Система госзакупок в России крайне неэффективна, она монополизировала рынок и нуждается в срочном обновлении. Если реформу не провести, система станет тормозом для экономического развития страны. Об этом, во всяком случае, говорится в докладе Центра стратегических разработок «Госзакупки. Какой должна быть контрактная система?»

Эксперты ЦСР проанализировали статистику за 2015 год, именно она позволила сделать вывод, что госзаказ превращается в рынок монополий. «В 2015 году 2,6% заказчиков разместили 80% от всего объема госзаказа, а 3,5% поставщиков получили 80% казенных денег», — говорится в докладе.

А большинство участников контрактной системы расходует и, соответственно, получает мизерные средства от госзаказа. По данным ЦСР, 27% заказчиков размещают в год закупок в среднем на сумму не более 400 тысяч рублей.

«Профессионализация имитируется, к работе привлекают совместителей, подчас случайных людей. … Конкуренция в госзаказе имитируется. В настоящее время закупки без конкуренции, включая несостоявшиеся аукционы, конкурсы и запросы котировок, достигли 3,3 триллиона рублей и составляют уже 60% от объема госзаказа. Внутренние контракты организаций госсектора между собой составляют не менее 30% госзаказа», — утверждают авторы доклада.

В результате, по мнению экспертов, и заказчики, и поставщики, работающие в контрактной системе по обоим федеральным законам, работают не на результат, а «упражняются в том, кто более ловко выстроит свою систему».

Открытие электронной площадки для проведения закрытых процедур закупок в сфере гособоронзаказа Андрей Никеричев / АГН "Москва"

«Представляется, что, если подход к закупкам не поменять, они будут и дальше развиваться как отдельный инородный рынку элемент, а это уже не просто "не поможет" экономическому развитию страны, но и навредит: объемы неэффективно используемых средств будут ежегодно расти», — утверждают эксперты ЦСР.

Впрочем, у ЦСР есть и предложения, которые, как считают авторы доклада, позволят решить большую часть проблем. В докладе предлагается создать новую архитектуру контрактной системы, централизовать ее, а мелкие закупки перевести в электронные магазины. Так, считают эксперты, поможет запрет на заключение контрактов с подведомственными учреждениями, так как именно аффилированные закупки вносят существенную лепту в имитацию торгов.

Еще одно предложение — создание института оспаривания торгов. «Для развития конкуренции важное значение будет иметь формирование полноценного института оспаривания и введение новых правил по урегулированию споров и выдвижению претензий заказчику», — говорится в докладе.

«В целях восстановления ценовых сигналов, укрепления рыночных отношений и в целом восстановления в контрактной системе нормальных экономических связей и стимулов предлагается ввести учет имущественных результатов госзакупок и госзаданий, снизить дублирование и хаотичность за счет установления права совместного использования заказчиками имущественных результатов госзакупок и госзаданий, перейти на рыночные методы ценообразования в закупках, внедрить новые типы контрактов», — уверены в ЦСР.

«Наряду с этим правила проведения процедур определения поставщиков и планирование закупок следует перевести на уровень подзаконных актов. Гибкие процедуры (конкурентные переговоры, переговоры с предварительным открытым приглашением, конкурентный диалог) необходимы для инновационных закупок», — говорится в материалах ЦСР.

Впрочем, авторы доклада не предлагают никаких решений главного вопроса, из-за которого уже несколько раз откладывался запуск реформы госзакупок — ничего не говорится о том, как регулировать закупки государственных компаний. В докладе лишь подчеркивается, что за все время существования ФЗ-223, регулирующего их закупки, не было предпринято даже попытки оценить лучшие его практики.