Газета NY Times взяла интервью у президента США Дональда Трампа. NY Times – одно из американских медиа, которые наиболее жестко критикуют Трампа еще начиная с его предвыборной камании. Интервью находится в контексте разговоров о продолжающемся расследовании связей, которые якобы существовали между кампанией Трампа и Россией. NY Times представляет это интервью как выдающееся событие. Действительно, многие СМИ обсуждают его содержание.

NY Times в качестве главной темы интервью представляет критику Трампа в адрес генерал-прокурора Джеффа Сешнса. Он сказал, что никогда не назначил бы Сешнса на эту должность, если бы знал, что он самоустранится от расследования, что, по мнению Трампа, "нечестно по отношению к президенту". Специфика в том, что Сешнс – давний сторонник Трампа, поддерживавший его еще на ранних этапах предвыборной кампании. Критика в его адрес со стороны Трампа расценивается как примечательный эпизод, намекающий общественности на хитросплетения политических отношений.

На самом деле, помимо Сешнса, в интервью также затрагивались такие темы, как судьба нового законопроекта о здравоохранении, визит Трампа в Париж, разговор с российским президентом Владимиром Путиным во время ужина на саммите G20, Сирия, Северная Корея и прочее. Выдержки из интервью опубликованы отдельно – приложением к главному материалу, центром которого оказалась критика Сешнса.

BBC выделила десять "удивительных вещей", которые Трамп сообщил в интервью NY Times. Среди прочего, автор отмечает, что Трамп посетовал, что в США нет военных парадов, как во Франции на День взятия Бастилии, который он недавно посетил по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По поводу Макрона, добавляет автор (тоже в порядке удивительной вещи), Трамп заметил, что Макрон "любит держать его за руку" (это была отсылка к широко обсуждавшимся затяжному рукопожатию). И еще одна "удивительная вещь", касающаяся Макрона: Трамп рассказал, что он обсуждал с ним Наполеона. По словам Трампа, Макрон назвал Наполеона великим человеком, который просто недооценил угрозу морозов во время войны с Россией.

Парад в Париже на День взятия Бастилии Shealah Craighead / The White House

Интервью Трампа, пишет Bloomberg, подстегнуло спекуляции о том, что он, может быть, помышляет о том, чтобы уволить Роберта Мюллера, который возглавляет следствие, направленное на выявление предполагаемых связей между Трампом и Россией. По закону, он не может сместить Мюллера напрямую. В принципе это может сделать Род Розенштейн, фактически возглавляющий сейчас министерство юстиции, но для этого ему нужны "веские основания".

В связи с этим особое внимание наблюдателей привлекли критические ремарки Трампа в интервью по поводу политических симпатий Розенштейна. В частности, замечания касались того, что Мюллер собирается расширить контекст следствия и включить в него не только расследование возможных связей между политическими помощниками Трампа и российскими службами, но и расследование деловых отношений между Трампом, а также близкими к нему людьми, и Россией. В интервью Трамп отметил, что если Мюллер действительно начнет выяснять структуру финансовых отношений его семьи с Россией, это уже будет нарушением.