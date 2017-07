Топ новостей 24 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ рассказали о штрафах для сотовых операторов из-за «пакета Яровой» и новых норм ЕС, стало известно о том, что научный руководитель Путина стал долларовым миллионером, а математика Богатова отпустили под домашний арест.

«Пакет Яровой» может грозить четырем крупнейшим российским сотовым операторам штрафом в размере 45 млрд рублей, так как им придется хранить личные данные граждан ЕС, а это противоречит европейским нормам обработки данных иностранными компаниями, которые начнут действовать в мае 2018 года.

Страны ЕС обсудят необходимость введения новых санкций против России из-за поставки турбин Siemens в Крым. Они могут коснуться высокопоставленных чиновников из министерства энергетики РФ, а также компаний, поставивших турбины на полуостров. Обсуждение новых санкций может состояться 26 июля.

ФСБ может иметь «секретную тюрьму» в Подмосковье, куда перед официальным задержанием свозят подозреваемых в терактах и где они под пытками подписывали признательные показания. Факт наличия тюрьмы подтвердил Аброр Азимов, которого ФСБ подозревает в организации теракта в Петербурге 3 апреля, а также Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, которых осудили за попытку подрыва «Сапсана» в июне 2011 года, и Юсуп Темерханов, признанный виновным в убийстве полковника Юрия Буданова.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, под чьим руководством президент Владимир Путин защищал в 1997 году кандидатскую диссертацию, стал долларовым миллиардером. Его доля в компании «Фосагро» достигла 59,9 миллиарда рублей или 1 миллиарда 10 миллионов долларов. Ранее Литвиненко довел свою долю в «Фосагро» до 19,35% акций. По данным СМИ, свой первый пакет акций в компании он получил за поддержку дела «ЮКОСа».

Математик Дмитрий Богатов отпущен из СИЗО под домашний арест по решению Пресненского суда. Следствие заявило о наличии у него хронического заболевания, а также отсутствии у него возможности повлиять на расследование. Кроме того, следователь заявлял, что в деле математика нет прямых потерпевших и свидетелей.

Аркадий Дворкович одобрил план продажи россиянами излишков электроэнергии, которую вырабатывают на «домашних микрогенераторах». Они смогут«сбрасывать в сеть» свои излишки энергии, которые будет обязан выкупить гарантирующий поставщик, а доходы не будут облагаться налогом. Спрос на дополнительную энергию может возникнуть в изолированных регионах, таких как Арктика и Дальний Восток.

В Госдуму внесен законопроект, дающий право россиянам заниматься бизнесом с 14 лет с разрешения родителей, усыновителей или попечителя. Как объяснил его автор, с 14 лет подросток может нести уголовную ответственность, «таким образом, законодатель уже определил возраст человека, с которого тот отдает отчет своим поступкам».

Минкульт подготовил поправки в постановление правительства об авторском сборе, которые позволят взимать сбор с «умных» часов из-за возможности проигрывать на них музыку и видео. Сбор авторских отчислений с продажи электронных носителей и воспроизводящих устройств составляет 1% от таможенной стоимости техники.

Компания Microsoft после 32 лет использования графического редактора Paint внесла его в список «устаревших или нежелательных» программ и отказалась от его поддержки в новых версиях Windows. Вместе с Paint в список устаревших и не подлежащих обновлению программ добавили Outlook Express, Reader и Reading list.

