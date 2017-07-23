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23 июля 2017, 09:00
«Северный поток»
Катерина Норсеева

Против потока

Газопровод Северный поток-2
Газопровод Северный поток-2
3mv.ru

Сенат США уже на следующей неделе рассмотрит законопроект, над которым конгрессмены работали в течение июня. Новый документ предусматривает усиление санкций в отношении России и, в частности, в отношении строительства «Северного потока-2». По задумке американских законодателей, необходимо понизить максимальный срок кредитования российских банков до двух недель, а компаний, которые заняты в нефтегазовом секторе, до 30 дней. «Необходимо ограничить вредное воздействие проекта на энергетическую безопасность ЕС, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Конгресса США. Рассмотреть законопроект должны во вторник, причем для его принятия необходимо, чтобы документ поддержали две трети членов палаты представителей Конгресса США. 

Напомним, в рамках проекта «Северный поток-2» планируется протянуть две нитки газопровода через Балтийское море в Германию. Общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Это, разумеется, не устраивает некоторые страны Восточной Европы. В частности, Украину, которая зарабатывает на транзите российского газа до миллиарда долларов в год, которые поступают на счета концерна «Нафтогаз». Аналогичная ситуация и с Польшей, которой строительство нового газопровода угрожает потерей доходов от транзита в Европу.

Интересно, что остальные европейцы не особенно заинтересованы в том, чтобы проект «Газпрома» был заблокирован. Потребность в «голубом топливе» растет, тогда как месторождения в Северном море иссякают, а в Голландии после землетрясений добыча снизилась, поэтому ЕС нуждается в импорте газа. Вопрос лишь в том, где его закупать и как транспортировать. «Газопровод Польша-Дания, который мог бы доставлять норвежский газ через Данию в Польшу. Или же через Трансадриатический трубопровод и Трансанатолийский газопровод, которые должны доставлять газ из азербайджанского месторождения «Шах Дениз II» и Албании в Италию. Этот газопровод уже на стадии строительства, с 2020 года он должен начать поставлять газ, но в гораздо меньшем количестве, чем «Северный поток-2», — пишет немецкая газета «Süddeutsche Zeitung». Издание также напоминает, что в финансировании проекта «Газпрома» участвовали Wintershall, Engie, Uniper, OMV и Shell, поэтому они заинтересованы в том, чтобы он был реализован. 

Иной вариант газоснабжения Европы — это использование сжиженного природного газа. Такие проекты есть и у российских газовиков, однако этот путь дороже, чем строительство магистральных трубопроводов. Тем не менее, он весьма вероятен, поскольку именно Штаты лоббируют СПГ, несмотря на то, что не так выгоден европейскому потребителю. «Если формулировки сената будут утверждены, то больше никакое предприятие не сможет участвовать в строительстве или финансировании российских экспортных газопроводов, не боясь санкций со стороны Америки. Это может иметь далеко идущие последствия не только для планируемого Северного потока, но и для всех существующих российских газопроводов. Многие западные компании участвуют в техническом обслуживании и текущем ремонте газопроводов. США же, напротив, смогли бы получить долю газового рынка. Совпадение это или нет, но и конкурент по СПГ Катар как раз страдает от санкций своих соседей. Если американские санкции ослабят газопроводы Газпрома, все больше сжиженного газа будет поставляться в Европу, скорее всего из-за океана. Конкуренция пострадает — и цены на газ возрастут», — считает обозреватель «SZ» Michael Bauchmüller.

Надо отметить, что еще до законопроекта, который пытаются принять в США, страны Восточной Европы, по которым может ударить строительство «Северного потока-2», пытались заблокировать проект в европейском суде. Дело в том, что ранее Еврокомиссия разрешила доступ «Газпрома» к транзитному газопроводу Opal, предоставив российскому ПАО использовать 50% его мощностей, то есть 12,8 млрд кубометров в год. Кроме того, еврокомиссары согласовали право «Газпрома» участвовать в аукционах на получение еще 40% транзитных мощностей, что не устроило Польшу, и в декабре 2016 года правительство страны обратилось в Европейский суд с требованием отменить решение ЕК, однако инстанция, ан время введя ограничительные меры по отношению к российским газовикам, в итоге оставила его в силе. Решение было опубликовано на сайте суда

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