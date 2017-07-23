Интернет без надзора
Сегодня днем в Москве состоялось шествие «За свободный интернет». Люди вышли на акцию, требуя отменить цензуру в интернете, а также реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.
Участники акции вышли под лозунгами «Интернет не запретить, лучше Думу распустить!», «Свобода слова везде и всегда!», «Запрещаем запрещать!», «Россия без Путина, интернет без буржуев!», «Нет цензуре!», «Интернет не посадишь, программист не террорист!», «Нет Роскомнадзору!».
#СоколовскийНеТеррорист pic.twitter.com/OU7OiPb5gv— Протестная Москва (@nedimon_msk) 23 июля 2017 г.
Пссс, парень pic.twitter.com/HArCsNrKea— Протестная Москва (@nedimon_msk) 23 июля 2017 г.
Мероприятие, несмотря на то, что оно было согласовано, не обошлось без задержаний. Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального. Полиция объяснила ему, что с агитационными материалами проходить нельзя, а когда молодой человек пошел искать урну, то оказался задержан. Полиция посчитала его действия незаконной агитацией.
Второй участник, как сообщило «ОВД-Инфо», был задержан за плакат с надписью putin lies. Его зовут Григорий Саксонов. Активиста увезли в ОВД Тверской. Впоследствии с ним провели профилактическую беседу и отпустили без предъявления обвинений.
Как утверждает сам Саксонов, помимо него в отделении находился несовершеннолетний. В «ОВД-Инфо» заявили, что это и есть Руслан Иванов. Впоследствии эта информация подтвердилась. Активиста продержали в отделении в течение всего времени шествия, а затем также отпустили.
Активиста задержали за листовки @navalny pic.twitter.com/hf8untZGwV— Протестная Москва (@nedimon_msk) 23 июля 2017 г.
Помимо прочего, в ходе акции был задержан мужчина, который держал плакат «Уничтожил все СМИ, принялся за интернет». Кто он и где сейчас находится, пока неизвестно.
Как сообщили в движении «Протестная Москва», на входе в зону проведения шествия полиция изымала все плакаты.
Договорившись в тоталитарном интернете вышли на марш за свободый интернет, но власти специально оставили люк открытым, митинговать не дают pic.twitter.com/SPU7brpqHA— Замполит (@ComradZampolit) 23 июля 2017 г.
В целом, мероприятие прошло без происшествий. Впоследствии в МВД заявили, что в нем принимали участие около 800 человек; сами активисты утверждают, что число участников составило примерно о 1500 человек.
Акция была согласована мэрией Москвы. Ее заявителями выступали партии ПАРНАС, «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианская партия» и общественная организация «РосКомСвобода». Было заявлено до 10 тысяч участников. Шествие прошло по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова.
Изначально мероприятие планировалось провести 9 июля, но мэрия согласовать марш на эту дату отказалась, сославшись на указ президента об усиленных мерах безопасности на время проведения Кубка конфедераций по футболу с 1 июня по 12 июля.
Участники акции выступали против закона о мессенджерах, запрета анонимайзеров и VPN, «закона Яровой» и цензуры в сети.
Свободный Интернет существует в свободных странах. Чтобы в этой стране получить свободный Интернет, придется сначала ее освободить— Ayzman (@Ayzman) 23 июля 2017 г.