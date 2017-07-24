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24 июля 2017, 15:10
Евросоюз Россия санкции США
Анна Сакоян

Компромиссные санкции, которые поссорят всех

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс
The White House

Reuters пишет, что в воскресенье американский Белый дом заявил о готовности президента США Дональда Трампа подписать законопроект об ужесточении санкций, в том числе против России. До того, на прошлой неделе, конгресс его согласовал в общих чертах. Помимо России под новые санкции попадают также Иран и Северная Корея. Главное отличие этого законопроекта от аналогичных санкционных законов в том, что он ограничивает возможности президента по снятию санкций.

Хотя объектами санкций оказались, кроме России, Иран и КНДР, Reuters оговаривает, что особое внимание, которое законодатели уделили процедуре снятия санкций, обусловлено опасениями, что Трамп будет пытаться снять санкции, прежде всего, с России. Агентство отмечает также, что Белый дом пока поддержал только общую направленность законопроекта, однако не готов обсуждать его подробности, пока ему не представят финальную версию, принятую конгрессом.

 
Дональд Трамп перед конгрессом
The White House

Голосование по принятию закона, отмечает Reuters, должно состояться во вторник. Согласно законопроекту, президент должен будет предоставлять конгрессу отчет о предполагаемых действиях, которые «значительным образом изменить» политику США в отношении России — в том числе, об ослаблении или отмене санкций. После этого у конгресса будет 30 дней, чтобы принять или отвергнуть предложения президента. Наложить вето на этот законопроект Трампу затруднительно, потому что в таком случае конгресс мог бы попытаться преодолеть вето, и у него это могло бы получиться. Это было бы серьезным политическим поражением для Трампа.

Wall Street Journal пишет, что за реакцией Белого дома на законопроект о санкциях пристально наблюдают критики Трампа. Если бы президентская администрация стала публично сопротивляться его принятию, это послужило бы лишним поводом к спекуляциям о том, что Трамп занимает сторону российского президента Владимира Путина. И эти спекуляции находились бы в контексте продолжающегося расследования предполагаемых связей между Трампом и Россией.

Новый санкционный законопроект, комментирует WSJ, представляет собой компромисс между республиканцами и демократами в американском конгрессе. Также он содержит своего рода уступки нефтегазовым компаниям. Компромиссный законопроект должен ограничить возможности кредитования российских компаний, а также затруднить партнерство между российскими и американскими бизнесами, относящимися к энергетике и обороне.

Еще одна специфическая черта законопроекта в том, что теперь президент США не может сам принимать решение об отмене санкций, а должен предварительно согласовать это с конгрессом. В заключение WSJ отмечает, что новости о дополнительных санкциях вызвали тревогу в ЕС, который призвал координировать свои решения с интересами стран G7, потому что законопроект может непредвиденным образом ударить по европейской экономике и энергетике.

Financial Times пишет, что Брюссель готовится дать отпор Вашингтону, если он будет настаивать на введении санкций против России. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть вопрос о том, как Брюсселю следует реагировать в том случае, если американские санкции так или иначе затронут европейские энергетические компании, которые хотят сотрудничать с российскими. 

 
 

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