Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 июля 2017, воскресенье, 16:44
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В КГИ отметили популярность тем референдумов на фоне предстоящих выборов – в том числе и в Приангарье
Россия заключила более 600 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Путин поручил Куйвашеву проверить «борзоту» и хамство нижнетагильского завода
В Тюменской области продолжают искать женщину, пропавшую в мае
За езду по купленным правам тюменец может сесть на полгода
В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадал ребенок
В Тюмени ищут водителя маршрутки, в которой упала пенсионерка
Тюменец прописал в своей квартире 75 мигрантов
Чья кухня лучше? Проголосуй за самый интересный проект!
Жители Тюменской области обчистили «ювелирку» в Каргаполье почти на семь миллионов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
23 июля 2017, 12:03
Германия Крым Россия санкции
Елена Сычева

Турбины раздора

Офис Siemens в Москве
Офис Siemens в Москве
therunet.com

Развитие скандала с поставкой турбин производства немецкого концерна Siemens на электростанцию в Крыму уже серьезно повредило деловым отношениям России и Германии. Немецкий концерн ранее заявил о приостановке всех контрактов по поставке газотурбинного оборудования, а также о выходе из некоторых совместных предприятий. Но история обречена была на то, чтобы выйти за рамки отношений нескольких хозяйствующих субъектов и обернуться дипломатическим скандалом. Так, в министерстве иностранных дел Германии уже заявили, что история с поставкой оборудования в Крым поставила под угрозу дипломатические отношения двух стран. Об этом со ссылкой на представителя МИД сообщает немецкое издание Bild am Sonntag. 

Надо напомнить, что ранее в Siemens подтверждали, что все четыре турбины, которые изначально предназначались для Тамани (по договору) уехали в Крым, однако в России эту информацию опровергли, заявив, что оборудование прошло серьезную переработку и доработку на местных предприятиях, а потому вообще не может считаться, что условия договора были нарушены.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что сделка Siemens и «Технопромэкспорта» состоялась только лишь потому, что немецкие концерн получил гарантии того, что оборудование не попадет в Крым. Об этом заявляли представители Siemens, а позднее и «осведомленные источники» журнала WirtschaftsWoche, который сообщил о том, что в сентябре прошлого года на встрече с министром экономики и энергетики Германии Зигмаром Габриэлем лично президент России Владимир Путин дал обещание, что немецкое оборудование не попадет в Крым. При этом представители ни одной из сторон не подтвердили информацию о том, что на встрече, которая действительно была, Путин и Габриэль разговаривали об этом, отмечает Reuters. 

Немецкие СМИ подчеркивают при этом, что в Siemens не могли не знать, для какой именно территории изготавливают оборудование. «Еще в июле 2015 года, спустя только три месяца после подписания договора продажи с «Технопромэкспортом», появились серьезные слухи о возможном недобросовестном использовании турбин. Хотя эти спекуляции были довольно настойчивыми, в Мюнхене не тревожились, никто не прислушался к опасениям. Иначе еще до отправки оборудования в середине 2016 года должно было бы стать заметно, что указанное место монтажа было пустынной местностью, на которой не было даже намека на электростанцию. Но Siemens, видимо, чувствовал себя уверенно, ведь договор содержал пункт о запрете поставок в Крым, и отправил турбины в Ростов-на-Дону», — пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Рюдигер Кен. 

Теперь один из главных вопросов, тревожащих российскую промышленность, — это то, продолжит ли Siemens сворачивать другие проекты в России, не связанные с производством газотурбинного оборудования. РИА «Новый День» напоминает, что в Свердловской области работает совместное предприятие «Синары» и немецкого концерна — «Уральские локомотивы», которое производит высокоскоростные электрички «Ласточка». «Как скажется текущая ситуация на дальнейшем производстве электропоездов, неясно. В «УЛ» пояснили, что не могут прокомментировать ситуацию с одним из акционеров предприятия. Но известно, что немецкий концерн заявил об отказе поставок оборудования для электрогенерации для госкомпаний, и дело в том, что между Siemens и ОАО «РЖД» подписан контракт на обслуживание германскими специалистами на сорок лет. И контракт подразумевает поставки и электроооборудования для локомотивов двойного назначения, которое может использоваться в том числе, в качестве своего рода комплектующих и на электростанциях», — сообщает «Новый День». 

Интересна реакция некоторых российских СМИ на решения Siemens о завершении работы по некоторым направлениям в РФ. Так, телеканал «360» выпустил статью под заголовком «Siemens заморозил сотрудничество с Россией. Зато помогал фашистам сжигать евреев», в котором автор Анастасия Лежепекова вспоминает историю немецкого концерна. «Siemens интенсивно использовал труд заключенных концлагерей, военнопленных и узников гетто. Кроме того, компания имела отношение к разработке крематориев для концлагерей Аушвиц-Биркенау. То есть некоторые рабочие Siemens создали газовые камеры для себя и своих преемников. Идеальная машина смерти. Сопоставив прошлое и настоящее Siemens, логично задаться вопросом — сколько еще концерн будет прогибаться под политическую линию своей страны?» — задается вопросом автор. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Флаг Германии
МИД Германии допустил ухудшение отношений с РФ из-за ситуации с Siemens
Советский бизнесмен Артем Тарасов
Скончался первый советский миллионер Артем Тарасов
Украинские военные в зоне АТО.
Посол США и представитель Госдепа приехали в Донбасс
Боевые действия в Мосуле
СМИ рассказали о возможности для ИГ создать «грязную бомбу» в Ираке
Хиллари Клинтон в Северной Каролине 23 октября 2016
Лидер демократов в сенате США объяснил проигрыш Клинтон
15:40 Ученые разгадали тайну тени на поверхности Земли
15:06 Посол Катара рассказал о плане страны по торговле с РФ
14:52 Посол США и представитель Госдепа приехали в Донбасс
14:32 Linkin Park открыла страницу памяти Честеру Беннингтону
14:19 В Москве задержан участник акции «За свободный интернет»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Кайдановский
Александр Леонидович Кайдановский
23 июля 1946 года родился Александр Кайдановский, актер и режиссер
13:31 Скончался первый советский миллионер Артем Тарасов
13:08 В Воронеже местного активиста избили у него дома
12:44 Военный прокурор Украины заочно арестован судом РФ
12:32 Во Владивостоке мужчина начал расстреливать прохожих из окна
12:11 СМИ рассказали о возможности для ИГ создать «грязную бомбу» в Ираке
11:55 В Челябинской области в пожаре погибли четверо детей
11:26 Умерла телеведущая передачи «Доброе утро» Елена Миронова
10:59 Ирландия создаст фонд для управления средствами Apple
10:26 Лидер демократов в сенате США объяснил проигрыш Клинтон
10:03 Израиль сообщил о запуске ракеты из сектора Газа
09:43 СМИ сообщили о резком падении рейтинга Макрона
09:25 Пентагон назвал Россию «огромной угрозой» для Вашингтона
09:12 МИД Германии допустил ухудшение отношений с РФ из-за ситуации с Siemens
22.07 20:55 Людмила Алексеева назвала монтажом кадры с целованием рук Путину
22.07 19:57 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против РФ
22.07 19:23 Украина передала в ООН «доказательства» участия России в войне в Донбассе
22.07 18:57 Додон обвинил Запад в попытках втянуть Россию в новый конфликт в Приднестровье
22.07 18:15 В Санкт-Петербурге появились сугробы из града
22.07 17:50 СБУ обвинила в терроризме задержанного в Донбассе россиянина Агеева
22.07 17:26 Кузнецова анонсировала меры против попрошаек с «больными детьми»
22.07 16:53 Синхронное плавание официально переименовали в артистическое
22.07 16:27 Главком ВКС рассказал о возможностях новейшего истребителя Т-50
22.07 15:57 В Москве обнаружен редкий для России вид сирийских дятлов‍
22.07 15:31 Число жертв ошибочного удара США по афганским военным возросло до 16 человек
22.07 14:25 На Украине заявили о задержании трех граждан России
22.07 13:47 Медиаменеджера Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства
22.07 13:29 Главком ВКС России рассказал о разработке военных конвертопланов
22.07 12:52 Коронер в США подтвердил самоубийство вокалиста Linkin Park
22.07 12:22 Пассажирский самолет вынужденно сел в Саратове после столкновения с птицами
22.07 11:51 Активистке FEMEN грозит срок на Украине за попытку срыва встречи Порошенко и Лукашенко
22.07 11:30 В армии США признали отсутствие легальных оснований нахождения в Сирии
22.07 10:50 Экс-глава разведки США обвинил Трампа в стремлении сделать Россию «снова великой»
22.07 10:28 Поклонская собрала сто тысяч подписей против показа «Матильды»
22.07 09:52 Жертвами ошибочного авиаудара США в Афганистане стали 12 полицейских
22.07 09:31 Рогозин попросил у властей Молдавии разрешение приехать на мотоцикле
22.07 09:12 Сара Сандерс стала новым пресс-секретарем Белого дома
21.07 20:56 Президент Азербайджана прилетел в Сочи на встречу с Путиным
21.07 20:27 СМИ сообщили о взрыве в центре Лондона
21.07 20:07 Пресс-секретарь Белого дома подал в отставку из-за нового главы PR-службы
21.07 19:48 Лавров рассказал о вере Трампа в невмешательство России в выборы в США
21.07 19:23 МИД Германии заявил о провале перемирия в Донбассе
21.07 19:04 Замглавы судебных приставов Ленобласти задержан по подозрению в коррупции
21.07 18:47 Свердловский облизбирком отказался зарегистрировать Чудновец кандидатом в губернаторы
21.07 18:31 СК попросил выпустить Дмитрия Богатова из СИЗО
21.07 18:26 Путин рассказал об отношении к «оппозиционным личностям»
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.