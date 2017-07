«Коммерсантъ» в статье «Багаж так просто не сдается» пишет, что комитеты Совета федерации выступили против ограничений для покупателей невозвратных авиабилетов.

«Роуминг требует переговоров»: операторы не успевают изменить тарифы по предписанию ФАС.

«Генпрокуратура засомневалась в беспристрастности петербургских судов»: Верховный суд рассмотрит ее ходатайство о переносе рассмотрения громкого дела в Карелию.

В статье «Госдума теряет инициативы» РБК обобщает результаты работы нижней палаты парламента в весеннюю сессию.

Как работают новые программы льготного автокредитования, описывается в статье «Скидки для детей и чайников».

«Промышленность за сильный рубль»: две трети российских предприятий одобрили укрепление национальной валюты.

«Известия»: «На Черном море купаться разрешено, на Балтийском — запрещено». Роспотребнадзор считает ситуацию с качеством воды на черноморском и азовском побережьях контролируемой.

«Водоканалы выведут на чистую воду»: Минстрой предложил увеличить штрафы за некачественное водоснабжение в 10 раз.

«Госдума становится местом для дискуссий»: за первый год работы седьмого созыва в нижней палате парламента произошли заметные изменения.

«Газета.ru»: «Займы до зарплаты уйдут в прошлое». Депутаты хотят ограничить предельный размер долга граждан по микрозаймам.

«Налепили домов в 90-х, будем избавляться»: Минэкономразвития и Минстрой разработают стратегию развития городов.

«Мечта Порошенко: "голубые каски" в Донбассе»: шансы Порошенко на возвращение Донбасса с помощью ООН, скорее всего, невелики.

The Economist: «Сила популистов» (The power of populists). Когда элиты демонстрируют неэффективность, избиратели дают шанс радикалам.

«Неприятные альтернативы: Италии угрожает волна миграции через Средиземное море» (Unwelcome choices: Italy is facing a surge of migration across the Mediterranean). В Италии скапливаются экономические мигранты. ЕС не торопится помогать.

Bloomberg: «Кушнер подтвердил четыре встречи, связанные с Россией» (Kushner Confirms Four Russia Meetings). Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердил, что во время предвыборной кампании Трампа и затем в период перехода власти было четыре встречи с русскими. Но он отметил, что встречи были малозначительными, и подчеркнул, что никакого сговора во имя победы Трампа они не подразумевали.

«Британский счет в связи с Brexit'ом не должен подрывать переговоры» (The U.K.'s Brexit Bill Shouldn't Derail Talks). Первым камнем преткновения в ходе переговоров об отделении Британии от ЕС стала полемика о том, сколько Британия должна заплатить. Это важный вопрос, и когда обе стороны настаивают на том, чтобы его решить как можно быстрее, это неразумная спешка.

The Wall Street Journal: «Кушнер рассказал о подробностях встреч с российской стороной и отверг сговор» (Kushner Details Russia Meetings, Denies Collusion). Советник из американского Белого дома Джаред Кушнер изложил подробности встреч с российскими должностными лицами и бизнесменами.

«Как демократы проиграли избирателей Трампу — и как они могли бы отыграть их обратно» (How Democrats Lost Voters to Trump—and Might Win Them Back). Новая повестка американских демократов изобилует экономическим популизмом. Это их шанс вновь заручиться поддержкой рабочего класса, который в свое время поддерживал бывшего президента США демократа Барака Обаму, но потом стал поддерживать республиканца Дональда Трампа.