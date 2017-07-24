Топ новостей 24 июля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ рассказали о штрафах для сотовых операторов из-за «пакета Яровой» и новых норм ЕС, стало известно о том, что научный руководитель Путина стал долларовым миллионером, а математика Богатова отпустили под домашний арест.
СМИ сообщили о штрафах для операторов из-за «пакета Яровой» и новых норм ЕС
«Пакет Яровой» может грозить четырем крупнейшим российским сотовым операторам штрафом в размере 45 млрд рублей, так как им придется хранить личные данные граждан ЕС, а это противоречит европейским нормам обработки данных иностранными компаниями, которые начнут действовать в мае 2018 года.
Закон Яровой стал долларовым миллиардером.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 июля 2017 г.
Законодательная инициатива Яровой может обернуться для операторов миллиардными штрафами pic.twitter.com/Bzk4bEHPJC— nedouchennn (@nedouchennn) 24 июля 2017 г.
ЕС может ввести новые санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым
Страны ЕС обсудят необходимость введения новых санкций против России из-за поставки турбин Siemens в Крым. Они могут коснуться высокопоставленных чиновников из министерства энергетики РФ, а также компаний, поставивших турбины на полуостров. Обсуждение новых санкций может состояться 26 июля.
Сейчас Кремль финансирует правых по всей Европе (безуспешно торпедируя левую повестку) - голем стал сильнее своего создателя.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 24 июля 2017 г.
Republic рассказал о тюрьме ФСБ для террористов
ФСБ может иметь «секретную тюрьму» в Подмосковье, куда перед официальным задержанием свозят подозреваемых в терактах и где они под пытками подписывали признательные показания. Факт наличия тюрьмы подтвердил Аброр Азимов, которого ФСБ подозревает в организации теракта в Петербурге 3 апреля, а также Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, которых осудили за попытку подрыва «Сапсана» в июне 2011 года, и Юсуп Темерханов, признанный виновным в убийстве полковника Юрия Буданова.
У ФСБ в Подмосковье много лет есть секретная тюрьма, где пытают задержанных по громким делам, - адвокат @Dinzorro https://t.co/KFjh5ZxZ7M pic.twitter.com/Z7ELvd7dYX— Pavel Chikov (@pchikov) 24 июля 2017 г.
Научрук Путина стал долларовым миллионером
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, под чьим руководством президент Владимир Путин защищал в 1997 году кандидатскую диссертацию, стал долларовым миллиардером. Его доля в компании «Фосагро» достигла 59,9 миллиарда рублей или 1 миллиарда 10 миллионов долларов. Ранее Литвиненко довел свою долю в «Фосагро» до 19,35% акций. По данным СМИ, свой первый пакет акций в компании он получил за поддержку дела «ЮКОСа».
"Ведомости" нашли еще один кошелек Путина и миллиард баксов в этом кошелькеhttps://t.co/Jg2hLAJnX6— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 24 июля 2017 г.
И не надо говорить, что деньги на образование в России не выделяются! pic.twitter.com/X6iBGBmRdA— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 июля 2017 г.
Миллиардерами стали друзья Путина, его зять, его повар, его тренер, научный руководитель его списанной диссертации. А вы держитесь тут! pic.twitter.com/CzEkScH3Ut— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 24 июля 2017 г.
Математика Богатова отпустили под домашний арест
Математик Дмитрий Богатов отпущен из СИЗО под домашний арест по решению Пресненского суда. Следствие заявило о наличии у него хронического заболевания, а также отсутствии у него возможности повлиять на расследование. Кроме того, следователь заявлял, что в деле математика нет прямых потерпевших и свидетелей.
Адвокат Богатова: «Это еще не окончательная победа, предстоит сделать много работы». Богатова отпустили под домашнийhttps://t.co/kmeDblTiXb pic.twitter.com/zRm82Mth0d— Открытая Россия (@openrussia_org) 24 июля 2017 г.
Правительство разрешит россиянам продавать излишки энергии от «домашних генераторов»
Аркадий Дворкович одобрил план продажи россиянами излишков электроэнергии, которую вырабатывают на «домашних микрогенераторах». Они смогут«сбрасывать в сеть» свои излишки энергии, которые будет обязан выкупить гарантирующий поставщик, а доходы не будут облагаться налогом. Спрос на дополнительную энергию может возникнуть в изолированных регионах, таких как Арктика и Дальний Восток.
Госдума предложили разрешить несовершеннолетним заниматься бизнесом
В Госдуму внесен законопроект, дающий право россиянам заниматься бизнесом с 14 лет с разрешения родителей, усыновителей или попечителя. Как объяснил его автор, с 14 лет подросток может нести уголовную ответственность, «таким образом, законодатель уже определил возраст человека, с которого тот отдает отчет своим поступкам».
Подсчитав свои скудные отпускные.. "В Госдуме предложили разрешить заниматься бизнесом с 14 лет"..Чтобы и детей обложить налогами..— деревня Дураково (@willi_rusland) 24 июля 2017 г.
Минкульт намерен обложить авторским сбором «умные» часы
Минкульт подготовил поправки в постановление правительства об авторском сборе, которые позволят взимать сбор с «умных» часов из-за возможности проигрывать на них музыку и видео. Сбор авторских отчислений с продажи электронных носителей и воспроизводящих устройств составляет 1% от таможенной стоимости техники.
ибо не должны быть часы умнее Минкульта https://t.co/Hk1a24ZU3i— Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 24 июля 2017 г.
Microsoft отказался от поддержки Paint в новых версиях Windows
Компания Microsoft после 32 лет использования графического редактора Paint внесла его в список «устаревших или нежелательных» программ и отказалась от его поддержки в новых версиях Windows. Вместе с Paint в список устаревших и не подлежащих обновлению программ добавили Outlook Express, Reader и Reading list.
The end is nigh for MS Paint https://t.co/c2ZpuCfqfQ— IAM Cloud (@IAMCloud) 24 июля 2017 г.
No #Paint no gain pic.twitter.com/NFi1seMUfc— Nani Hernández (@NaniKeys) 24 июля 2017 г.
Умер кот-мэр города на Аляске
Кот по кличке Стаббс, который почти всю жизнь являлся почетным мэром города Талкитна в американском штате Аляска, умер в возрасте 20 лет. Он возглавил маленький городок с населением в 900 человек после того, как жители Талкитны отказались выбирать мэра из числа местных.
Это Стабс, мэр города Талкитна, Аляска. Его избрали на должность ещё в 1997 году. На днях он погиб в возрасте 20 лет. RIP pic.twitter.com/RYilL8JFIf— Лентач (@oldLentach) 24 июля 2017 г.