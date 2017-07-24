Нефть продолжает дешеветь. Если в пятницу за баррель нефти Brent с поставкой в сентябре в Лондоне давали 48,06 долларов, то в понедельник уже 47,9 долларов, также дешевеет нефть марки WTI, торги по которой проходят в Нью-Йорке (45,6 против 45,77 долларов за баррель).

Эксперты считают, что нефть дешевеет в связи с появившимися прогнозами о будущем росте экспорта энергоресурсов из стран ОПЕК. Как раз в понедельник в Санкт-Петербурге проходит встреча министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC). Помимо прочего там должны быть представлены рекомендации по сокращению добычи, оценка результатов выполнения соглашения и его эффективность. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо ранее оценил уровень выполнения соглашения на «отлично».

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо Минэнерго

По прогнозу Баркиндо, во втором полугодии спрос на нефть может вырасти на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Так что рост экспорта из Ливии и Нигерии не приведет к перекосу, так как их нефть будет востребована. Эти страны, напомним, перед вступлением в соглашение о сокращении экспорта хотят нарастить добычу.

В любом случае, наиболее важна позиция Москвы и Эр-Рияда, крупнейших экспортеров нефти. Если правительство России или саудиты решат отказаться от сокращения экспорта, то все соглашение ОПЕК+ потеряет какой бы то ни было смысл.

При этом генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо рассказал телеканалу РБК, что организация в прошлом году впервые начала диалог с американскими производителями сланцевой нефти и пообещал его продолжить. «В прошлом году мы впервые в истории ОПЕК начали диалог с производителям в США. И должен сказать, что я был удивлен теплотой, с которой они приняли эту нашу инициативу. Дошло до того, что они призвали нас продолжить этот диалог», — заявил Баркиндо.

Впрочем, по мнению экспертов МВФ, все это не поможет. В июльском обзоре World Economic Outlook говорится, что в 2017 году баррель нефти будет стоить 51,9 долларов, а в 2018 году — 52 доллара, это на 3 доллара меньше, чем значилось в предыдущем прогнозе. По мнению экспертов МВФ, цены на нефть снижаются из-за высоких уровней запасов в Соединенных Штатах и общего увеличения предложения.

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Впрочем, в долгосрочной перспективе все может быть куда менее радужно. Опубликованное в мае исследование Реды Шерифа и Фуада Хасанова из МВФ и Адитьи Панде из Университета Джорджтауна показало, что уже через четверть века баррель нефти может стоить 15 долларов в сегодняшних ценах. Дело в том, что сейчас нефть имеет более высокую в сравнении с другими источниками энергии цену благодаря тому, что она фактически незаменима в качестве моторного топлива. Но рост доли электромобилей и развитие беспилотных технологий могут уравняют нефть с газом и углем, что и обеспечит падение цен.

Впрочем, Москву сейчас должно волновать не это. Республиканцы в Палате представителей США призвали министра финансов страны Стивена Мнучина провести расследование возможного финансирования Россией организаций, выступающих за сохранение окружающей среды. Об этом сообщает американское издание Politico.

По этим данным, Россия может финансировать американских «зеленых», которые выступают против разработок сланцевой нефти и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта. Учитывая, что именно эта технология стоит в основе сланцевой революции, помехи в ее распространении действительно могут быть выгодны России.