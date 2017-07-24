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24 июля 2017, понедельник, 11:34
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24 июля 2017, 09:01
банковский сектор Катар Москва ОПЕК санкции США Центробанк ЦСР Эммануэль Макрон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 24 июля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Соединенные санкции Америки» пишет, почему Конгресс США включил Россию в мировую «ось зла» вместе с Ираном и Северной Кореей.

«Некрупный счет к госзакупкам»: ЦСР изложил свой взгляд на контрактную систему.

«Грязный воздух уменьшает ВВП»: Россия возглавила рейтинг стран, теряющих от загрязнения атмосферы.

«Снос разбудил соседей»: Левада-центр и РБК провели исследование об отношении москвичей к реновации.

«Санкции оказались не такими жесткими»: в конгрессе США нашли компромисс по новым мерам против России.

Что будет дальше с банком, вокруг которого развернулся конфликт ЦБ и Генпрокуратуры описывается в статье «Прокуроры вне "Югры"».

«Известия»: «ЦБ отметил "взросление" национальной валюты». Снижение долларизации экономики и инфляции качественно изменили национальную валюту.

«Роста цен на бензин ожидают к концу лета»: стоимость топлива в России может вырасти почти на 40 копеек.

«Рынок готовится к росту строительства»: производители стройматериалов впервые за три года увеличивают объемы производства.

«Газета.ru» в статье «Куда исчезло золото террористов» пытается разобраться, какие деньги в ходу на территории «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Как выборы президента Индии стали триумфом для касты неприкасаемых описывается в статье «Что даст Индии неприкасаемый президент».

Как переезжали московские памятники писателям, написано в статье «Писатели возвращаются из ссылки».

The Economist: «Республиканские противоречия. Не отменять Obamacare» (Republican divisions: Not repealing Obamacare). Республиканцы в США не находят консенсуса по отмене программы медицинского страхования для малоимущих, введенной предыдущим президентом. Но эти внутренние противоречия не мешают республиканцам на выборах.

«Спикер Дональда Трампа ушел в отставку» (Donald Trump’s spokesman quits). Спикер президента США Дональда Трампа уходит в отставку. Это может быть предвестником более серьезных событий.

Bloomberg: «Рейтинг одобрения Макрона снизился через два месяца после выборов» (Macron's Approval Rating Slides Two Months After French Election). Популярность французского президента Эммануэля Макрона резко снизилась. Вероятно, избиратели настороженно относятся к планам по реформе налоговой системы.

«Британия вместе с США призвала прекратить бойкот Катара» (UK Joins U.S. in Calling for an End to Boycott of Qatar). Катар пообещал бороться с терроризмом. После этого Британия поддержала призыв США прекратить бойкот.

The Wall Street Journal: «Белый дом намекнул на готовность поддержать законопроект о российских санкциях» (White House Signals Support for Bill on Russia Sanctions). Белый дом поддерживает введение санкций против России за вмешательство в выборы 2016 г. Ранее он возражал против этого законопроекта из-за того, что он предполагает ограничение президентских прав.

«ОПЕК борется с усиливающимися угрозами нефтяной сделке» (OPEC Grapples With Growing Threats to Oil Deal). ОПЕК готовится к встрече в понедельник со своими крупнейшими нефтепроизводящими союзниками. На повестке вопрос о том, как поступить со сделкой, которая, вопреки ожиданиям, не привела к росту цен на сырье.

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