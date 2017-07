Об уходе Шона Спайсера, который был пресс-секретарем 45 президента США Дональда Трампа накануне. Такое решение, как пишет The New York Times, споуксмен Белого Дома принял утром 21 июля — после того, как стала известна кандидатура нового директора администрации по коммуникациям. Им стал предприниматель Энтони Скарамуччи, которого Трамп назначил вместо самого Спайсера — последний совмещал работу пресс-секретаря с директором коммуникационного департамента после того, как в мае этого года пост главного по связям покинул Майкл Дабке. По сообщению источников The New York Times, Дональд Трамп предлагал Спайсеру, недовольному назначением Скарамуччи, остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался и назвал решение президента «большой ошибкой». «Служить президенту и этой замечательной стране было для меня честью и привилегией. Я продолжу свою работу в течение августа», — написал Шон Спайсер в своем аккаунте в Twitter.

Также он прокомментировал свое решение в интервью Fox News. «Я подумал, что это в интересах нашего отдела по связям с общественностью, нашей пресс-службы, чтобы не было слишком много поваров на одной кухне», — сказал телеканалу Спайсер.

«Я благодарен Шону Спайсеру за работу от лица моей администрации и американцев. Я желаю ему успехов на новом поприще – обратите внимание на его огромные телевизионные рейтинги», — говорится в заявлении Дональда Трампа.

Практически сразу стало известно о том, кто теперь будет общаться с прессой от лица Белого дома. Это поручили заместитель Сайсера Саре Сандерс. Кстати, именно она из-за напряженных отношений шефа с прессой, вела брифинги в последнее время. «Я решил порекомендовать президенту дать Энтони и Саре возможность начать с чистого листа», — сказал Шон Спайсер в эфире Fox News. Ту же информацию о позднее подтвердил и в своем Twitter. «Она будет фантастическим пресс-секретарем», — заметил он.

Что касается Скарамуччи, из-за назначения которого объявил об уходе Спайсер, то он хорошо знаком Трамп — предприниматель вошел в штаб кандидата в президенты летом 2016 года, он помогал привлекать средства на предвыборную кампанию. После победы Трампа Скарамуччи некоторое время занимал пост советника Трампа по взаимодействию с бизнесом.

«В персональном плане, как мне представляется, Трамп набрал весьма разношерстную команду, которая выбрана по принципу неких личных симпатий, расположенности самого Трампа к отдельным людям. И этот критерий, с одной стороны, необходимый. Но, с другой стороны, он недостаточный, потому что на целом ряде должностей, а особенно тех, которые находятся под пристальным общественным вниманием, исключительно важно иметь профессиональных людей, которые не подставят президента и администрацию. Если говорить о последней отставке Спайсера, то он, на мой взгляд, был недостаточно квалифицированным. С ним связан громкий скандал насчёт сравнения Асада с Гитлером, насчет того, что были созданы некие центры холокоста, что звучало как минимум двусмысленно. Были и другие крупные и заметные ошибки у него. Я думаю, что это подточило его позиции», — рассказал Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков телеканалу Russia Today.

Действительно, Спайсер допускал много ошибок в общении с прессой. РИА Новости составило подборку самых громких ляпов пресс-секретаря Белого дома. Среди них, например, споры со СМИ, которые по мнению споуксмена намеренно фотографировали людей на инаугурации Трампа так, чтобы их казалось меньше, уже упомянутое сравнение Асада с Гитлером, постоянная путаница имен первых лиц государств — например, канадского премьера Джастина Трюдо он «переименовал» в Джо. «Практически с самого назначения Спайсера на пост главы пресс-службы было очевидно, что он не соответствует этой должности», — отмечает телеканал CNN.