Интернет без надзора

Сегодня днем в Москве состоялось шествие «За свободный интернет». Люди вышли на акцию, требуя отменить цензуру в интернете, а также реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.

Участники акции вышли под лозунгами «Интернет не запретить, лучше Думу распустить!», «Свобода слова везде и всегда!», «Запрещаем запрещать!», «Россия без Путина, интернет без буржуев!», «Нет цензуре!», «Интернет не посадишь, программист не террорист!», «Нет Роскомнадзору!».

Мероприятие, несмотря на то, что оно было согласовано, не обошлось без задержаний. Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального. Полиция объяснила ему, что с агитационными материалами проходить нельзя, а когда молодой человек пошел искать урну, то оказался задержан. Полиция посчитала его действия незаконной агитацией.

Второй участник, как сообщило «ОВД-Инфо», был задержан за плакат с надписью putin lies. Его зовут Григорий Саксонов. Активиста увезли в ОВД Тверской. Впоследствии с ним провели профилактическую беседу и отпустили без предъявления обвинений.

Как утверждает сам Саксонов, помимо него в отделении находился несовершеннолетний. В «ОВД-Инфо» заявили, что это и есть Руслан Иванов. Впоследствии эта информация подтвердилась. Активиста продержали в отделении в течение всего времени шествия, а затем также отпустили.

Помимо прочего, в ходе акции был задержан мужчина, который держал плакат «Уничтожил все СМИ, принялся за интернет». Кто он и где сейчас находится, пока неизвестно.

Как сообщили в движении «Протестная Москва», на входе в зону проведения шествия полиция изымала все плакаты.

Договорившись в тоталитарном интернете вышли на марш за свободый интернет, но власти специально оставили люк открытым, митинговать не дают pic.twitter.com/SPU7brpqHA — Замполит (@ComradZampolit) 23 июля 2017 г.

В целом, мероприятие прошло без происшествий. Впоследствии в МВД заявили, что в нем принимали участие около 800 человек; сами активисты утверждают, что число участников составило примерно о 1500 человек.

Акция была согласована мэрией Москвы. Ее заявителями выступали партии ПАРНАС, «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианская партия» и общественная организация «РосКомСвобода». Было заявлено до 10 тысяч участников. Шествие прошло по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова.

Изначально мероприятие планировалось провести 9 июля, но мэрия согласовать марш на эту дату отказалась, сославшись на указ президента об усиленных мерах безопасности на время проведения Кубка конфедераций по футболу с 1 июня по 12 июля.

Участники акции выступали против закона о мессенджерах, запрета анонимайзеров и VPN, «закона Яровой» и цензуры в сети.