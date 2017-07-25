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25 июля 2017, 19:34
выборы губернаторов Евгений Ройзман Свердловская область
Илья Карпюк

Сериал «Ройзман»

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
vk.com/evgeniy_roizman

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не собирается самостоятельно снимать свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области, хотя и считает муниципальный фильтр непреодолимым. Ранее он заявил, что прекращает кампанию и призвал граждан, которые его поддерживают, к бойкоту выборов.

«Я сам не буду сниматься. Пусть они снимают. То есть меня могут не пропустить, а сам я сниматься не собираюсь», — заявил Ройзман РИА Новости во вторник. Он добавил, что бороться с муниципальным фильтром не намерен. «В Конституционный суд было уже достаточно обращений от всех партий. Сто девять депутатов подавали (заявления)… Если они считают, что я буду тратить свою жизнь, чтобы доказать в Конституционном суде, что муниципальный фильтр незаконен, я этим заниматься не буду. Это можно всю жизнь потратить, чтобы доказать. Очевидное доказывать необходимости нет никакой», — подчеркнул политик.

 
Заседание Комииссии избиркома Свердловской области / yabloko.ru

Пока в избирательную комиссию Свердловской области сдали подписи муниципальных депутатов только трое кандидатов: Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Игорь Торощин от ЛДПР и Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. При этом мало кто сомневается, что нужное количество подписей есть у врио губернатора области, Евгения Куйвашева. Последний день для приема документов от кандидатов на регистрацию — среда, 26 июля. Согласно закону все, кто не сдал вовремя необходимое количество подписей муниципальных депутатов, будут в итоге сняты с выборов.

О том, что Ройзман прекращает избирательную кампанию, он сообщил 18 июля, на совместной пресс-конференции с Григорием Явлинским, одним из основателей партии «Яблоко», которая его выдвинула на выборы. Тогда же Ройзман заявил, что преодолеть фильтр у него не было никаких шансов. «Муниципальный фильтр непроходим. Я с этим столкнулся. Когда я вышел на сбор подписей, уже не оставалось математического числа до нужного», — уверен Ройзман.

Также Ройзман заявил тогда, что без его участия выборы будут нелигитимными и призвал уважающих себя избирателей не принимать в них участия. «Эти выборы без моего участия в Свердловской области ненастоящие. Можно называть как угодно: ролевые игры, шоу долгоносиков — как вам больше нравится», — сказал Ройзман.

 
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и Григорий Явлинский / YouTube.com

Напомним, что по мнению Центризбиркома, само выдвижение Ройзмана произошло с нарушениями. Дело в том, что мэр Екатеринбурга был выдвинут федеральным бюро «Яблока», хотя, как уверены в облизбиркоме, такое решение могло быть принято только на съезде или конференции регионального отделения партии. Сам Ройзман уверен, что претензии ЦИК связаны с нежеланием допускать его до губернаторских выборов.

Как бы то ни было, сам Ройзман, по всей видимости, не собирается делать последний шаг и самостоятельно забирать документы из избирательной комиссии. Возможно он считает, что, с учетом поддержки населения, его просо не смогут снять с выборов — а может быть он уверен, что таким образом удастся сыграть хорошую мину при плохой игре. Так или иначе, Ройзман, пожалуй, надолго стал самым заметным политиком Свердловской области.

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