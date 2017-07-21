Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 июля 2017, пятница, 22:17
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В КГИ отметили популярность тем референдумов на фоне предстоящих выборов – в том числе и в Приангарье
Россия заключила более 600 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Путин поручил Куйвашеву проверить «борзоту» и хамство нижнетагильского завода
В Тюменской области продолжают искать женщину, пропавшую в мае
За езду по купленным правам тюменец может сесть на полгода
В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадал ребенок
В Тюмени ищут водителя маршрутки, в которой упала пенсионерка
Тюменец прописал в своей квартире 75 мигрантов
Чья кухня лучше? Проголосуй за самый интересный проект!
Жители Тюменской области обчистили «ювелирку» в Каргаполье почти на семь миллионов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
21 июля 2017, 20:47
Владимир Путин
Симон Жаворонков

Путин и дети

Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус»
Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус»
kremlin.ru

Владимир Путин впервые в прямом эфире поговорил с российскими школьниками. Передача по формату получилась близкой к «Прямой линии», но без особенностей не обошлось. Эксперты пока так и не поняли цели проведения этого мероприятия — то ли президент хочет «зацепить» молодежь, значительная часть которой, правда, не может голосовать, то ли хочет показать свою любовь к детям людям старшего поколения, которые как раз на выборы ходят и детей тоже ценят.

Обычно публичный разговор со школьниками или студентами позволяет раскрыть личность состоявшегося и уже всем наскучившего политика с неожиданной стороны. Что он помнит о своем детстве? Откуда пошли его привычки? Что думает о своих родителях? На кого он ориентировался? Что ему нравилось? Все это позволяет составить представление о человеке, который сейчас может вести по каким-то причинам крайне закрытый образ жизни.

В этом смысле разговор с детьми не удался. Заметная часть вопросов была совсем «мимо». Например, Мухтар из Липецкой области спросил, какие проблемы сельского хозяйства являются самыми важными в России, были вопросы о приросте населения, об экологии и даже о фастфуде. Неизвестно, были ли согласованы вопросы заранее, и если да, то с кем, но очевидно, что большая часть участников разговора думала, что с главой государства необходимо разговаривать на «взрослые» темы, хотя Путин уже не раз показывал, как умеет уходить от любых неудобных вопросов.

 
Владимир Путин на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» / kremlin.ru

Впрочем, некоторые ответы Владимира Путина, конечно, заинтересовали тех, кто следит за политикой. Так, например, глава государства в очередной раз заявил, что пока не принял решение о том, останется ли он президентом.

«Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге», — сказал Путин. Однако, по его словам, «в мире есть много интересных занятий», а заниматься политикой можно вне рамок президентских обязанностей. «Можно ведь и так. Есть общественные организации, есть другие, очень интересные для меня направления, например экология. Я ее очень люблю, мне очень нравится это направление», — добавил президент и напомнил школьникам, что раньше неоднократно «совершал поездки» с учеными.

Можно, наверное, выстроить несколько теорий на основе того, что, как оказалось, любимый прием Владимира Путина — бросок через спину, передняя подножка. Правда, он не сказал, почему именно эти приемы у него любимые, просто «так сложилось».

Характер президента несколько проявился, как ни странно, в вопросе про погоду. Президент рассказал, что ему даже не пришло в голову прятаться от дождя под зонтом во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня, потому что «война — это не просто кровь и смерть», но и «огромный труд и тяжелейшая работа». «Не сахарный, не растаю», — добавил он.

 
Встреча с учащимися образова-тельного центра «Сириус» / kremlin.ru

Интересно, что на вопрос о том, какие тайны ему хотелось бы раскрыть, президент ответил однозначно. Во-первых, его интересует формирование Солнечной системы, во-вторых, он до конца не понимает, как происходили смены эпох, видимо исторических, и, в-третьих, он хочет понять, как наша страна «попадала в смутные времена» и как она оттуда выбиралась. Учитывая, что 1980-1990-е годы официальная пропаганда часто сравнивает именно со смутными временами, то получается, что Владимир Путин сам не понимает, что он сделал такого, что Россия из них выбралась.

На просьбу назвать три главные ценности в жизни, президент назвал саму жизнь, любовь и свободу. Глава государства также отметил, что над каждой из этих позиций можно думать и рассуждать бесконечно. «Можно говорить о том, что такое жизнь, которая так ценна, — это биологическое состояние или интеллектуальное. Можно долго рассуждать по поводу того, что такое любовь — это отношения между мужчиной и женщиной, любовь к родителям, к Родине», — сказал он. Говоря о свободе, российский лидер подчеркнул, что она заканчивается там, где начинается нарушение свободы других людей.

В целом разговор вышел скорее интересный, чем нет — все-таки глава государства отвечает на вопросы, пусть даже и согласованные. Но чуда, к сожалению, не получилось — ничего нового про Владимира Путина мы не узнали.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Участник прямой линии задавший вопрос про уход В.Путина с поста президента
Путин «пока» не принял решение об уходе с поста президента
В.Путин в Сочи в центре "Сириус"
Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
Жанна Немцова
Дочь Бориса Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве отца
Преподаватель математики Дмитрий Богатов
СК попросил выпустить Дмитрия Богатова из СИЗО
Анонимайзер VPN в телефоне
Дума приняла закон о запрете анонимайзеров и VPN
20:56 Президент Азербайджана прилетел в Сочи на встречу с Путиным
20:27 СМИ сообщили о взрыве в центре Лондона
20:07 Пресс-секретарь Белого дома подал в отставку из-за нового главы PR-службы
19:48 Лавров рассказал о вере Трампа в невмешательство России в выборы в США
19:23 МИД Германии заявил о провале перемирия в Донбассе

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Нонна Гришаева
Нонна Валентиновна Гришаева
21 июля 1971 года родилась Нонна Гришаева, актриса и телеведущая, худрук Московского областного ТЮЗа.
19:04 Замглавы судебных приставов Ленобласти задержан по подозрению в коррупции
18:47 Свердловский облизбирком отказался зарегистрировать Чудновец кандидатом в губернаторы
18:31 СК попросил выпустить Дмитрия Богатова из СИЗО
18:26 Путин рассказал об отношении к «оппозиционным личностям»
18:12 СМИ рассказали о связях Весельницкой с ФСБ
17:41 Рособрнадзор лишил лицензии еще три вуза
17:28 15 пассажирам отказали в компенсации после теракта в метро Петербурга
17:11 Роспотребнадзор начал проверку безопасности спиннеров для детей
17:00 Путин «пока» не принял решение об уходе с поста президента
16:47 Навальный и Стрелков оценили прошедшие дебаты
16:47 Статуя Будды с монахом внутри стала предметом судебного разбирательства
16:36 Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
16:25 Учитель опроверг заявление о готовности внести правки в «Матильду»
16:14 В сочинском «Сириусе» начался «Недетский разговор с Владимиром Путиным»
16:03 Дочь Бориса Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве отца
15:34 Экс-главе службы безопасности ЮКОСа снова отказали в помиловании
15:14 Посол России в США выдвинут кандидатом в Совет Федерации
15:01 Центробанк ответил на претензии Генпрокуратуры по банку «Югра»
14:55 Российская компания запускает самокатный проект в Финляндии
14:45 Экс-менеджера Чубайса арестовали по делу о мошенничестве
14:30 В Кремле пожалели покупателя «часов Путина»
14:16 СМИ рассказали об обещании Путина отказаться от турбин Siemens в Крыму
13:51 Госдума приняла закон об ограничении дистанционной продажи алкоголя
13:46 На Командорских островах с помощью беспилотника сняли кормление серого кита
13:29 Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг турбин Siemens в Крыму
13:08 Алексей Учитель опроверг сообщения о закрытом показе «Матильды» в Госдуме
12:58 Усы Сальвадора Дали сохранили форму спустя 28 лет после его смерти
12:42 США запретят своим гражданам поездки в Северную Корею
12:28 Госдума ужесточила правила использования сим-карт
12:07 Госдума ужесточила наказание для создателей «групп смерти»
11:56 Siemens опроверг намерение свернуть бизнес в России
11:42 Морские слоны распознают сородичей по голосу
11:26 Дума приняла закон о запрете анонимайзеров и VPN
11:25 Россия стала лидером по числу запросов в Google на удаление информации
11:13 Госдума приняла закон о мессенджерах
11:05 Истребители РФ семь раз за неделю поднимали для перехвата иностранных самолетов
10:53 СМИ назвали кандидатуру на пост главы PR-службы администрации Трампа
10:29 Бречалов выдвинул в Совет Федерации от Удмуртии соратницу Кириенко
10:25 Тунцы используют лимфатическую систему для управления своими плавниками
10:11 В России создадут специальный государственный шрифт
09:55 СМИ рассказали о закрытом показе «Матильды»‍ в Госдуме
09:46 Siemens разорвет договор с российскими компаниями о поставках оборудования
09:35 Игорь Стрелков отказался признать вину сепаратистов ДНР за сбитый МН17
09:29 ЦБ отозвал лицензию у казанского банка «Спурт»
09:15 «Часы Путина» продали на аукционе более чем за миллион евро
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.