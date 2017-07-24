Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости отменять так называемый муниципальный фильтр — установленное законодательством количество подписей муниципальных депутатов, которое нужно для регистрации кандидата. «Мы прошли путь становления избирательной системы. Могу сказать, что она более демократичная, чем в других странах, и соответствует международным правилам», — передает «Интерфакс» слова спикера Совета Федерации.

«В ближайшее время» Матвиенко необходимости в новых изменениях не видит. Муниципальный фильтр, по ее словам, был принят, «чтобы не допустить к выборам случайных людей» и чтобы «не превращать выборы в несерьезную историю». Вторая причина — повышение роли муниципальных депутатов.

Торопиться, уверена Матвиенко не стоит: возможно, «неэффективно ведется» практика применения муниципального фильтра: «После того, как посмотрим, как применяется этот фильтр, что не работает, можно будет обсуждать эту тему».

Ранее об отмене фильтра говорил первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко. Он считает, что выборное законодательство необходимо менять, если фильтр превращается в способ не пустить кандидатов на выборы. При этом Кириенко уверен, что если «ревизию избирательного законодательства» и проводить, то «делать это нужно без суеты» и уже после осенних выборов.

Сбор подписей / komros.info

После того, как слова Сергея Кириенко о муниципальном фильтре были опубликованы «Коммерсантом», по теме высказались и представители «Единой России». Зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев заявил, что решение о введении муниципального фильтра на выборах в свое время было правильным, но партия, отметил он, готова обсуждать вопрос о его корректировке, в том числе с оппозиционными фракциями. Вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, в свою очередь, фактически отказал сторонникам отмены фильтра. Он сказал, что формулировка «муниципальный фильтр» некорректна, поскольку есть квалификационные требования по сбору подписей муниципальных депутатов, одинаковые для кандидатов от всех партий; и чтобы их собрать, надо просто выдвигать своих кандидатов на муниципальном уровне.

Напомним, 6 апреля КПРФ, СР и ЛДПР обратились с письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой принять политическое решение об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах для парламентских партий. Представители трех партий уверены, что фильтр снижает качество подбора руководящих кадров. За отмену фильтра высказались также представители многих непарламентских партий и даже глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Дискуссия о муниципальном фильтре обострилась после того, как мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снял свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области из-за того, что не смог преодолеть муниципальный фильтр. По его словам, врио губернатора Евгений Куйвашев собрал в свою пользу столько подписей, что у Ройзмана чисто арифметически не оставалось шансов. В итоге Ройзман призвал бойкотировать выборы — фактически он был единственным кандидатом, который мог составить конкуренцию Куйвашеву.

Д.Медведев и В.Матвиенко в Совете Федерации / uapress.info

Отметим, что публичная активность Валентины Матвиенко в последнее время даже породила слухи о том, что спикер Совета Федерации вскоре будет назначена на пост премьер-министра. Судя по всему, глава верхней палаты парламента не собирается покидать публичное пространство и летом, когда политики, как правило, стараются не надоедать россиянам.