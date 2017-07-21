The Economist обратился к теме технологий в образовании. Вопрос о том, может ли применение технологий ускорить процесс усвоения материала, обсуждался еще в середине XX в. Тогда была популярной идея обучающей машины, которая позволяла бы студентам проходить материал с той скоростью, с которой они успевают, а не ориентироваться на среднюю успеваемость класса. С тех пор эта тема циклически переживала взлеты и спады популярности.

С распространением компьютеров тема технологий в образовании в очередной раз оказалась предметом оживленной полемики, которая продолжается до сих пор. Часть преподавателей придерживаются консервативных взглядов и противятся внедрению компьютеров в обучение. Но есть и группа сторонников технологий, которая считает, что их образовательный потенциал еще далеко не раскрыт.

Сейчас, в отличие от середины XX в. у любителей технологий появилась внушительная поддержка в лице технологических миллиардеров Марка Цукерберга и Билла Гейтса. Теперь для школ разрабатывают специальное программное обеспечение, которое помогает "персонализировать" учебный процесс. Теоретически такие нововведения могли бы помочь способным детям, которые оказались в плохих классах. Однако успешность этих начинаний, по мнению автора, определяется статусом внедряемых технологий. Они могут быть эффективными только в тех случаях, когда они используется как подспорье для преподавателя, а смещают его на второй план.

Студентка за компьютером / pixabay.com

Конвенциональная модель образования, объясняет автор, сформировалась в Пруссии в XVIII в. Были альтернативные модели, однако ни одна из них до сих пор не достигла той эффективности, которую демонстрирует прусская. Эта модель подразумевает наличие учебных помещений-классов, иерархию учебных групп в соответствии с годом обучения, стандартные учебные программы и фиксированное расписание.

Но даже эта схема работает хорошо только в тех случаях, когда для нее имеются подходящие условия. В большом количестве случаев таких условий нет, поэтому достоинствами системы удается воспользоваться далеко не полностью. В бедных странах только четверть школьников получают хотя бы базовые знания по таким предметам, как математика, чтение или естествознание. Даже в богатых странах ОЭСР около 30% школьников так и не осваивают в должной мере ни один из этих предметов.

Школа в Африке / pixabay.com

За последние 15 лет эти соотношения почти не изменились, несмотря на то, что в компьютеризацию школ было вложено много денег. К 2012 г. в богатых странах в школах на каждых двух учащихся в среднем приходилось по компьютеру. В Австралии компьютеров было даже больше, чем учеников. Однако в ряде случаев это только вредило: компьютеры не столько помогали учиться, сколько отвлекали от этого процесса.

Из этого автор заключает, что сами по себе технологии в образовании – не панацея. Важно, как они применяются и позволяют ли решать проблемы, которые традиционные системы обучения не могут решить. Одна из этих проблем – "персонализация". На одного преподавателя зачастую приходится слишком много учеников, чтобы он каждому из них мог уделить необходимое количество внимания. Персонализация, достигаемая технически, может отчасти компенсировать этот недостаток. Еще одно достоинство технологий – это то, что иногда с их помощью учебный материал можно представлять в более удобной форме. Кроме того, благодаря некоторым разработкам становится проще отслеживать успеваемость учащихся и выявлять их проблемы.