Что наши современники помнят о Сальвадоре Дали? Жил в Испании, рисовал забавные картины, отрастил странные усы. Испания никуда не делась, картины теперь стоят сотни миллионов долларов, а усы, оказывается, вообще не изменились. «Его усы сохранились нетронутыми, десять из десяти, все как он хотел. Это настоящее чудо. Его тело теперь как мумия, оно одеревенело», — рассказал журналистам один из экспертов, который занимался эксгумацией тела художника для проведения ДНК-теста.

Скоро 61-летняя Пилар Абель узнает, является ли она дочерью художника, а все прогрессивное человечество так и продолжит жить со знанием, что на теле Сальвадора Дали все еще присутствуют странные усы. Зачем? Это другой разговор.