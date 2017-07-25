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25 июля 2017, 17:00

С заранее известным результатом

Сотрудник "Башнефть" на вахте
Сотрудник "Башнефть" на вахте
Башнинформ / Олег Яровиков

Заключение Института экономики РАН по иску НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» к АФК «Система» сделано в определенном ключе, поскольку исследование, на основе которого делали вывод, проплачено АФК «Системой». Такое мнение высказал Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор, ведущий публичный блог на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В записи в блоге от 25 июня Кричевский отметил, что ознакомился с текстом заключения Института экономики РАН «в одной из федеральных бизнес-газет» и что материал был размещен там с пометками «На правах рекламы» и за счет «ПАО АФК «Система». «Заказной характер публикации, таким образом, никто не скрывал», – резюмировал он, подчеркнув, что сама публикация, на его взгляд, вызывает замешательство у представителей научного сообщества.

Кричевский напомнил, что публикация появилась в то время, когда в научных кругах еще обсуждается казус с отказом специалистов Финансового научно-инновационного института экономико-правовых исследований дать аналогичное заключение представителям АФК «Система», хотя предложенное вознаграждение и превышало рыночную стоимость работ экспертов в разы. По его словам, отказ объяснялся тем, что специалисты института уже ознакомились с материалами дела, признали обоснованной позицию истцов и начали рассматривать документацию по запросу «Башнефти».

После этого АФК «Система» обратилась к специалистам Института экономики РАН, отмечает Кричевский, и в ИЭ РАН ей не отказали. Подготовку такого «исследования» с заданным результатом, которую, как считает Кричевский, провели в институте, он резко критикует, называя «сдачей репутации в аренду». Он также подчеркивает: выходит, что хотя государство финансирует РАН и, в частности, Институт экономики, но получающие зарплаты из средств налогоплательщиков сотрудники института выполняют на государственном имуществе частные заказы.

Кричевский называет конкретные фамилии авторов заключения. Он добавляет, что работал под началом одного из них, и вспоминает неприятный инцидент того времени, связанный с финансовыми вопросами и с именем этого человека.

Что касается самого заключения экспертов Института экономики, то его Кричевский опровергает, утверждая, что выводы об отсутствии убытков «Башнефть» в результате реорганизации в форме выделения ЗАО «Башнефть-Инвест» из ЗАО «Система-Инвест» не соответствуют действительности. В подтверждение своих слов он ссылается на электронную переписку экс-менеджеров «Башнефти», которая велась, когда нефтяная компания еще входила в АФК «Система», а ныне приобщена к материалам дела, разбирающегося в арбитраже.

Убытки были значительными, резюмирует Кричевский. По его словам, в попытке доказать противоположное эксперты Института экономики ссылались на множество различных данных, включая историю котировок и «небесспорные труды других авторов» на тему, вовсе не связанную с затронутым вопросом.

Он ставит под сомнение заключительное положение исследования о том, что «Башнефть» якобы имела возможность выпустить дополнительные акции, разместить их  на Лондонской бирже в форме IPO и получить таким образом 93,65 млрд. рублей. «С таким же успехом можно было заявить, что «Башнефть» за рубли намеревалась поглотить ExxonMobil или даже Saudi Aramco, доказательств-то все равно никаких», – пишет он.

Кричевский напоминает, что в июле 2014 года собственники и руководство «Башнефти» постановили разместить выпуск дополнительных акций компании, однако 29 июля 2015 года решение было отменено Советом директоров нефтяной компании. Объяснение этому он видит в том факте, что 7 ноября 2014 года Арбитражным судом Москвы приобретение «Системой» акций «Башнефти» было признано незаконным. По его мнению, именно поэтому «Система» потеряла интерес к активу.

Он также находит удивительным, что три крупных экономиста из Института экономики, слывшие государственниками, не спросили у представителей АФК «Система» о причинах происшедшего. 

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