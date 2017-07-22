Без права на бомбежку

В американской армии признали, что у Соединенных Штатов нет законных оснований присутствовать в Сирии, где Вашингтон без разрешения Дамаска проводит военную операцию. В свою очередь, в Совете Федерации РФ посоветовали США обратиться к сирийскому правительству, чтобы узаконить свое военное присутствие на территории этой страны.

«Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?" Они уже были близки к этому. Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать», — цитирует РИА Новости главу командования специальных операций армии США Раймонда Томаса.

Об этом американский военачальник заявил на форуме по безопасности в городе Аспен в американском штате Колорадо.

В своем выступлении генерал отметил, что если Москва решит настаивать на незаконности присутствия американских сил в стране, то Вашингтону нечем будет отвечать, так как международные законы и нормы находятся на стороне демократически избранного правительства Сирии.

«Если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать», — добавил Раймонд Томас. Вместе с тем, по словам генерала, основанием, которое оправдывает американские действия в Сирии, является борьба с терроризмом.

США следует обратиться к правительству Сирии, чтобы узаконить своё военное присутствие на территории этой страны, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «РИА Новости».

Так он прокомментировал слова генерала Рэймонда Томаса (главы командования специальных операций США) о нелегальности пребывания военных США в Сирии. «Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?". Они уже были близки к этому… Мы вошли туда (в Сирию — прим. RNS) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они могут это сделать», — сказал Томас на форуме по безопасности в Аспене (цитата по «РИА Новости»; американские СМИ не давали новостей с этими словами Томаса, хотя опубликовали репортажи с другими заявлениями этого генерала, сделанными на этой конференции - RNS). Генерал Томас напомнил, что единственным основанием для пребывания военных США в Сирии является борьба с терроризмом. Правительство Башара Асада выступает против присутствия американских военнослужащих на территории Сирии. Франц Клинцевич согласился с Томасом. «То, что признал американский генерал, уже давно ни для кого в мире не является секретом.

США действительно не имеют никаких законных оснований находиться в Сирии, — сказал он. — Почему бы не сделать следующий шаг, легитимизировав свое присутствие в этой стране? Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует».