин с Алексеем Миллером на судне-трубоукладчике Pioneering Spirit
kremlin.ru

По словам собеседника «Ведомостей», на дно Черного моря уже уложено порядка 20–25 км трубы второй нитки. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, который до того проложил по мелководному участку первую нить газопровода.

По данным сайта marinetraffic.com, который позволяет отслеживать перемещение большинства судов, сейчас Audacia движется с постоянной средней скоростью 0,1–0,15 узла в час (4–5 км в сутки) по маршруту, где ранее была проложена первая нитка «Турецкого потока». Это примерно соответствует заявленной рабочей скорости укладки трубы под водой.

Так как судно Audacia может принять на борт только 14 000 т труб, к нему постоянно доставляют дополнительный груз корабли Highland Navigator (грузоподъемность 3300 т) и Baccara (3000 т). Также на рейде порта Анапы находится грузовое судно «Евдокия», которое прибыло из Болгарии с грузом труб в ночь с 17 на 18 июля — ранее «Газпром» планировал построить трубопровод «Южный поток», который выходил бы из Черного моря в Болгарии, поэтому в этой стране уже был заготовлен склад с трубами.

Изначально планировалось, что «Турецкий поток» будет состоять из четырех ниток, его стоимость в «Газпроме» оценивал в €11,4 млрд. В октябре 2016 года было принято решение сократить мощность газопровода вдвое, до двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. В июне 2017 года заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что текущая оценка инвестиций «Газпрома» в реализацию строительства «Турецкого потока» составляет $6 млрд.

 
Схема газопровода "Турецкий поток"
Газпром

Первая нитка, как заявляется, предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство морского участка этого газопровода у российского побережья Черного моря началось 7 мая 2017 года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 23 июня заявил, что строительство двух ниток «Турецкого потока» завершится в 2019 году. При этом первая, по словам Миллера, откроется к марту 2018 года.

Если действительно «Газпром» начал прокладывать вторую нитку газопровода уже сейчас, то скоро работы остановятся. Дело в том, что судно Audacia занимается прокладкой труб на небольших глубинах, за глубоководный участок трубопровода отвечает судно Allseas, самый большой трубоукладчик в мире. Его рабочая скорость — также около 5 км в день, то есть тянуть первую нитку газопровода до Турции он будет еще достаточно долго.

Вполне вероятно, что начать строить вторую ветку газопровода сразу вслед за первый «Газпром» заставила угроза санкций. Это в разговоре с «Ведомостями» предположила директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова. В законопроекте, который сейчас обсуждает американский парламент, отдельно упоминаются именно экспортные газопроводы. Возможно, «Газпром» стремится максимально использовать имеющееся время и построить как можно больше.

При этом сохраняется риск того, что переговоры с европейскими странами и даже Турцией закончатся провалом, тогда уже уложенные участки газопровода на дне Черного моря никому не будут нужны.

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