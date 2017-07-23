Новый виток скандала с якобы вмешательством России в процесс выборов в США обернулся неожиданно против стороны, которая «раздувала» эту ситуацию. Хиллари Клинтон, представительница демократов, проигравшая миллиардеру Дональду Трампу, сама стала объектом критики — причем со стороны однопартийцев. «Когда вы проигрываете тому, у кого 40% популярности, то вы не стоит искать причину в других — в Коми (экс-главе ФБР, прим. ред.), в России — вы обвиняйте себя», — заявил The Washington Post лидер демократов в Сенате США Чак Шумер. Он объяснил поражение его партии и Хиллари Клинтон тем, что кандидат был сосредоточен на противостоянии Трампу, так что избиратели даже не знали, что кроме этого могли им предложить демократы.

Его слова стали реакцией на публикацию опроса, проводимого газетой совместно с телеканалом ABC News. Согласно этим данным, лишь 37% взрослых граждан США имели представление о том, что предлагают демократы, а 52% рассказали, что основная задача партии — не пустить Трампа. При этом ранее Хиллари Клинтон, объясняя причины поражения на выборах президента США, говорила о том, что ей не удалось победить из-за утечек WikiLeaks, которую, по ее словам, организовали русские хакеры. Также она обвиняла директора ФБР Джеймса Коми в том, что она могла бы выиграть, если бы он не возобновил расследование дела об использовании Клинтон личной почты для служебной переписки. Наконец, в поражении она обвинила и президента России Владимира Путина, который «отомстил» ей за то, что в 2011 года Клинтон обвинила российские власти в фальсификациях на выборах в Госдуму РФ. «Путин публично обвинил меня в том, что его собственный народ начал изливать негодование, и это прямая линия между тем, что он сказал тогда, и тем, что он сделал во время этих выборов», — сказала Клинтон изданию The New York Times.

В Белом доме, как и в стане демократов, придерживаются позиции, что Хиллари Клинтон сама стала виновницей своего поражения. «Мне не нужно было смотреть куда-то, кроме как на саму Клинтон, когда мне нужна была компрометирующая, негативная информация о ней. Она была похожа на ходячую, говорящую сокровищницу негативной информации», — сказала в эфире Fox News cтарший советник президента США Келлиэнн Конуэй, объясняя, что штаб Трампа не нуждался в компромате на представительницу Демократической партии США. Напомним, американские СМИ заподозрили миллиардера в сотрудничестве с российскими властями, когда стало известно о том, что в июне прошлого года российский адвокат Наталья Весельницкая, якобы имеющая связи в Кремле, встречалась с представителями штаба Трампа.

Накануне сам Дональд Трамп призвал правоохранительные органы пристальнее присмотреться к его бывшей сопернице за право называться хозяином овального кабинета. «Так много людей спрашивают, почему генеральный прокурор или Специальный совет не расследуют многочисленные преступления Хиллари Клинтон или Коми. Мой сын Дональд открыто передал свои электронные письма прессе и властям, в то время как нечестная Хиллари Клинтон удалила 33 тысячи писем! Как насчет всех связей Клинтон с Россией, в том числе компании Подесты, урановой сделки, перезагрузки с Россией, выступлений за деньги и т.д.?» — написал президент США в своем Twitter.