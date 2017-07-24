#100 СЛОВ. «Мегафон» будет судиться за роуминг
«Мегафон» первый из крупных операторов прокомментировал требование ФАС по выравниванию тарифов на связь во внутрисетевом роуминге за две недели. Операционный директор компании Анна Серебряникова сообщила ТАСС, что «Мегафон» готов разбираться в суде, но исполнение требования ФАС невозможно в установленные сроки.
Все в целом понимают, к чему приведет исполнение требования ФАС (рост затрат на связь для тех, кто внутрироссийским роумингом не пользуется) и откуда оно взялось (мобильность населения и услуг — естественное желание федеральных властей). Действительно непонятно, откуда такие сроки — всего две недели. И совсем загадка, почему операторы сотовой связи не готовы публично отстаивать свои бизнес-интересы, они-то как раз окажутся среди проигравших.