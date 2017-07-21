В сентябре в России пройдут 16 губернаторских выборов, одного главу региона назначат местные депутаты, а также жители шести регионов должны будут избрать себе новые законодательные собрания. Значит, потенциально в Совете Федерации по итогам многочисленных выборов, которые назначены на 10 сентября, может смениться 23 сенатора, а это даже больше, чем каждый восьмой.

Конечно, сменятся не все сенаторы, некоторые сохранят свой пост, но определенная ротация произойдет обязательно. О том, кто может прийти в сентябре в палату, пишет РБК.

Некоторые из освобождающихся мест уже фактически распределены. Ранее РБК со ссылкой на свои источники уже сообщало, что кандидатом от врио главы Удмуртии Александра Бречалова станет нынешняя глава Россотрудничества и близкая соратница первого замглавы АП Сергея Кириенко Любовь Глебова. На место Николая Петрушкина, который сейчас представляет Мордовию, претендует придет Сергей Кисляк, являющийся послом России в США. Виктора Рогоцкого, представителя Ярославской области, сменит первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян. А врио губернатора Кировской области Игорь Васильев отправит своим представителем в Совет Федерации главу Воздушно-космических сил Виктора Бондарева.

Любовь Глебова Россотрудничество

Ранее «Коммерсантъ» уже писал, что в Совет Федерации перейдут несколько ушедших в отставку губернаторов. Так, экс-губернатор Бурятии Вячеслав Наговицын будет представлять в федеральном парламенте свою республику, Олег Ковалев — Рязанскую область, Сергей Митин — Новгородскую область.

А вот сенатора от Сахалина Александра Верховского, скорее всего, сменит заведующий хирургическим отделением Углегорской центральной больницы Юрий Архаров.

Семерым сенаторам, несмотря на проблемы, удалось добиться продления полномочий. Среди них, например, представитель Марий Эл Константин Косачев. Правда, у него могут возникнуть проблемы, так как он возглавляет комитет по международным делам, а в палате появится опытный дипломат Сергей Кисляк. Также в верхней палате парламента останутся глава временной комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов (представляет Пермский край), замглавы комитета по конституционному законодательству Людмила Бокова (Саратовская область), замглавы комитета по науке Виктор Кресс (Томская область) и члены комитетов по обороне, бюджету и федеративному устройству Олег Ткач, Эдуард Россель и Николай Рыжков, которые представляют Калининградскую, Свердловскую и Белгородскую области соответственно.

Константин Косачев council.gov.ru

Вполне вероятно, что приход в Совет Федерации новых сильных региональных политиков, в том числе бывших губернаторов, усилит позиции Валентины Матвиенко, спикера палаты. Это. Во всяком случае, в разговоре с РБК, предположил глава фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. С другой стороны, политолог Алексей Макаркин напоминает, что вес приходящих в Совет Федерации политиков после их назначения начинает идти на убыль. В пример он привел бывших депутатов Елену Мизулину и Алексея Пушкова. «С того момента, как они перешли в Совет Федерации, их влияние явно не выросло, а пошло на убыль. Я не вижу, чтобы те люди, которые придут туда в 2017 году, значительно могли повысить статус палаты», — рассуждает политолог.