«Мегафон» первый из крупных операторов прокомментировал требование ФАС по выравниванию тарифов на связь во внутрисетевом роуминге за две недели. Операционный директор компании Анна Серебряникова сообщила ТАСС, что «Мегафон» готов разбираться в суде, но исполнение требования ФАС невозможно в установленные сроки.

Все в целом понимают, к чему приведет исполнение требования ФАС (рост затрат на связь для тех, кто внутрироссийским роумингом не пользуется) и откуда оно взялось (мобильность населения и услуг — естественное желание федеральных властей). Действительно непонятно, откуда такие сроки — всего две недели. И совсем загадка, почему операторы сотовой связи не готовы публично отстаивать свои бизнес-интересы, они-то как раз окажутся среди проигравших.