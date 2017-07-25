Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 июля 2017, вторник, 17:50
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В КГИ отметили популярность тем референдумов на фоне предстоящих выборов – в том числе и в Приангарье
Россия заключила более 600 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Путин поручил Куйвашеву проверить «борзоту» и хамство нижнетагильского завода
В Тюменской области продолжают искать женщину, пропавшую в мае
За езду по купленным правам тюменец может сесть на полгода
В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадал ребенок
В Тюмени ищут водителя маршрутки, в которой упала пенсионерка
Тюменец прописал в своей квартире 75 мигрантов
Чья кухня лучше? Проголосуй за самый интересный проект!
Жители Тюменской области обчистили «ювелирку» в Каргаполье почти на семь миллионов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 июля 2017, 17:04
Дональд Трамп США
Анна Сакоян

Джаред Кушнер и контакты с Россией

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер
YouTube.com

В понедельник зять и советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер беседовал с представителями комитета сената по разведке в конгрессе. Темой разговора были его встречи с российскими деятелями в период предвыборной кампании Трампа и вскоре после его избрания президентом. Позднее Кушнер также побеседовал с прессой. Во вторник Кушнер также должен поговорить с аналогичным комитетом в палате представителей. СМИ оживленно обсуждают новости.

Wall Street Journal отмечает, что Кушнер подчеркнул отсутствие необходимости в каких-либо сговорах с внешними силами на этапе президентской гонки, потому что кампания Трампа сама по себе была достаточно сильной, чтобы одержать победу над демократами. Ее повестка была более привлекательной для избирателей, а ее организация — более удачной. Само допущение, что избиратели проголосовали за Трампа из-за вмешательства каких-то третьих сторон, - это неуважение к этим избирателям.

Наклейка: "Я голосовал!" / flickr.com

WSJ отмечает, что разговоры с Кушнером находятся в насыщенном политическом контексте. С одной стороны, продолжается следствие по предполагаемым связям между Трампом и Россией, возглавляемое специальным советником Робертом Мюллером. С другой стороны, конгресс находится на подступах к принятию законопроекта о расширении антироссийских санкций и ограничении полномочий президента относительно их смягчения или отмены.

Washington Post в связи с этой историей напоминает, что американская разведка настаивает на том, что российское правительство организовала масштабную кампанию по срыву президентской гонки в 2016 г. в пользу Трампа. Этот пункт уже считается доказанным. Теперь главный вопрос в том, знали ли участники кампании Трампа о российских действиях и оказывали ли они России в этом какую-либо помощь. В связи с этим Белый дом начал представлять данные о подробностях контактов участников кампании с Россией, дабы обосновать тезис, что никакого сговора не было.

CNN опубликовала большой обличительный материал, в котором авторы обвиняют администрацию Трампа в противоречивости публичных заявлений. Трамп и несколько его главных советников, отмечают авторы, долгое время настойчиво отрицали наличие каких-либо контактов между представителями его кампании и представителями российского правительства. А теперь появились заявления Кушнера и также Дональда Трампа-младшего, которые рассказывают о том, что встречи все-таки были. 

 
Дональд Трамп президет США и Дональд Трамп-младший / youtube.com

Это дает автором повод к спекуляциям о том, что когда Трамп критикует спецслужбы за «охоту на ведьм» и распространение ложных новостей, эти высказывания не заслуживают доверия. Категоричные отрицания каких-либо контактов, отмечает CNN, прекратились только после того, как генерал-прокурор Джефф Сешнс в марте подтвердил, что он встречался с Сергеем Кисляком (бывшим тогда послом России в США) в июле и сентябре 2016 г. Теперь о наличии как минимум четырех контактов сообщил Кушнер. Он, конечно, подчеркнул, что ничего похожего на сговор эти контакты не содержали, однако с учетом уже вскрывшихся противоречий авторы склонны относиться к таким оговоркам скептически.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Багаж в аэропорту
Совфед одобрил отмену бесплатного багажа по невозвратным билетам
Провоз жидкостей в ручной клади
Минтранс убрал телефоны из бесплатной ручной клади
Евгений Ройзман
Ройзман отказался сняться с выборов губернатора
С-400
Эрдоган заявил о подписании с РФ договора на поставку С-400
Российская академия наук (РАН).
На пост главы РАН выдвинуто рекордное число кандидатов
17:37 Минтранс разъяснил новые правила провоза ручной клади
17:11 ФСБ заявила об украинских вербовочных пунктах на границе с Крымом
16:52 Матвиенко назвала чушью предложение урезать список ручной клади
16:24 Эрдоган заявил о подписании с Россией договора на поставку С-400
16:23 Захоронения бронзового века найдены в Румынии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Лебедев
Сергей Васильевич Лебедев
25 июля 1874 года родился Сергей Лебедев, химик, основоположник промышленности синтетического каучука.
16:04 Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании
15:40 Совфед одобрил отмену бесплатного багажа по невозвратным билетам
15:21 Новый фильм о Бонде выйдет на экраны в ноябре 2019 года
15:02 Ройзман отказался сняться с выборов свердловского губернатора
14:49 Минкульт и РПЦ научат героев классики говорить «на понятном языке»
14:37 Маленькие хомячки имеют два голосовых механизма
14:36 Путин рассказал «нормандской четверке» о бездействии Киева
14:21 ФАС обвинила производителя «Арбидола» в помехах проверке
14:05 Кремль не поверил в сообщения о грядущей отставке Тиллерсона
13:57 Совфед одобрил запрет VPN и регулирование мессенджеров
13:36 На пост главы РАН выдвинуто рекордное число кандидатов
13:12 Минкульт Крыма опроверг запрет показа «Матильды»
12:53 Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
12:39 ПФР пообещал работающим пенсионерам добавить к пенсии 222 рубля
12:34 Спасать кораллы будут методами генной инженерии
12:20 Савченко рассказала о недавней новой поездке в Донбасс
12:02 Президент Польши подписал закон о лишении судей независимости
11:46 ЕСПЧ присудил фигуранту дела об убийстве Немцова 6 тысяч евро
11:39 Минтранс убрал верхнюю одежду и телефоны из списка бесплатной ручной клади
11:30 Хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов дисквалифицирован за допинг
11:26 Дворкович рассказал о перспективах создания в России второго лоукостера
11:09 Банк «Югра» потребовал через суд признать решения Центробанка незаконными
10:50 Microsoft сохранит Paint по просьбе пользователей
10:36 Скрещиваться с родственными видами люди начали еще в Африке
10:33 Власти российских регионов определили величину курортного сбора
10:09 Большинство российских предприятий положительно оценили укрепление рубля
09:50 Шахтеры подали иск к главе ВЦИОМ за сравнение протестующих с дерьмом
09:26 Спецпредставитель США выступил за поставку оружия Украине
09:20 СМИ узнали о постройке жилых комплексов на месте «Горбушкиного двора»
09:14 Меркель и Макрон потребовали прекращения огня в Донбассе
08:58 Президент Турции удивился требованию США разъяснить покупку С-400 у России
08:40 В США рассекретили показания агента КГБ по убийству Кеннеди
08:25 СМИ анонсировали отставку Тиллерсона до конца года
08:11 ФАС потребовала отмены внутрисетевого роуминга к середине августа
07:55 Белый дом опроверг намерение Трампа снять санкции с России
24.07 21:02 Генпрокуратура начала розыск Слободина по линии Интерпола
24.07 20:36 Порошенко на переговорах «нормандской четверки» заявил о «кровавых» днях Донбасса
24.07 20:35 На шахте в Кемерово взорвался метан
24.07 20:14 СМИ рассказали о желании Трампа назначить генпрокурором США экс-мэра Нью-Йорка
24.07 19:54 В Linkin Park назвали виновниками гибели Беннингтона его «демонов»
24.07 19:39 Турция подтвердила передачу задержанной с матерью россиянки отцу
24.07 19:06 Лишь шесть российских предприятий вошли в топ-100 крупнейших производителей оружия
24.07 18:46 Валерий Карпин объявил о возвращении в большой футбол
24.07 18:21 Подозреваемую в экстремизме главреда нижнетагильского СМИ признали невиновной
24.07 18:01 Деду Морозу вместо терема построят дворец за 350 млн рублей
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.