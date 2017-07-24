В воскресенье делегация Госдепартамента США во главе со спецпредставителем Куртом Волкером и американским послом на Украине Мари Йованович посетила Донбасс, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины. В составе делегации был и военный атташе при посольстве США на Украине полковник Пол Шмидт. Чиновников и дипломатов из Штатов сопровождали глава АТО на территории непризнанных Донецкой и Луганской республик генерал-лейтенант Александр Локота и директор департамента военной политики Анатолий Петренко. «Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями во время ведения боевых действий, структурой и организацией военного управления. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег», — сообщает группа АТО в Facebook.

Делегация, в частности, побывала в Авдеевке. «Я пришел сюда лично, чтобы узнать детали происходящего. Я могу сказать, что это ужасная трагедия, потому что мы знаем, что Украина цветущее государство. Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понимаю, это не просто конфликт, это горячая война. И цена — опасно высокая — человеческая жизнь», — приводит слова Волкера пресс-служба АТО на своей странице в соцсети. Известно, что после визита на Украину спецпредставитель США планирует встретиться с официальными лицами разных стран Европы «для консолидации позиции по ситуации в зоне АТО».

Делегация Госдепартамента США в зоне АТО Прес-центр штабу АТО

«Мы видим, что США достаточно увлечены в вопросе урегулирования конфликта на Украине. После встречи Трампа и Путина данная ситуация приняла немного другой поворот. Сейчас мы видим легальное присутствие американских властей в реализации украинского проекта. Россия на сегодняшний день может это только приветствовать. Возможно, это позволит прийти к полноценным функциональным решениям. Мы видим, что США при любом повороте осуществляют внешнее управление Украиной, поэтому если оно становится видимым, то есть больше шансов договориться», — приводит слова доцента кафедры политической теории МГИМО МИДа России Кирилла Коктыша издание «ПолитЭксперт».

Ободренный визитом американцев на Донбасс президент Украины Петр Порошенко назвал поездку «мощным сигналом поддержки украинского государства», а также сделал заявления по поводу России. «Во время телефонной конференции в «нормандской формате», которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита «Большой семерки», — написал Порошенко на своей странице в Facebook. «Российская газета» напоминает, что этот разговор состоится в понедельник, 24 июля, в 12:00 по московскому времени. В нем примут участие — кроме Петра Порошенко — президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон.