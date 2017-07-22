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22 июля 2017, 15:00
история России кино Наталья Поклонская
Елена Сычева

13 коробок против «Матильды»

Съемки фильма "Матильда"
Съемки фильма "Матильда"
plus.kinopoisk.ru

В начале этой недели после визита в Екатеринбург депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская пообещала, что соберет 100 тысяч подписей от противников фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» про роман последнего императора России Николая Второго с балериной Матильдой Кшесинской. Свое обещание Поклонская сдержала — накануне в своем Facebook парламентарий отчиталась, что собрала необходимое количество голосов, и отправила жалобы граждан на оскорбление их религиозных чувств в компетентные органы.

Ранее МВД и Генеральная прокуратура РФ проводили проверки еще не вышедшей в прокат «Матильды», но ни то, ни другое учреждение не нашли ничего оскорбительного или экстремистского в фильме Алексея Учителя. Чего нельзя сказать от действиях противников показа киноленты.

Речь идет об общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР), которая в начале года разослала угрозы кинотеатрам, которые активисты грозились сжечь, если те рискнут показать «Матильду». По данному факту режиссер обратился в Следственный комитет России (СКР) и Генпрокуратуру. Ведомство генпрокурора РФ Алексея Чайки провело проверку — и установило, что в действиях ХГСР действительно есть нарушения.

«Содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 179 УК РФ (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества)», — цитирует РСН письмо прокуратуры Москвы в столичное ГСУ МВД России которое должно принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, в стране активизировались и другие организации и персоны, которые считают, что «Матильда» оскорбляет чувства верующих. Так, представители организации «Сорок сороков» намерены провести 1 августа в ряде российских городов акцию протеста под лозунгом «Остановим "Матильду"»

«Нам надоело смотреть, как одна хрупкая женщина в этой стране бьется с кощунством, поэтому решили организовать стояние в городах «русского мира», в том числе в Москве», — цитирует слова лидера «Сорока сороков» Андрея Кормухина портал NDNews

Кроме того, православный активист, режиссер Сергей Алиев на прошлой неделе заявил о том, что в настоящее время занят съемками документальной картины «Ложь "Матильды"», которая должна выйти в свет в октябре, еще до премьеры ленты Алексея Учителя.

«Учитель наснимал вранье на вранье. А сейчас есть возможность разобраться в нашей истории. Я не навязываю свою точку зрения на историю. Но я ее могу предложить, как это сделал Учитель. Мы ознакомились со сценарием его фильма и поняли — это полная ложь. Снимать буду только на свои деньги, у меня есть бизнес, я продал машину. Можно сказать, что я альтруист-дурачок», — приводит слова Алиева «Комсомольская правда».

До сих пор ни руководство Русской православной церкви, ни Священный Синод РПЦ не выступали с заявлениями по поводу «Матильды» — все возмущения клириков поступают, в основном, от представителей отдельных епархий и митрополий. «Выход фильма обнажил наличие многочисленной и влиятельной секты внутри РПЦ – так называемых царебожников. Это последователи учения о царе-искупителе, считающие, что он принес своего рода жертву, сравнивая Николая Второго едва ли не с Иисусом Христом. Покойный церковный иерарх Даниил Сысоев открыто называл царебожников еретиками, поскольку их культивирование личности отдельного святого нарушает принятые в Православии догматы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его ныне покойный предшественник Алексий Второй открыто осуждали учение о царе-искупителе. В случае, если противостояние обострится, церковь рискует остаться без ряда прихожан», — считает обозреватель РИА «Новый День» Максим Бородин. 

9 октября 1981 года император России Николай Второй и его семья были канонизированы Русской Зарубежной Церковью (РПЦЗ), в то время не имевшей церковного общения с Московским Патриархатом в СССР. 14 августа 2000 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил «прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских царскую семью: императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию» (их память совершается 4 июля по юлианскому календарю). Акт канонизации был воспринят российским обществом неоднозначно: его противники утверждают, что провозглашение Николая Вторым святым носило политический характер.

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