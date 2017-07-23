В археологическом музее Университета Дарема выставлен первый найденный на территории Великобритании диплом, выданный при увольнении со службы моряку римского военного флота. Он датируется II веком нашей эры. Сейчас известно более 800 римских военных дипломов, на территории провинции Британия их нашли 30, но все принадлежали солдатам сухопутных войск.

Такие дипломы в императорскую эпоху получали те, кто служил во вспомогательных частях и на флоте, то есть не имевшие римского гражданства жители провинций. Полноправными римскими гражданами они становились, только отслужив положенный срок, обычно 25 или 26 лет. Полученные ими права и подтверждал диплом – две прямоугольные бронзовые таблички (высота 10 – 20 см, ширина 9 – 16 см). На табличках имелись отверстия, через которые пропускалась веревка или проволока, скреплявшая их. На обеих табличках помещался текст, описывающий предоставленные отставнику права и привилегии. Затем диплом складывался так, чтобы текст на одной табличке оказывался на внешней поверхности, а текст на другой – внутри, и прочитать его можно было, только разрезав скрепляющий шнур. На шнур накладывали свои печати семь свидетелей, имена которых также вырезались на дипломе.

Затем сложенный диплом вставлялся в деревянную рамку и хранился в семье отставного воина. Обычно подтверждением прав владельца диплома служил текст с наружной стороны. Если же возникало подозрение, что он решил посягнуть на дополнительные привилегии и подправил надпись, диплом можно было вскрыть и проверить, что написано внутри.

Тексты на дипломах представляли собой сокращенный вариант императорских указов, касавшихся отправляемых в отставку военнослужащих из войск определенной провинции. Полные указы, содержавшие в том числе и полные списки всех солдат, которых они затрагивали (то есть многие сотни имен), вывешивались на больших бронзовых листах в Риме на Капитолии, а с 90 года – рядом с храмом Божественного Августа. Там они демонстрировались некоторое время, а потом заменялись более новыми и помещались в архив.

Диплом, попавший в музей Даремского университета, был найден в феврале 2016 года археологом-любителем Марком Хьюстоном. Он с металлоискателем исследовал местность в деревне Ланчестер, в 13 километрах к западу от Дарема. У Марка были основания надеяться на интересные находки, ведь на месте деревни в I – V веках находилась римская крепость Лонговиций (Longovicium). Металлоискатель помог Марку обнаружить лежавшую на глубине около 20 сантиметров под поверхностью почвы стопку медных листов. Марк сначала подумал, что наткнулся на остатки аккумулятора от мотоцикла, но все-таки очистил находку от земли и взял домой. Там он положил позеленевшие от времени пластинки на подоконник, где их ярко осветило солнце, и тогда заметил надписи. Разглядев их буквы в лупу, Марк понял, что это латынь и что его находка, вероятно, древняя. После этого он связался со службой Portable Antiquities Scheme, созданной Британским музеем для обеспечения сохранности и попадания в руки ученых исторических находок.

Диплом в музейной экспозиции

Так диплом попал в руки Роджера Томлина (Roger Tomlin) из Оксфордского университета и его коллег, которые занялись его реставрацией и изучением. Две бронзовых пластины за века разделились на восемь фрагментов, часть текста повреждена или написана неразборчиво, но в итоге написанное удалось восстановить:

«Император Цезарь Тит Элий Адриан Антонин Август Пий, сын божественного Адриана, внук божественного Траяна покорителя Парфии, правнук божественного Нервы, великий понтифик, на 13 году своей трибунской власти [150 год н. э.], дважды провозглашенный императором, четыре раза консул, отец отечества дарует всадникам и пехотинцам германской армии, которые служат в четырех алах и четырнадцати когортах – [а именно] Noricorum, Sulpicia, Africorum Veterana, I Thracum, I Flavia Hispanorum, I Latobicorum et Varcianorum, I Pannoniorum et Dalmatarum, II Civium Romanorum, I Raetorum, VI Brittonum, II Asturum, I Classica, III и VI Breucorum, I Lucensium PF, II Varcianorum, VI Raetorum, IV Thracum – в Нижней Германии под командованием Сальвия Юлиана, чьи имена записаны здесь, по прошествии 25 лет службы, а также моряком флота по прошествии 26 лет службы, почетную отставку и римское гражданство тем из них, кто такового не имел, подтверждает законность брака с женами, которых они имели на момент получения гражданства, или с женами, которых они возьмут в дальнейшем, но только по одной жене каждый.

В 13-й день до декабрьских календ [19 ноября], в консульство Гая Курция Юста и Гая Юлия Юлиана.

[Дано] Вельвотигерну, сыну Магиотигерна, бритту, служившему на Германском флоте под командованием Марка Ульпия Ульпиана».

Имена хозяина диплома и его отца (Velvotigernus и Magiotigernus) явно кельтские. Оба имени содержат корень *tigerno- «господин, владыка, хозяин», который сохранился в ряде современных кельтских языков: бретонское tiern «правитель, суверен», валлийское teyrn «монарх, король», корнское tern «правитель», ирландское tiarna «лорд» (также в значении «Господь» в библейских текстах). Первый корень имени отца, возможно, означал «великий». Он сохранился в дошедшем до нас галльском имени Magios и в редком среднеирландском прилагательном maige.

Находка Марк Хьюстон попадает в лазейку, имеющуюся в британском Законе о кладах (Treasure Act). Поскольку римский диплом сделан из бронзы, а не из драгоценного металла, на его приобретение не распространяется преимущественное право государственных музеев. Ранее уже бывали случаи, когда ценные артефакты, например, бронзовый шлем с лицевой маской, попадали на аукционы. Но в данном случае Марк Хьюстон согласился продать найденный диплом археологическому музею Даремского университета. По действующему закону, оплата будет разделена между ним и владельцем земельного участка. А диплом с 20 июля выставлен в постоянной экспозиции музея.