Топ новостей 21 июля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин ответил на вопросы детей в прямом эфире, Дума приняла законы о запрете анонимайзеров и регулировании работы мессенджеров, в Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали.
Путин «пока» не принял решение об уходе с поста президента
Президент России Владимир Путин еще не принял решения о своем уходе с поста главы государства. Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с учениками и выпускниками в сочинском образовательном центре «Сириус». На вопрос одного из воспитанников центра о том, чем Путин займется после ухода с поста президента, глава государства, смеясь, сказал: «Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет».
Верно. Пусть ребята с детства привыкают, что будет дядя президентом или нет, решает дядя, а не Конституция pic.twitter.com/CxhBseeaDo— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 июля 2017 г.
Дума приняла закон о запрете анонимайзеров и VPN
Государственная Дума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам. В соответствии с законом в России запрещается использование информационных систем и программ (анонимайзеров) для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. Кроме того, операторам поисковых систем запрещается выдача ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы.
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров. А ещё совсем недавно центральные каналы РФ учили украинцев ими пользоваться.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 21 июля 2017 г.
Госдума приняла закон о мессенджерах
Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров. В соответствии с текстом документа организатор обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) обязан обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, кто идентифицирован в установленном правительством порядке. Закон предусматривает возможность ограничения доступа к мессенджеру в случае неисполнения требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении закон о запрете на анонимность в мессенджерахhttps://t.co/Sjd7wotZOy pic.twitter.com/0DXHMzXayz— Лентач (@oldLentach) 21 июля 2017 г.
Усы Сальвадора Дали сохранили форму спустя 28 лет после его смерти
Усы испанского художника Сальвадора Дали, похороненного 28 лет назад, сохранили свою знаменитую форму и вид, рассказали судебно-медицинские эксперты, проводившие эксгумацию тела испанского художника. «Его усы остались нетронутыми, десять из десяти, как он и желал. Это просто чудо. Его тело — как мумия, оно одеревенело», — рассказал один из экспертов.
Дочь Бориса Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве отца
Адвокаты дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой подали апелляционную жалобу на приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве политика. Защитники просят отменить вердикт суда и вернуть дело в прокуратуру.
В Кремле пожалели покупателя «часов Путина»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что часы Patek Philippe Triple Complication с документами на имя Владимира Владимировича Путина были проданы на аукционе Antiquorum более чем за миллион евро: «Аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя. Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме».
СМИ рассказали об обещании Путина отказаться от турбин Siemens в Крыму
Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года обещал вице-канцлеру Германии Зигмару Габриэлю, что турбины Siemens не будут поставляться в Крым. По словам источников, во встрече в Москве также участвовал посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.
Ничего страшного - ведь мы развиваем импортозамещение, и робот Федор уже научился садиться на шпагат! pic.twitter.com/A8vKip8rfr— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 июля 2017 г.
Игорь Стрелков отказался признать вину сепаратистов ДНР за сбитый МН17
Экс-главнокомандующий самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) в ходе дебатов 20 июля с оппозиционером Алексеем Навальным заявил, что подчиненные ему сепаратисты не сбивали малайзийский самолет Boeing 777 над Донбассом. По словам Стрелкова, у сепаратистов не было средств, с помощью которых можно было бы сбить самолет. «Все средства противовоздушной обороны, которые были у меня в распоряжении, включали пять ПЗРК "Игла" и одну "Стрела-10", которая на момент падения "Боинга" находилась в Зугрэсе и прикрывала Зугрэс. Соответственно, ополчение, подчиненное мне, "Боинг" сбить не могло от слова "никак"»,— сказал Стрелков.
И еще про #ДебатыLive между Стрелковым и Навальным @navalny— DW (на русском) (@dw_russian) 21 июля 2017 г.
Карикатурист @Sergey_Elkin на сайте DW: https://t.co/basPEdqv7x pic.twitter.com/n89nv8OeQR
Умер солист группы Linkin Park
Cолист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Как сообщили СМИ полицейские, смерть Беннингтона наступила около 9:00 по местному времени. По предварительной версии, музыкант покончил с собой.
Центробанк ответил на претензии Генпрокуратуры по банку «Югра»
Центробанк объяснил Генпрокуратуре свое решение по введению временной администрации в банке «Югра» защитой интересов вкладчиков и кредиторов. «Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО "Банк Югра" и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов», — говорится в сообщении регулятора.