В четверг вечером прошли дебаты между оппозиционным политиком Алексеем Навальным и Игорем Стрелковым (Гиркиным), который долгое время возглавлял вооруженные силы сепаратистов на востоке Украины.

Стоит признать, что зрелище получилось достаточно скучным — хотя Навальный со Стрелковым обсудили, кажется, все, что хотели, и наверняка хорошо подготовились к дебатам, «зацепить» зрителей не получилось. Впрочем, мало кто ожидал, что дебаты станут каким-то необыкновенным шоу.

Пожалуй больше всего зрители ждали, что ответит Стрелков на обвинения в том, что именно его силы сбили малазийский «Боинг» 17 июля 2014 года. Конечно, никто не предполагал, что он в прямом эфире возьмет на себя ответственность за преступление, но все-таки было интересно.

«Ополчение "Боинг" не сбивало за отсутствием средств», — ответил Стрелков на поставленный вопрос. По его словам, на тот момент сепаратисты располагали пятью ЗРК «Игла», а также комплексом «Стрела-10», который в июле 2017 года прикрывала город Зугрэс. «Ополчение, подконтрольное мне, "Боинг" сбить не могло от слова никак. Других комментариев не могу дать, потому что я не участвовал в расследовании», — сказал Стрелков, оправдав ожидания тех, кто был уверен, что он ничего нового не скажет.

Игорь Стрелков на Донбассе. 2014 rusvesna.su

В целом разговор был разделен на три части: «Коррупция», «Отношения с Западом», «Украина, Донбасс и Крым». В каждой из этих частей и Навальный, и Стрелков обсуждали, в целом, похожие темы.

Например, оба высказались о своем отношении к Владимиру Путину. Что Навальный думает о российском президенте, ни для кого не секрет, да и позиция Стрелкова не нова.

«Проходя длительную службу в ФСБ, я прекрасно знал, кто эти люди, каким образом они управляют страной», — заявил он. В 2014 году он поддержал Владимира Путина только потому, что поверил: президент осуществляет в Донбассе «революцию сверху», а затем начнет «очищение в своих рядах». «Его действия демонстрировали, что он перешел Рубикон, вступил в конфликт с Западом», — объяснил он причину своей поддержки. Но после 2015 года «иллюзии развеялись». Теперь главная претензия Стрелкова к Путину заключается в том, что тот в итоге «сдал Новороссию и Украину».

Участник митинга "Стоим за Донбасс!". Москва, 2014 mskagency.ru

Говоря о национализме, а эта тема также затрагивалась неоднократно, Стрелков заявил, что Навальный никогда не был националистом, сославшись на его позицию по Крыму. «Вы хотите передать границу Донбасса Украине? Тогда сомнительно, что вы патриот», — заявил Стрелков. Также он рассказал, что в 1992 году после окончания Московского государственного историко-архивного института он со своей «трехлинейкой» поехал воевать в Приднестровье, а в 1995 году пошел добровольцем в Чечню.

Навальный парировал тем, что Стрелков, служа в аппарате ФСБ, молчал, когда начались уголовные преследования тех, кто называет себя националистами — например, Александра Белова-Поткина, которого в августе 2016 года приговорили к 7,5 годам колонии. Стрелков ответил, что в Чечне он «не в зубах ковырялся». «Когда вы начинаете мне рассказывать про Поткина-Белова, который русских ничем кроме как языком не защищал, мне это смешно», — заключил он.

Интересно было послушать, что ответят участники дебатов на обвинения в предательстве сторонников.

«К сожалению, я бы не хотел чтобы так происходило, но это происходит. Мой блог, мой твиттер забит новостями про аресты, задержания, про прессинг, которым подвергаются мои сторонники», — сказал Навальный в ответ на претензии. По словам Навального, ни он, ни его сторонники не могут перечислить всех, кто пострадал от репрессий. При этом он поблагодарил тех людей, которые вступают в его движение несмотря на это. «Если думать только о себе, как это плохо, что меня задержали на десять суток, то Левиафан победит нас», — заключил Навальный.

Задержание участника антикоррупционного митинга в Петербурге 12 июня 2017 Alexei Kouprianov

К Стрелкову предъявляют похожие претензии те, кто не простил его за отъезд из Донбасса. «Единственное, чем я могу оправдаться, — я ничего не получил ни за бегство, ни за службу, я живу на тех же основаниях, что и раньше», — объяснил Стрелков. Он заверил, что не может находиться на Донбассе физически, так как ему просто не дадут пересечь границу. Стрелков заверил, что остался бы на Донбассе, если бы смог. На вопрос о том, какие условия помешали сделать это, Стрелков отвечать отказался.

Ведущий дебатов, журналист Михаил Зыгарь в конце разговора признал, что «шоу, конечно, не получилось». Впрочем, в пятницу в YouTube дебаты занимают первое место во вкладке «тренды», его просмотрели более 600 тысяч человек. А значит, тема россиян интересует, пусть даже из нее и не получается шоу.