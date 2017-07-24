Топ новостей 24 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ рассказали о штрафах для сотовых операторов из-за «пакета Яровой» и новых норм ЕС, стало известно о том, что научный руководитель Путина стал долларовым миллионером, а математика Богатова отпустили под домашний арест.

«Пакет Яровой» может грозить четырем крупнейшим российским сотовым операторам штрафом в размере 45 млрд рублей, так как им придется хранить личные данные граждан ЕС, а это противоречит европейским нормам обработки данных иностранными компаниями, которые начнут действовать в мае 2018 года.

Закон Яровой стал долларовым миллиардером. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 июля 2017 г.

Законодательная инициатива Яровой может обернуться для операторов миллиардными штрафами pic.twitter.com/Bzk4bEHPJC — nedouchennn (@nedouchennn) 24 июля 2017 г.

Страны ЕС обсудят необходимость введения новых санкций против России из-за поставки турбин Siemens в Крым. Они могут коснуться высокопоставленных чиновников из министерства энергетики РФ, а также компаний, поставивших турбины на полуостров. Обсуждение новых санкций может состояться 26 июля.

Сейчас Кремль финансирует правых по всей Европе (безуспешно торпедируя левую повестку) - голем стал сильнее своего создателя. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 24 июля 2017 г.

ФСБ может иметь «секретную тюрьму» в Подмосковье, куда перед официальным задержанием свозят подозреваемых в терактах и где они под пытками подписывали признательные показания. Факт наличия тюрьмы подтвердил Аброр Азимов, которого ФСБ подозревает в организации теракта в Петербурге 3 апреля, а также Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, которых осудили за попытку подрыва «Сапсана» в июне 2011 года, и Юсуп Темерханов, признанный виновным в убийстве полковника Юрия Буданова.

У ФСБ в Подмосковье много лет есть секретная тюрьма, где пытают задержанных по громким делам, - адвокат @Dinzorro https://t.co/KFjh5ZxZ7M pic.twitter.com/Z7ELvd7dYX — Pavel Chikov (@pchikov) 24 июля 2017 г.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, под чьим руководством президент Владимир Путин защищал в 1997 году кандидатскую диссертацию, стал долларовым миллиардером. Его доля в компании «Фосагро» достигла 59,9 миллиарда рублей или 1 миллиарда 10 миллионов долларов. Ранее Литвиненко довел свою долю в «Фосагро» до 19,35% акций. По данным СМИ, свой первый пакет акций в компании он получил за поддержку дела «ЮКОСа».

"Ведомости" нашли еще один кошелек Путина и миллиард баксов в этом кошелькеhttps://t.co/Jg2hLAJnX6 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 24 июля 2017 г.

И не надо говорить, что деньги на образование в России не выделяются! pic.twitter.com/X6iBGBmRdA — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 24 июля 2017 г.

Миллиардерами стали друзья Путина, его зять, его повар, его тренер, научный руководитель его списанной диссертации. А вы держитесь тут! pic.twitter.com/CzEkScH3Ut — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 24 июля 2017 г.

Математик Дмитрий Богатов отпущен из СИЗО под домашний арест по решению Пресненского суда. Следствие заявило о наличии у него хронического заболевания, а также отсутствии у него возможности повлиять на расследование. Кроме того, следователь заявлял, что в деле математика нет прямых потерпевших и свидетелей.

Адвокат Богатова: «Это еще не окончательная победа, предстоит сделать много работы». Богатова отпустили под домашнийhttps://t.co/kmeDblTiXb pic.twitter.com/zRm82Mth0d — Открытая Россия (@openrussia_org) 24 июля 2017 г.

Ветер. Источники энергии /pixabay.com

Аркадий Дворкович одобрил план продажи россиянами излишков электроэнергии, которую вырабатывают на «домашних микрогенераторах». Они смогут«сбрасывать в сеть» свои излишки энергии, которые будет обязан выкупить гарантирующий поставщик, а доходы не будут облагаться налогом. Спрос на дополнительную энергию может возникнуть в изолированных регионах, таких как Арктика и Дальний Восток.

В Госдуму внесен законопроект, дающий право россиянам заниматься бизнесом с 14 лет с разрешения родителей, усыновителей или попечителя. Как объяснил его автор, с 14 лет подросток может нести уголовную ответственность, «таким образом, законодатель уже определил возраст человека, с которого тот отдает отчет своим поступкам».

Подсчитав свои скудные отпускные.. "В Госдуме предложили разрешить заниматься бизнесом с 14 лет"..Чтобы и детей обложить налогами.. — деревня Дураково (@willi_rusland) 24 июля 2017 г.

Минкульт подготовил поправки в постановление правительства об авторском сборе, которые позволят взимать сбор с «умных» часов из-за возможности проигрывать на них музыку и видео. Сбор авторских отчислений с продажи электронных носителей и воспроизводящих устройств составляет 1% от таможенной стоимости техники.

ибо не должны быть часы умнее Минкульта https://t.co/Hk1a24ZU3i — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 24 июля 2017 г.

Компания Microsoft после 32 лет использования графического редактора Paint внесла его в список «устаревших или нежелательных» программ и отказалась от его поддержки в новых версиях Windows. Вместе с Paint в список устаревших и не подлежащих обновлению программ добавили Outlook Express, Reader и Reading list.

The end is nigh for MS Paint https://t.co/c2ZpuCfqfQ — IAM Cloud (@IAMCloud) 24 июля 2017 г.

Кот по кличке Стаббс, который почти всю жизнь являлся почетным мэром города Талкитна в американском штате Аляска, умер в возрасте 20 лет. Он возглавил маленький городок с населением в 900 человек после того, как жители Талкитны отказались выбирать мэра из числа местных.