Владимир Путин впервые в прямом эфире поговорил с российскими школьниками. Передача по формату получилась близкой к «Прямой линии», но без особенностей не обошлось. Эксперты пока так и не поняли цели проведения этого мероприятия — то ли президент хочет «зацепить» молодежь, значительная часть которой, правда, не может голосовать, то ли хочет показать свою любовь к детям людям старшего поколения, которые как раз на выборы ходят и детей тоже ценят.

Обычно публичный разговор со школьниками или студентами позволяет раскрыть личность состоявшегося и уже всем наскучившего политика с неожиданной стороны. Что он помнит о своем детстве? Откуда пошли его привычки? Что думает о своих родителях? На кого он ориентировался? Что ему нравилось? Все это позволяет составить представление о человеке, который сейчас может вести по каким-то причинам крайне закрытый образ жизни.

В этом смысле разговор с детьми не удался. Заметная часть вопросов была совсем «мимо». Например, Мухтар из Липецкой области спросил, какие проблемы сельского хозяйства являются самыми важными в России, были вопросы о приросте населения, об экологии и даже о фастфуде. Неизвестно, были ли согласованы вопросы заранее, и если да, то с кем, но очевидно, что большая часть участников разговора думала, что с главой государства необходимо разговаривать на «взрослые» темы, хотя Путин уже не раз показывал, как умеет уходить от любых неудобных вопросов.

Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» / kremlin.ru

Впрочем, некоторые ответы Владимира Путина, конечно, заинтересовали тех, кто следит за политикой. Так, например, глава государства в очередной раз заявил, что пока не принял решение о том, останется ли он президентом.

«Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге», — сказал Путин. Однако, по его словам, «в мире есть много интересных занятий», а заниматься политикой можно вне рамок президентских обязанностей. «Можно ведь и так. Есть общественные организации, есть другие, очень интересные для меня направления, например экология. Я ее очень люблю, мне очень нравится это направление», — добавил президент и напомнил школьникам, что раньше неоднократно «совершал поездки» с учеными.

Можно, наверное, выстроить несколько теорий на основе того, что, как оказалось, любимый прием Владимира Путина — бросок через спину, передняя подножка. Правда, он не сказал, почему именно эти приемы у него любимые, просто «так сложилось».

Характер президента несколько проявился, как ни странно, в вопросе про погоду. Президент рассказал, что ему даже не пришло в голову прятаться от дождя под зонтом во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня, потому что «война — это не просто кровь и смерть», но и «огромный труд и тяжелейшая работа». «Не сахарный, не растаю», — добавил он.

Встреча с учащимися образова-тельного центра «Сириус» / kremlin.ru

Интересно, что на вопрос о том, какие тайны ему хотелось бы раскрыть, президент ответил однозначно. Во-первых, его интересует формирование Солнечной системы, во-вторых, он до конца не понимает, как происходили смены эпох, видимо исторических, и, в-третьих, он хочет понять, как наша страна «попадала в смутные времена» и как она оттуда выбиралась. Учитывая, что 1980-1990-е годы официальная пропаганда часто сравнивает именно со смутными временами, то получается, что Владимир Путин сам не понимает, что он сделал такого, что Россия из них выбралась.

На просьбу назвать три главные ценности в жизни, президент назвал саму жизнь, любовь и свободу. Глава государства также отметил, что над каждой из этих позиций можно думать и рассуждать бесконечно. «Можно говорить о том, что такое жизнь, которая так ценна, — это биологическое состояние или интеллектуальное. Можно долго рассуждать по поводу того, что такое любовь — это отношения между мужчиной и женщиной, любовь к родителям, к Родине», — сказал он. Говоря о свободе, российский лидер подчеркнул, что она заканчивается там, где начинается нарушение свободы других людей.

В целом разговор вышел скорее интересный, чем нет — все-таки глава государства отвечает на вопросы, пусть даже и согласованные. Но чуда, к сожалению, не получилось — ничего нового про Владимира Путина мы не узнали.