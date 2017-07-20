Топ новостей 20 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня был вынесен третий приговор по «делу 26 марта», получил дальнейшее развитие конфликт ЦБ и ГП вокруг банка «Югра», СМИ рассказали о новом предвыборном фильме о Владимире Путине.

Тверской районный суд Москвы приговорил участника антикоррупционного митинга 26 марта «Он нам не Димон» Станислава Зимовца к двум с половиной годам колонии. Зимовца обвиняли в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). По версии следователей, он кинул кирпич в спину полицейского. Сам обвиняемый утверждал, что случайно попал сотруднику полиции по ягодицам и отмечал, что целился в пустое место.

Главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Исаева вызвали в Генеральную прокуратуру для дачи объяснений. Кроме того, в Генпрокуратуру также вызван глава временной администрации банка «Югра» Дмитрий Онегин.

Банк "Югра" / jugra.ru

Кремль не будет вмешиваться в конфликт Банка России и Генеральной прокуратуры, опротестовавшей приказы регулятора относительно банка «Югра», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Они, вы знаете, самостоятельный орган. И существует также прокуратура со своей точкой зрения. И в данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию. Кремль не занимается регулированием деятельности кредитно-финансовых организаций».

В рамках предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина будет снят еще один фильм о нем – на этот раз россиянами. Съемками займется кинокомпания «Мастерская» Саиды Медведевой, а интервью с президентом проведет телеведущий Владимир Соловьев.

В.Путин в гостях у Л.Алексеевой /kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 20 июля заехал в квартиру главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на Старом Арбате, чтобы лично поздравить старейшую российскую правозащитницу с 90-летним юбилеем.

#УмныеМысли Поздравляем заслуженную правозащитницу Людмилу Алексееву с 90-летним юбилеем! Она многое пережила на своем веку pic.twitter.com/iXJX56fb6q — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 июля 2017 г.

Молдавия отказалась принять самолеты Министерства обороны России с артистами и журналистами, которые планируют выступить в Приднестровье в связи с 25-летием начала миротворческой операции в регионе. «Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована», - говорится в письме министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) в адрес российского посольства.

Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.

Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМРhttps://t.co/wWxMRiZTks — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 20 июля 2017 г.

Пилот ВКС РФ / mil.ru

Партия «Яблоко» подсчитала, что расходы российского бюджета на военную операцию в Сирии составили от 108 до 140,4 млрд рублей за два года. В частности, согласно подсчетам, боевые вылеты ВКС РФ обошлись в сумму от 90 млрд до 117 млрд рублей, пуски 71 крылатой ракеты типа «Калибр» стоили российскому бюджету от 3,5 млрд до 6,3 млрд рублей. Ущерб от потери военной техники оценили в 9,3–11,5 млрд рублей.

Вот как дорога Сирия каждому россиянину pic.twitter.com/EMd2djyoRy — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 июля 2017 г.

Тюрьма / pixabay.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал запрет заключенным голосовать на выборах в России нарушающим Европейскую конвенцию. Суд единогласно решил, что данный запрет нарушает ст. 3 протокола 1 Европейской конвенции ("Право на свободные выборы") и присудил 24 истцам по 30 тысяч евро плюс любые налоги, какие могут быть потребованы к уплате.

С января по май 2017 года численность населения России сократилась на 31,1 тысячи человек, или на 0,02%, в результате роста естественной убыли населения. По данным статистики, за первые пять месяцев естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек — это почти втрое выше, чем в аналогичном периоде 2016 года (41,6 тысячи). При этом на 72,2% естественную убыль компенсировал приток мигрантов в страну.

В России естественная убыль населения выросла в три разаhttps://t.co/tnFPpHkzKO pic.twitter.com/0YK62lavm8 — Лентач (@oldLentach) 20 июля 2017 г.

Багаж / facebook.com/dima.gusakov

Госдума РФ утвердила во втором чтении поправки к Воздушному кодексу, отменяющие бесплатный провоз багажа при невозвратных билетах. Согласно законопроекту, билеты по невозвратному тарифу «могут не предусматривать» бесплатный провоз багажа. Для пассажиров с возвратными билетами планируется сохранить право провозить бесплатно минимум 10 кг багажа. Перевозчик обязан информировать пассажиров об этих правилах при покупке билета.