Реформа контрольно-надзорной деятельности не понравилась бизнес-омбудсмену Борису Титову. Если ему удастся торпедировать одну из центральных реформ действующего правительства, то результаты деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра будут совсем плачевные.

О том, что президентский уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в Белый дом отрицательное заключение на ключевой законопроект, разработанный Минэкономразвития в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), во вторник пишет «Коммерсантъ».

Борис Титов считает, что принятие законопроекта «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который готовился два года, может привести не к снижению, а к «масштабному увеличению административного давления на бизнес». По его мнению, документ содержит ряд «фундаментальных недоработок».

Напомним, реформу КНД в Белом доме пишут в Минэкономразвития, но ее также курирует министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Именно он в начале июля сообщил, что законопроект уже написан и внесен на рассмотрение правительства. Его авторы уверены, что он изменит модель госконтроля и надзора с репрессивной на партнерскую. Ожидается, что законопроект о будет вскоре внесен в Госдуму и принят ею в осеннюю сессию, то есть до конца года.

Михаил Абызов mic.tatarstan.ru

Борис Титов просит в своем письме Дмитрия Медведева перенести сроки одобрения документа. Борис Титов указывает, что сфера применения законопроекта не включает важнейшие области КНД — в том числе они не будут применяться при расследовании причин возникновения аварий и несчастных случаев на производстве, при рассмотрении антимонопольным органом жалоб на процедуры обязательных торгов, в части строительного, налогового, валютного и таможенного контроля. Это, уверен омбудсмен, «обесценивает идею принятия единого правового акта, регулирующего КНД в России».

Особо Титов отмечает вредность вводимого термина «охраняемые законом ценности» (жизнь и здоровье граждан, их имущество, обеспечение обороны страны и безопасности государства и прочее), на устранение рисков по которым обещают ориентировать всю деятельность контрольно-надзорных органов. «Де-факто под ценностями понимается неограниченный перечень понятий, что позволит органом контроля-надзора обосновать любое свое требование и действие по отношению к бизнесу», — сказано в письме.

Проверка МЧС mchs.gov.ru

Среди других замечаний — необязательность использования чек-листов при осуществлении госконтроля, отсутствие нормы об обязательном включении информации обо всех проверках в Единый реестр проверок. Также среди претензий — отмена закона №294 о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля. Омбудсмен утверждает, что фундаментальные принципы защиты предпринимателей при осуществлении госконтроля либо исключены из законопроекта, либо закреплены в нем в искаженном виде, «что может катастрофически сказаться на состоянии делового климата в России».

В целом Титов предлагает иной подход к реформе, основанный на опыте Казахстана (к письму приложен законопроект, разработанный на базе закона этой страны о госконтроле и надзоре). Он утверждает, что Казахстан после проведения своей реформы снизил число проверок бизнеса в пять раз.

Отметим, что в в России реформа КНД уже, фактически, началась — хотя закон еще и не принят. В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «проектному офису» Белого дома и Минэкономразвития начать внедрять в регионах новые подходы к КНД, тогда же было решено провести летом «нулевое чтение» законопроекта о реформе. Таким образом очевидно, что Медведев уверен в необходимости проведения реформы и остановит ли его письмо Бориса Титова — непонятно.