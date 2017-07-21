Американская нефтяная компания ExxonMobil оштрафована за нарушение антироссийских санкций на 2 миллиона долларов. Ранее угроза штрафа нависла над немецким концерном Siemens, который обвинили в поставке оборудования в Крым, вопреки санкционному ограничению ЕС.

По сообщениям СМИ, ExxonMobil уже опротестовала штраф в суде. Как передает информационное агентство РБК, компания при этом указала, что действовала в полном соответствии с указаниями администрации президента США Барака Обамы, которые не запрещали совместную деятельность с той компанией, с которой она сотрудничала.

Что касается немецкого концерна Siemens, которому также могли грозить огромные штрафы за нарушение секторальных санкций, то ее руководство уже заявило, что готово прекратить сотрудничество с Россией по поставкам оборудования на электростанций на уровне лицензионного соглашения. Тем самым оно подтвердило заявления, сделанные еще в конце 2014 года, что для Siemens поддержка санкций Запада в сфере технологий в отношении России важнее, чем рост компании.

В то же время политологи отмечают, что многим западным компаниям сотрудничество с Россией действительно интересно. По информации американского телеканала CNN, ссылающегося на источники в Конгрессе США, ряд крупнейших американских компаний выступили против продления антироссийских санкций. Утверждается, что в списке противников ограничений – компании Boeing, Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar, Cummins, BP, General Electric, Citigroup, Mastercard и Visa.

Заседание конгресса США / wikipedia.org

По мнению руководства этих компаний, продление санкций может отрицательно сказаться уже на экономике самих США.Однако эксперты полагают, что, несмотря на явную экономическую заинтересованность бизнеса в снятии или смягчении санкций, санкционный режим, по свей видимости, будут продлять и впредь.

Прокомментировать для «Полит.ру» принципы и последствия проведения санкционной политики Евросоюза и США и ответной политики контрсанкций со стороны России согласился политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. По его оценке, происходящее свидетельствует, что давление противников жестокой санкционной политики в отношении России на власти будет усиливаться.

«Стоит отметить, что секторальные санкции как в Европейском союзе, так и в США были продлены. Так что как минимум до конца этого года серьезных изменений в санкционной политике Запада мы, скорее всего, не увидим. Кроме того, напоминаю, что контрсанкции, то есть санкции, которые были введены Российской Федерацией в ответ на враждебные действия, также продлены, но уже до конца 2018 года. Собственно, с большой вероятностью можно сказать, что до выборов 2018 года смягчения санкционного режима вообще ждать не следует.

Ситуация, разворачивающая вокруг компании Siemens, вопреки санкциям поставившей газовые турбины в Крым, по сути, должна серьезно ослабить работающую «за спиной» санкций систему, которая позволяла на деле использовать технологии, невзирая на запреты, введенные Европейским союзом. Что касается двух миллионов долларов, на которые оштрафовали американскую ExxonMobil за нарушение санкций, то сумма это для компании, конечно, небольшая. Но тут важен прецедент.

Турбина на заводе Siemens / www.siemens.com

Дело в том, что в последнее время крупные компании выступали против следующего этапа санционной борьбы. Это делали такие компании, как Visa, ExxonMobil, Boeing, Ford, Caterpillar .Так что этот штраф – скорее, попытка надавить на Exxon с целью ослабить ее влияние в Конгрессе, через который осенью или даже в ближайшее время может быть объявлено о принятии следующего пакета санкций. Так что я бы сказал, что для преследования компаний, сотрудничающих с Россией, есть разные причины.

В первом случае это – попытка торпедировать взаимодействие между Европейским союзом и Россией. А во втором – попытка уже на американском рынке надавить на лоббистов в лице крупных промышленных компаний. Но в обоих случаях это показывает, что давление со стороны противников санкционной политики будет усиливаться, и необходимо будет предпринимать серьезные маневры, чтобы не просто сохранить режим санкций, но и углублять его. Собственно говоря, происходящее сейчас – это индикатор определенных действий бизнеса в отношении системы», – сказал Дмитрий Абзалов.

Говоря о возможных сроках отмены санкций, политолог также высказал мнение, что нет оснований считать, будто Запад отменит санкции только после выполнения его требований.

«Эти требования не являются выполнимыми. Кроме того, напоминаю, ряд санкций в отношении Российской Федерации был введен в связи с падением «Боинга» на Донбассе. Виновность России в происшедшем до сих пор не доказана однозначно. А требования наподобие требования вернуть Крым не является конструктивным. Поэтому понятно, что санкции и контрсанкции будут зависеть не от этого и даже не от хода расследования в отношении вероятного ПЗРК «Бук», которым предположительно сбили самолет. А речь будет идти в той или иной степени о результативности переговоров по украинской проблематике.

Удастся достаточно результативно договориться о чем-то в формате «нормандская четверка + США» – санкции буду сниматься. Не удастся – не будут. Именно в этот переговорный процесс будет упираться санкционная политика. Поэтому здесь очень многое будет зависеть от формата «нормандская четверка +», – объяснил Дмитрий Абзалов.