Развитие скандала с поставкой турбин производства немецкого концерна Siemens на электростанцию в Крыму уже серьезно повредило деловым отношениям России и Германии. Немецкий концерн ранее заявил о приостановке всех контрактов по поставке газотурбинного оборудования, а также о выходе из некоторых совместных предприятий. Но история обречена была на то, чтобы выйти за рамки отношений нескольких хозяйствующих субъектов и обернуться дипломатическим скандалом. Так, в министерстве иностранных дел Германии уже заявили, что история с поставкой оборудования в Крым поставила под угрозу дипломатические отношения двух стран. Об этом со ссылкой на представителя МИД сообщает немецкое издание Bild am Sonntag.

Надо напомнить, что ранее в Siemens подтверждали, что все четыре турбины, которые изначально предназначались для Тамани (по договору) уехали в Крым, однако в России эту информацию опровергли, заявив, что оборудование прошло серьезную переработку и доработку на местных предприятиях, а потому вообще не может считаться, что условия договора были нарушены.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что сделка Siemens и «Технопромэкспорта» состоялась только лишь потому, что немецкие концерн получил гарантии того, что оборудование не попадет в Крым. Об этом заявляли представители Siemens, а позднее и «осведомленные источники» журнала WirtschaftsWoche, который сообщил о том, что в сентябре прошлого года на встрече с министром экономики и энергетики Германии Зигмаром Габриэлем лично президент России Владимир Путин дал обещание, что немецкое оборудование не попадет в Крым. При этом представители ни одной из сторон не подтвердили информацию о том, что на встрече, которая действительно была, Путин и Габриэль разговаривали об этом, отмечает Reuters.

Немецкие СМИ подчеркивают при этом, что в Siemens не могли не знать, для какой именно территории изготавливают оборудование. «Еще в июле 2015 года, спустя только три месяца после подписания договора продажи с «Технопромэкспортом», появились серьезные слухи о возможном недобросовестном использовании турбин. Хотя эти спекуляции были довольно настойчивыми, в Мюнхене не тревожились, никто не прислушался к опасениям. Иначе еще до отправки оборудования в середине 2016 года должно было бы стать заметно, что указанное место монтажа было пустынной местностью, на которой не было даже намека на электростанцию. Но Siemens, видимо, чувствовал себя уверенно, ведь договор содержал пункт о запрете поставок в Крым, и отправил турбины в Ростов-на-Дону», — пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Рюдигер Кен.

Теперь один из главных вопросов, тревожащих российскую промышленность, — это то, продолжит ли Siemens сворачивать другие проекты в России, не связанные с производством газотурбинного оборудования. РИА «Новый День» напоминает, что в Свердловской области работает совместное предприятие «Синары» и немецкого концерна — «Уральские локомотивы», которое производит высокоскоростные электрички «Ласточка». «Как скажется текущая ситуация на дальнейшем производстве электропоездов, неясно. В «УЛ» пояснили, что не могут прокомментировать ситуацию с одним из акционеров предприятия. Но известно, что немецкий концерн заявил об отказе поставок оборудования для электрогенерации для госкомпаний, и дело в том, что между Siemens и ОАО «РЖД» подписан контракт на обслуживание германскими специалистами на сорок лет. И контракт подразумевает поставки и электроооборудования для локомотивов двойного назначения, которое может использоваться в том числе, в качестве своего рода комплектующих и на электростанциях», — сообщает «Новый День».

Интересна реакция некоторых российских СМИ на решения Siemens о завершении работы по некоторым направлениям в РФ. Так, телеканал «360» выпустил статью под заголовком «Siemens заморозил сотрудничество с Россией. Зато помогал фашистам сжигать евреев», в котором автор Анастасия Лежепекова вспоминает историю немецкого концерна. «Siemens интенсивно использовал труд заключенных концлагерей, военнопленных и узников гетто. Кроме того, компания имела отношение к разработке крематориев для концлагерей Аушвиц-Биркенау. То есть некоторые рабочие Siemens создали газовые камеры для себя и своих преемников. Идеальная машина смерти. Сопоставив прошлое и настоящее Siemens, логично задаться вопросом — сколько еще концерн будет прогибаться под политическую линию своей страны?» — задается вопросом автор.