Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 июля 2017, воскресенье, 21:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В КГИ отметили популярность тем референдумов на фоне предстоящих выборов – в том числе и в Приангарье
Россия заключила более 600 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Путин поручил Куйвашеву проверить «борзоту» и хамство нижнетагильского завода
В Тюменской области продолжают искать женщину, пропавшую в мае
За езду по купленным правам тюменец может сесть на полгода
В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадал ребенок
В Тюмени ищут водителя маршрутки, в которой упала пенсионерка
Тюменец прописал в своей квартире 75 мигрантов
Чья кухня лучше? Проголосуй за самый интересный проект!
Жители Тюменской области обчистили «ювелирку» в Каргаполье почти на семь миллионов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
23 июля 2017, 18:00
акции протеста интернет Москва

Интернет без надзора

Шествие против цензуры в интернете
Шествие против цензуры в интернете

Сегодня днем в Москве состоялось шествие «За свободный интернет». Люди вышли на акцию, требуя отменить цензуру в интернете, а также реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.

Участники акции вышли под лозунгами «Интернет не запретить, лучше Думу распустить!», «Свобода слова везде и всегда!», «Запрещаем запрещать!», «Россия без Путина, интернет без буржуев!», «Нет цензуре!», «Интернет не посадишь, программист не террорист!», «Нет Роскомнадзору!».

Мероприятие, несмотря на то, что оно было согласовано, не обошлось без задержаний. Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального. Полиция объяснила ему, что с агитационными материалами проходить нельзя, а когда молодой человек пошел искать урну, то оказался задержан. Полиция посчитала его действия незаконной агитацией.

Второй участник, как сообщило «ОВД-Инфо», был задержан за плакат с надписью putin lies. Его зовут Григорий Саксонов. Активиста увезли в ОВД Тверской. Впоследствии с ним провели профилактическую беседу и отпустили без предъявления обвинений.

Как утверждает сам Саксонов, помимо него в отделении находился несовершеннолетний. В «ОВД-Инфо» заявили, что это и есть Руслан Иванов. Впоследствии эта информация подтвердилась. Активиста продержали в отделении в течение всего времени шествия, а затем также отпустили.

Помимо прочего, в ходе акции был задержан мужчина, который держал плакат «Уничтожил все СМИ, принялся за интернет». Кто он и где сейчас находится, пока неизвестно.

Как сообщили в движении «Протестная Москва», на входе в зону проведения шествия полиция изымала все плакаты.

В целом, мероприятие прошло без происшествий. Впоследствии в МВД заявили, что в нем принимали участие около 800 человек; сами активисты утверждают, что число участников составило примерно о 1500 человек.

Акция была согласована мэрией Москвы. Ее заявителями выступали партии ПАРНАС, «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианская партия» и общественная организация «РосКомСвобода». Было заявлено до 10 тысяч участников. Шествие прошло по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова.

Изначально мероприятие планировалось провести 9 июля, но мэрия согласовать марш на эту дату отказалась, сославшись на указ президента об усиленных мерах безопасности на время проведения Кубка конфедераций по футболу с 1 июня по 12 июля.

Участники акции выступали против закона о мессенджерах, запрета анонимайзеров и VPN, «закона Яровой» и цензуры в сети.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Белый дом
Белый дом заявил о поддержке Трампом санкций против России
Советский бизнесмен Артем Тарасов
Скончался первый советский миллионер Артем Тарасов
Украинские военные в зоне АТО.
Посол США и представитель Госдепа приехали в Донбасс
Туристы в зале ожидания аэропорта
Прокуратура проверит задержки рейсов из Турции в Москву
Хиллари Клинтон в Северной Каролине 23 октября 2016
Лидер демократов в сенате США объяснил проигрыш Клинтон
20:54 В Ираке убит «глава полиции» ИГ
20:37 Роспотребнадзор предложил уравнять вейпы и сигареты
20:05 В Ростове-на-Дону местный рыбак нашел вскрытые посылки «Почты России»
19:34 Главе Роспотребнадзора пожаловались на дороговизну презервативов
18:53 К застрявшим в Турции туристам прибыл самолет из Москвы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Кайдановский
Александр Леонидович Кайдановский
23 июля 1946 года родился Александр Кайдановский, актер и режиссер
18:24 Белый дом заявил о поддержке Трампом санкций против России
17:53 Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по заболеваемости ВИЧ
17:21 Греф посоветовал юристам забыть о профессии
16:51 Прокуратура проверит задержки рейсов из Турции в Москву
15:40 Ученые разгадали тайну тени на поверхности Земли
15:06 Посол Катара рассказал о плане страны по торговле с РФ
14:52 Посол США и представитель Госдепа приехали в Донбасс
14:32 Linkin Park открыла страницу памяти Честеру Беннингтону
14:19 В Москве задержан участник акции «За свободный интернет»
13:31 Скончался первый советский миллионер Артем Тарасов
13:08 В Воронеже местного активиста избили у него дома
12:44 Военный прокурор Украины заочно арестован судом РФ
12:32 Во Владивостоке мужчина начал расстреливать прохожих из окна
12:11 СМИ рассказали о возможности для ИГ создать «грязную бомбу» в Ираке
11:55 В Челябинской области в пожаре погибли четверо детей
11:26 Умерла телеведущая передачи «Доброе утро» Елена Миронова
10:59 Ирландия создаст фонд для управления средствами Apple
10:26 Лидер демократов в сенате США объяснил проигрыш Клинтон
10:03 Израиль сообщил о запуске ракеты из сектора Газа
09:43 СМИ сообщили о резком падении рейтинга Макрона
09:25 Пентагон назвал Россию «огромной угрозой» для Вашингтона
09:12 МИД Германии допустил ухудшение отношений с РФ из-за ситуации с Siemens
22.07 20:55 Людмила Алексеева назвала монтажом кадры с целованием рук Путину
22.07 19:57 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против РФ
22.07 19:23 Украина передала в ООН «доказательства» участия России в войне в Донбассе
22.07 18:57 Додон обвинил Запад в попытках втянуть Россию в новый конфликт в Приднестровье
22.07 18:15 В Санкт-Петербурге появились сугробы из града
22.07 17:50 СБУ обвинила в терроризме задержанного в Донбассе россиянина Агеева
22.07 17:26 Кузнецова анонсировала меры против попрошаек с «больными детьми»
22.07 16:53 Синхронное плавание официально переименовали в артистическое
22.07 16:27 Главком ВКС рассказал о возможностях новейшего истребителя Т-50
22.07 15:57 В Москве обнаружен редкий для России вид сирийских дятлов‍
22.07 15:31 Число жертв ошибочного удара США по афганским военным возросло до 16 человек
22.07 14:25 На Украине заявили о задержании трех граждан России
22.07 13:47 Медиаменеджера Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства
22.07 13:29 Главком ВКС России рассказал о разработке военных конвертопланов
22.07 12:52 Коронер в США подтвердил самоубийство вокалиста Linkin Park
22.07 12:22 Пассажирский самолет вынужденно сел в Саратове после столкновения с птицами
22.07 11:51 Активистке FEMEN грозит срок на Украине за попытку срыва встречи Порошенко и Лукашенко
22.07 11:30 В армии США признали отсутствие легальных оснований нахождения в Сирии
22.07 10:50 Экс-глава разведки США обвинил Трампа в стремлении сделать Россию «снова великой»
22.07 10:28 Поклонская собрала сто тысяч подписей против показа «Матильды»
22.07 09:52 Жертвами ошибочного авиаудара США в Афганистане стали 12 полицейских
22.07 09:31 Рогозин попросил у властей Молдавии разрешение приехать на мотоцикле
22.07 09:12 Сара Сандерс стала новым пресс-секретарем Белого дома
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.