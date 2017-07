«Коммерсантъ» в статье «Агентство подстраховалось от вкладчиков» пишет, с какими трудностями столкнулось АСВ при начале выплаты клиентам банка «Югра».

«Таблетки оздоровят марками»: правительство отследит каждую упаковку лекарств в стране.

«ОМС рассчитают по взносам»: правительство внесло в Госдуму закон о новом учете медпомощи россиянам.

РБК в статье «Девелоперы не встраиваются в закон» объясняет, почему Госдума меняет требования к застройщикам.

«Блоковая система Рунета»: Россия стала лидером по запросам на удаление информации в Google.

В статье «Палату пополнят узнаваемые лица» утверждается, что Совет Федерации осенью ожидает ротация.

«Известия»: «Россияне поверили в рубль». Депозиты в долларах теряют популярность.

«ОСАГО при групповых авариях упростят»: Банк России намерен отменить ограничения на количество столкнувшихся автомобилей при прямом возмещении убытков.

«Регионы судятся с больными детьми»: пациентам с редкими заболеваниями отказывают в дорогостоящих лекарствах.

«Газета.ru»: «Лето в Москве будет, но недолго». В последнюю неделю июля в столице прогнозируют жару и грозы.

«Челябинск американского масштаба»: на канале CBS стартовал сериал «Спасение».

В статье «Украина проживет на сале» утверждается, что доходы украинцев за январь – май выросли на 20%.

The Economist: «Образовательные технологии. Вместе технологии и преподаватели могут модернизировать школы» (Education technology: Together, technology and teachers can revamp schools). Материал о том, как педагогика извлекает пользу из технологий.

«Несамостоятельное судопроизводство: польское правительство собирается контролировать суды» (Dependent judiciary: Poland’s government is putting the courts under its control). Вопрос в том, собирается ли ЕС что-либо делать по этому поводу.

Bloomberg: «В США специальный совет распространил следствие на деловые взаимодействия Трампа» (US Special Counsel Expands Probe to Trump Business Transactions). Следствие по установлению предполагаемых связей между кампанией президента США Дональда Трампа и Россией теперь включило в свою повестку рассмотрение его бизнес-связей.

«Индийские новые налоги — это еще не завершенный проект» (India's New Tax Is a Work in Progress). Индию часто критикуют за неэффективность бюрократии. Однако сейчас ей удалось провести очень успешную административную реформу, изменив систему налогообложение. Но нововведения нуждаются в доработке.

The Wall Street Journal: «Евро подскочило до двухгодичного максимума после встречи ЕЦБ» (Euro Jumps to Two-Year High After ECB Meeting). По итогам встречи руководства Европейского центробанка (ЕЦБ) было решено, что сворачивание программы стимулов будет отложено.

«Польские депутаты одобрили законопроект о замещении в верховном суде» (Polish Lawmakers Approve Bill to Replace Supreme Court). Нижняя палата польского парламента одобрила законопроект, согласно которому правительство сможет заменить по своему усмотрению каждого судью в верховном суде.