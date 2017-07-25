В понедельник зять и советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер беседовал с представителями комитета сената по разведке в конгрессе. Темой разговора были его встречи с российскими деятелями в период предвыборной кампании Трампа и вскоре после его избрания президентом. Позднее Кушнер также побеседовал с прессой. Во вторник Кушнер также должен поговорить с аналогичным комитетом в палате представителей. СМИ оживленно обсуждают новости.

Wall Street Journal отмечает, что Кушнер подчеркнул отсутствие необходимости в каких-либо сговорах с внешними силами на этапе президентской гонки, потому что кампания Трампа сама по себе была достаточно сильной, чтобы одержать победу над демократами. Ее повестка была более привлекательной для избирателей, а ее организация — более удачной. Само допущение, что избиратели проголосовали за Трампа из-за вмешательства каких-то третьих сторон, - это неуважение к этим избирателям.

Наклейка: "Я голосовал!" / flickr.com

WSJ отмечает, что разговоры с Кушнером находятся в насыщенном политическом контексте. С одной стороны, продолжается следствие по предполагаемым связям между Трампом и Россией, возглавляемое специальным советником Робертом Мюллером. С другой стороны, конгресс находится на подступах к принятию законопроекта о расширении антироссийских санкций и ограничении полномочий президента относительно их смягчения или отмены.

Washington Post в связи с этой историей напоминает, что американская разведка настаивает на том, что российское правительство организовала масштабную кампанию по срыву президентской гонки в 2016 г. в пользу Трампа. Этот пункт уже считается доказанным. Теперь главный вопрос в том, знали ли участники кампании Трампа о российских действиях и оказывали ли они России в этом какую-либо помощь. В связи с этим Белый дом начал представлять данные о подробностях контактов участников кампании с Россией, дабы обосновать тезис, что никакого сговора не было.

CNN опубликовала большой обличительный материал, в котором авторы обвиняют администрацию Трампа в противоречивости публичных заявлений. Трамп и несколько его главных советников, отмечают авторы, долгое время настойчиво отрицали наличие каких-либо контактов между представителями его кампании и представителями российского правительства. А теперь появились заявления Кушнера и также Дональда Трампа-младшего, которые рассказывают о том, что встречи все-таки были.

Дональд Трамп президет США и Дональд Трамп-младший / youtube.com

Это дает автором повод к спекуляциям о том, что когда Трамп критикует спецслужбы за «охоту на ведьм» и распространение ложных новостей, эти высказывания не заслуживают доверия. Категоричные отрицания каких-либо контактов, отмечает CNN, прекратились только после того, как генерал-прокурор Джефф Сешнс в марте подтвердил, что он встречался с Сергеем Кисляком (бывшим тогда послом России в США) в июле и сентябре 2016 г. Теперь о наличии как минимум четырех контактов сообщил Кушнер. Он, конечно, подчеркнул, что ничего похожего на сговор эти контакты не содержали, однако с учетом уже вскрывшихся противоречий авторы склонны относиться к таким оговоркам скептически.