«Коммерсантъ» в статье «Соединенные санкции Америки» пишет, почему Конгресс США включил Россию в мировую «ось зла» вместе с Ираном и Северной Кореей.

«Некрупный счет к госзакупкам»: ЦСР изложил свой взгляд на контрактную систему.

«Грязный воздух уменьшает ВВП»: Россия возглавила рейтинг стран, теряющих от загрязнения атмосферы.

«Снос разбудил соседей»: Левада-центр и РБК провели исследование об отношении москвичей к реновации.

«Санкции оказались не такими жесткими»: в конгрессе США нашли компромисс по новым мерам против России.

Что будет дальше с банком, вокруг которого развернулся конфликт ЦБ и Генпрокуратуры описывается в статье «Прокуроры вне "Югры"».

«Известия»: «ЦБ отметил "взросление" национальной валюты». Снижение долларизации экономики и инфляции качественно изменили национальную валюту.

«Роста цен на бензин ожидают к концу лета»: стоимость топлива в России может вырасти почти на 40 копеек.

«Рынок готовится к росту строительства»: производители стройматериалов впервые за три года увеличивают объемы производства.

«Газета.ru» в статье «Куда исчезло золото террористов» пытается разобраться, какие деньги в ходу на территории «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Как выборы президента Индии стали триумфом для касты неприкасаемых описывается в статье «Что даст Индии неприкасаемый президент».

Как переезжали московские памятники писателям, написано в статье «Писатели возвращаются из ссылки».

The Economist: «Республиканские противоречия. Не отменять Obamacare» (Republican divisions: Not repealing Obamacare). Республиканцы в США не находят консенсуса по отмене программы медицинского страхования для малоимущих, введенной предыдущим президентом. Но эти внутренние противоречия не мешают республиканцам на выборах.

«Спикер Дональда Трампа ушел в отставку» (Donald Trump’s spokesman quits). Спикер президента США Дональда Трампа уходит в отставку. Это может быть предвестником более серьезных событий.

Bloomberg: «Рейтинг одобрения Макрона снизился через два месяца после выборов» (Macron's Approval Rating Slides Two Months After French Election). Популярность французского президента Эммануэля Макрона резко снизилась. Вероятно, избиратели настороженно относятся к планам по реформе налоговой системы.

«Британия вместе с США призвала прекратить бойкот Катара» (UK Joins U.S. in Calling for an End to Boycott of Qatar). Катар пообещал бороться с терроризмом. После этого Британия поддержала призыв США прекратить бойкот.

The Wall Street Journal: «Белый дом намекнул на готовность поддержать законопроект о российских санкциях» (White House Signals Support for Bill on Russia Sanctions). Белый дом поддерживает введение санкций против России за вмешательство в выборы 2016 г. Ранее он возражал против этого законопроекта из-за того, что он предполагает ограничение президентских прав.

«ОПЕК борется с усиливающимися угрозами нефтяной сделке» (OPEC Grapples With Growing Threats to Oil Deal). ОПЕК готовится к встрече в понедельник со своими крупнейшими нефтепроизводящими союзниками. На повестке вопрос о том, как поступить со сделкой, которая, вопреки ожиданиям, не привела к росту цен на сырье.