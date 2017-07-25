Банк «Югра» подал в арбитражный суд заявление на ЦБ, обвинив организацию в незаконных действиях. Обычно коммерческие банки не сопротивляются действиям ЦБ, а тут за «Югру» сначала вступилась прокуратура (Банк России, впрочем, не обратил на это внимания), а теперь вот иск в суд.

Банк «Югра» — интересное явление. Не имея хоть сколько-нибудь прибыльного бизнеса, банк с начала кризиса 2014 года начал «пылесосить» на рынке вкладов, а это дорогое удовольствие, не удивительно, что годовые отчеты показывали стабильные убытки. Итог — с большим запасом крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в России. И все-таки владельцы банка на что-то надеются. Интересно, на что?