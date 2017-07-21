Пресса подорожает обсуждение будущей президентской кампании Владимира Путина. На этот раз «Известия» пишут, что одной из тем кампании может стать новая кадровая политика. Об этом изданию рассказали три собеседника, близкие к администрации президента (АП).

Источники утверждают, что речь идет о пересмотре кадровых требований, повышении квалификации управленцев всех уровней власти, а также об открытии новых карьерных лифтов, даже для оппозиции, правда, только «системной».

Тема изменений в госуправлении и работе с кадровым составом «уже есть во внутренней повестке Администрации президента», утверждает один из собеседников издания, это может стать одной из ключевых тем предвыборной повестки. Задача — максимально задействовать активных управленцев, в том числе из партий парламентской оппозиции, говорит другой собеседник издания.

Президентский штандарт над зданием Кремля / pixabay.com

О запуске новой кадровой политики может быть объявлено летом, в качестве темы избирательной кампании проект презентуют в декабре, когда стартует официальная предвыборная кампания, а уже после выборов будет продолжен набор новых госуправленцев продолжится.

Причем в 2017 году уже была дополнена президентская программа подготовки госслужащих на базе РАНХиГС, отмечает один ищ собеседников «Известий». Эта программа, по которой обучается единовременно 50 человек, включает деловые управленческие игры, круглые столы со свободной формой обсуждения в коллегиальном формате. «Это очень интересные лекции, где можно задавать любые вопросы про состояние экономики, некие прогнозы — от консервативных до футуристических. Подобная, хоть и проектная, работа значительно расширяет сознание, так как связана с моделированием будущего», — рассказал «Известиям» вице-губернатор Челябинской области, участник программы РАНХиГС Руслан Гаттаров.

Следующая осенняя сессия в виде стажировки пройдет в Калининграде, а затем во Франции. Если несколько лет назад в кадровый резерв отбирали людей, зарекомендовавших себя как хороших специалистов, то теперь ставка делается на дополнительное повышение квалификации, учебу и последующее назначение.

Обучение. Конспекты / pixabay.com

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин в беседе с «Известиями» отметил, что смена поколений в системе госуправления — одна из важнейших задач следующего президентского срока, наряду с изменением структуры экономики и территориальным развитием страны.

«Эта работа идет уже сейчас, мы видим смену поколений в губернаторском корпусе и в исполнительной власти, — отметил он. — Средний период наиболее продуктивной профессиональной деятельности поколения — 25–30 лет, а новой российской государственности — 26, так что это вопрос и политический, и идеологический, и эволюционный. На высшие должности должны приходить новые люди, представители нового поколения, которые имеют необходимые качества и навыки для эффективной работы на благо страны. И безусловно, должна быть система поиска, отбора, подготовки кадров, повышения компетенции и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне, и в исполнительной и законодательной власти, и в третьем секторе».