СМИ обсуждают ситуацию в Сирии. Главные темы обсуждения – перемирие на юго-западе Сирии, установленное по инициативе России и США, а также решение президента США Дональда Трампа прекратить программу ЦРУ по поддержке – вооружению и обучению – сирийских повстанцев, воюющих против сирийского президента Башара Асада.

Washington Post отмечает, что отмены программы по поддержке сирийских боевиков-оппозиционеров давно добивалась Россия. Эта программа была ключевым пунктом стратегии, которую выбрала администрация предыдущего президента США Барака Обамы. Целью этой стратегии было вынудить Асада покинуть свой пост. Однако после того как в сирийский конфликт вмешалась Россия, даже сторонники этой программы начали сомневаться в ее эффективности.

Также WP сообщает, что, по словам некоторых наблюдателей, такой шаг Трампа следует расценивать как попытку найти способ сотрудничать с Россией. Кампания против Асада противоречила ее интересам. Согласие Вашингтона на прекращение программы – это фактически признание за Асадом права остаться у власти. Три месяца назад, напоминает WP, США обвинили Асада в том, что он применил химическое оружие против своих граждан и на этом основании нанесли удар по сирийской авиабазе. Тогда возобновились разговоры о том, что пока Асад остается президентом, мир в Сирии невозможен. Теперь ситуация изменилась.

Солдаты Сирийской Армии на блок посту / defence.ru

WP оговариват, ссылаясь на официальные источники, что о намерении свернуть программу Трамп говорил еще месяц назад. Однако после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в начале июля события стали развиваться и обсуждаться более энергично. Сначала было установлено перемирие в северо-западе Сирии, вдоль границы с Иорданией, где долгое время действовали поддерживаемые ЦРУ повстанцы. Трамп назвал это локальное перемирие продуктом конструктивного сотрудничества с Москвой.

Затем заговорили о решении прекратить программу поддержки повстанцев. Это не было условием прекращения огня, а скорее отдельным событием в ходе участия США в сирийском конфликте. После свертывания программы участие США сведется к военно-воздушной кампании против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Также останется программа поддержки курдских боевиков, которые считаются важной силой в операции по перезахвату Ракки, главного оплота ИГ в Сирии.

The Economist написал, что если перемирие, установленное в Сирии 9 июля, окажется стабильным, это может стать предпосылкой к более тесному сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном. Это также может привести к установлению своего рода мира, однако такого, при котором Сирия разделена на зоны, контролируемые разными иностранными державами. При этом, впрочем, у Асада есть все шансы сохранить влияние в западной части страны.

Пусковые установки рядом с аэродромом / mil.ru

Автор пишет об этом с большой горечью, как о неудаче в попытке борьбы против власти. Однако следует отметить, что о попытке (уже пятой) установить перемирие в Сирии СМИ впервые заговорили как о настоящей возможности прекратить войну, в то время как прежде преимущественно писали скептически, как об очередной обреченной на провал инициативе.

Некоторый скепсис остается и сейчас. Автор отмечает, что многое зависит от того, смогут ли Россия, США и Иордания последовательно сотрудничать в интересах поддержания перемирия. Но в нынешнем случае перспектива его сохранения выглядит более реалистичной, чем прежде, в частности, за счет географических факторов: Иордания склонна жестко пресекать экстремистские провокации.