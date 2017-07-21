Топ новостей 21 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин ответил на вопросы детей в прямом эфире, Дума приняла законы о запрете анонимайзеров и регулировании работы мессенджеров, в Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали.

Президент России Владимир Путин еще не принял решения о своем уходе с поста главы государства. Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с учениками и выпускниками в сочинском образовательном центре «Сириус». На вопрос одного из воспитанников центра о том, чем Путин займется после ухода с поста президента, глава государства, смеясь, сказал: «Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет».

Верно. Пусть ребята с детства привыкают, что будет дядя президентом или нет, решает дядя, а не Конституция pic.twitter.com/CxhBseeaDo — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 июля 2017 г.

Государственная Дума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам. В соответствии с законом в России запрещается использование информационных систем и программ (анонимайзеров) для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. Кроме того, операторам поисковых систем запрещается выдача ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы.

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров. А ещё совсем недавно центральные каналы РФ учили украинцев ими пользоваться. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 21 июля 2017 г.

Мессенджер на телефоне / pixabay.com

Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров. В соответствии с текстом документа организатор обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) обязан обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, кто идентифицирован в установленном правительством порядке. Закон предусматривает возможность ограничения доступа к мессенджеру в случае неисполнения требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении закон о запрете на анонимность в мессенджерахhttps://t.co/Sjd7wotZOy pic.twitter.com/0DXHMzXayz — Лентач (@oldLentach) 21 июля 2017 г.

Сальвадор Дали

Усы испанского художника Сальвадора Дали, похороненного 28 лет назад, сохранили свою знаменитую форму и вид, рассказали судебно-медицинские эксперты, проводившие эксгумацию тела испанского художника. «Его усы остались нетронутыми, десять из десяти, как он и желал. Это просто чудо. Его тело — как мумия, оно одеревенело», — рассказал один из экспертов.

Адвокаты дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой подали апелляционную жалобу на приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве политика. Защитники просят отменить вердикт суда и вернуть дело в прокуратуру.

Часы проданные на аукционе за один миллион евро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что часы Patek Philippe Triple Complication с документами на имя Владимира Владимировича Путина были проданы на аукционе Antiquorum более чем за миллион евро: «Аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя. Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме».

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года обещал вице-канцлеру Германии Зигмару Габриэлю, что турбины Siemens не будут поставляться в Крым. По словам источников, во встрече в Москве также участвовал посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

Ничего страшного - ведь мы развиваем импортозамещение, и робот Федор уже научился садиться на шпагат! pic.twitter.com/A8vKip8rfr — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 июля 2017 г.

Дебаты А.Навального и И.Стрелкова / YouTube.com

Экс-главнокомандующий самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) в ходе дебатов 20 июля с оппозиционером Алексеем Навальным заявил, что подчиненные ему сепаратисты не сбивали малайзийский самолет Boeing 777 над Донбассом. По словам Стрелкова, у сепаратистов не было средств, с помощью которых можно было бы сбить самолет. «Все средства противовоздушной обороны, которые были у меня в распоряжении, включали пять ПЗРК "Игла" и одну "Стрела-10", которая на момент падения "Боинга" находилась в Зугрэсе и прикрывала Зугрэс. Соответственно, ополчение, подчиненное мне, "Боинг" сбить не могло от слова "никак"»,— сказал Стрелков.

Cолист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Cолист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Как сообщили СМИ полицейские, смерть Беннингтона наступила около 9:00 по местному времени. По предварительной версии, музыкант покончил с собой.

Центробанк объяснил Генпрокуратуре свое решение по введению временной администрации в банке «Югра» защитой интересов вкладчиков и кредиторов. «Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО "Банк Югра" и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов», — говорится в сообщении регулятора.