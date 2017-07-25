В пятницу, 21 июля, Госдума VII созыва провела последнее пленарное заседание, теперь депутатов от каникул отделяет только одна региональная неделя. А значит пришло время подводить не только итоги весенней сессии, но и итоги первого года работы парламента под председательством Вячеслава Володина. Практика показала, что Дума действительно изменилась.

В последние годы считалось нормой, что за коммуникацию Кремля с Госдумой отвечает чиновник на должности замначальника управления внутренней политики Администрации президента, однако сейчас этот пост остается вакантным уже восьмой месяц. На это обращают внимание «Известия». Есть несколько претендентов на этот пост, но пока что, по всей видимости, всех устраивает сложившаяся ситуация. В конце концов формально в Госдуме есть целый представитель президента, Гарри Минх.

Гарри Минх и Андрей Макаров Анна Исакова / Фотослужба ГД РФ

Первый год работы седьмой Думы запомнился не ее отношениями с Кремлем, а деятельностью самих депутатов. РБК отмечает, что в Госдуму седьмого созыва в весеннюю сессию было внесено в два раза меньше законопроектов, чем в сессию годом ранее, когда еще работал прошлый созыв — 677 против 1117. Это минимум для весенних сессий за последние пять лет. Снижение числа внесенных законопроектов в два раза новая Дума показала и в свою первую осеннюю сессию (по сравнению с предыдущей осенью).

Специально для того, чтобы депутаты вносили меньше абсурдных предложений, направленных исключительно на саморекламу, в феврале была даже создана рабочая группа по снижению числа вносимых и рассматриваемых законопроектов, она рекомендовала депутатам по крайней мере обсуждать с фракцией свои инициативы перед внесением. Депутаты от ЕР в апреле вынуждены были отозвать проект закона, разрешающего полицейским применять оружие в толпе, так как он не был предварительно согласован с руководством фракции.

При этом работа в весеннюю сессию, особенно под ее конец, была очень напряженной: пленарные заседания часто длились по 10 часов и заканчивались в 8 часов вечера, обеденный перерыв сократился на один час, а в перерывах проводились срочные заседания комитетов. Даже последний в этой сессии совет Думы, отмечают «Известия», спикеру пришлось проводить 19 июля после окончания пленарного заседания, в 21:15, другого времени просто не было.

Обсуждение законопроекта о применении информационных технологий в здравоохранении Анна Исакова / Фотослужба ГД РФ

Вся эта «титаническая» работа совершается для того, чтобы разобрать так называемые «законодательные завалы» — внесенные депутатами прошлых созывов законопроекты, которые палата даже не рассматривала, часто из-за их абсурдности. Всего таких инициатив около 1300. Те законопроекты, что так и не были рассмотрены ни в одном чтении, авторы еще имеют право отозвать (руководство палаты и фракций настойчиво просило парламентариев так и поступить), остальные Дума обязана однажды рассмотреть.

Согласно статистике на 20 июля, в думском портфеле остаются еще 29 законопроектов, внесенных еще до 2007 годы. Из них 11 находятся в комитете по госстроительству и законодательству, 9 в комитете по делам СНГ. От пятого созыва (2007 — 2011) остались 56 законопроектов, от шестого (2011 — 2016) на рассмотрении 763 законопроекта.

Также первый год работы седьмой Думы запомнился борьбой за посещаемость. В целом, она была провалена, зато позволила сэкономить бюджету палаты около 20 миллионов рублей.

Вячеслав Володин на пленарном заседании Анна Исакова / Фотослужба ГД РФ

Дело в том, что в регламент были внесены правки: депутатам запретили голосовать вместо коллег по доверенности, а за прогулы установлена финансовая ответственность — 1/6 зарплаты (около 60 тысяч рублей). Уважительная причина для отсутствия — командировка, болезнь и отпуск. Депутаты, чтоб избежать ответственности и финансовых штрафов, начали массово писать заявления об отгулах «за свой счет» — это обходится им в несколько раз дешевле (около 17 тысяч рублей), но все равно экономит бюджет. А с «множественным» голосованием, когда один депутат голосует за нескольких своих коллег, сделать ничего так и не удалось.

Впрочем, в первую очередь седьмая Дума, конечно, запомнилась принятием спорных законов, особенно много документов было принято в последние месяцы весенней сессии. Это и «закон Яровой», и норма о приравнивании встреч депутатов всех уровней с избирателями к митингам, и закон о реновации, и многочисленные законы об ужесточении контроля за интернетом. Также Дума позволила засекретить информацию в Росреестре о собственности высокопоставленных чиновников и их родственников. Седьмая Дума пытается даже регулировать семейную жизнь россиян. Весенняя сессия была фактически открыта принятием закона о декриминализации семейных побоев. Правда, депутаты так и не решились принять законопроект, который приравнивал к мелкому хулиганству нецензурную брань дома.