Отношения между Израилем и Палестиной резко обострились после того, как израильские власти решили установить металлодетекторы на подступах к Храмовой горе в Иерусалиме. На этот шаг Израиль пошел после того, как вблизи Храмовой горы были обстреляны трое полицейских. Двое из них погибли.

Помимо установки металлодетекторов Израиль также закрыл доступ в мечети Старого города, в том числе в мечеть Аль-Акса, для всех мусульман младше 50 лет.

Принятые Израилем меры стали причиной массовых протестов палестинцев. В ходе протестов в результате столкновений с полицией погибли три палестинца. В связи с происходящим представители «ближневосточного квартета», то есть США, России, Евросоюза и ООН, выразили обеспокоенность ростом напряженности. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Государственного департамента США.

Полиция в Восточном Иерусалиме Israel Police





Спецпредставитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов призвал урегулировать ситуацию до пятницы, 28 июля. «Опасности будут только возрастать, если мы придем к пятничной молитве без разрешения кризиса. Они могут вызвать катастрофические последствия далеко за стенами Старого города, далеко за пределами Израиля и Палестины и даже Ближнего Востока», – приводит слова Младенова информационное агентство РБК.

Кроме того, король Иордании Абдалла II провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал убрать металлодетекторы. В пользу этого решения высказался и президент Турции Реджеп Эрдоган. Кроме того, Эрдоган говорил о необходимости вновь открыть доступ для мусульман всех возрастов в мечеть Аль-Акса.

Во дворе мечети Аль-Акса. 2015 young shanahan / Flickr

25 июля стало известно, что правительство Израиля решило убрать металлодетекторы. Как сообщила газета Haaretz со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на совещании кабинета безопасности Израиля, металлодетекторы будут заменены видеокамерами. Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность посетителей Храмовой горы.

По данным источника газеты, на создание такой новой системы безопасности полиции Израиля и Министерству общественной безопасности выделят 100 миллионов шекелей. Кроме того, ожидается, что полиции на горе станет больше и она будет пресекать возможные конфликты.

Столкновения у мечети Аль-Акса. 2015 Oğuzhan Ali

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Алексей Малашенко, руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций. По его словам, обстановка в центральной части Иерусалима в последние месяцы является напряженной: инциденты случаются нередко, и идут они по нарастающей. Это беспокоит и израильские, и палестинские власти, убежден эксперт.

«Почему все это произошло? Дело в том, что обстановка в Старом городе в последние месяцы вообще довольно напряженная. Там постоянно возникают какие-то инциденты, причем идут они по нарастающей. Не все они фиксируются, но, тем не менее, они есть. Это факт, это данность, и это очень беспокоит Израиль. И, кстати говоря, это беспокоит и главу Палестины Махмуда Аббаса, которому совершенно ни к чему все эти трения.

Верующие направляются в мечеть Аль-Акса Borja García de Sola Fernández

И это действительно проблема. Все мы знаем, что палестинский кризис еще не урегулирован – и, наверно, при нашем поколении он еще не будет урегулирован. Плюс ко всему вообще обстановка на Ближнем Востоке остается сложной – Израиль очень боится радикальных исламистов. Поэтому в том, что произошло, ничего неожиданного я не вижу.

Немножко неожиданной была реакция Израиля на происходящее в течение некоторого времени. Не сказал бы, что он как-то расслабился, но раньше он принимал так называемые превентивные меры, а в этот раз очень долго таких мер не было. Но после инцидента с полицейскими израильтяне «проснулись» и совершили несколько неординарных, я бы сказал, на сегодняшний день поступков.

Во-первых, они закрыли вход в Старый город для арабов, которые не проживают там. Они также ограничили доступ к мечетям в Старом городе для мужчин в возрасте до 50 лет. А в свете пятничной молитвы это является серьезной проблемой для мусульман. За это израильтяне были осуждены иерусалимским муфтием. А потом и произошел эпизод, когда несколько человек друзов (это тоже мусульмане) прорвались в мечеть Аль-Акса. Это, кстати, третья по значению мечеть в мусульманском мире.

В общем, когда они прорывались, были и жертвы, и пострадавшие. И случившееся было расценено как теракт, причем друзы к нему готовились – это доказано. Не то чтобы это проходили мимо какие-то хулиганы и надумали – нет, это была сознательная акция. И на нее Израилем был дан ответ. Насколько он адекватен? Мне трудно судить, но не ответить Израиль не мог, это понятно.

Поэтому, во-первых, был закрыт доступ в мечеть Аль-Акса – что достаточно серьезно, и я не помню, когда такое делалось в последний раз. И, кроме того, были поставлены металлоискатели. А для мусульман это некое унижение – проходить в священное место через металлоискатель. Начались протесты, снова были жертвы – писали о трех погибших, и чуть ли не сотни получили ранения или отравления газом, которые израильтяне использовали. Словом, это был даже уже не просто теракт, а, если угодно, некая политическая дестабилизация в Иерусалиме. Понятно, насколько это болезненно и для Израиля, и для палестинцев.

Но поскольку палестинцами и, в частности, Махмудом Аббасом, а также некоторыми мусульманскими лидерами (в том числе президентом Турции Эрдоганом и королем Иордании Абдаллой II) было признано, что принятые Израилем меры излишни, то Израиль от металлоискателей отказался. Это, в общем-то, уступка, но то, что израильтяне сделали есть предупреждение о том, что они готовы к самым решительным мерам.

Стена, отделяющая лагерь палестинских беженцев от оливковой рощи и израильских поселений Palestine Israel Ecumenical Forum

Думаю, в итоге все каким-то образом придет в норму, но это серьезный урок. И для Израиля, и, думаю, для арабов – потому что за своими тоже нужно присматривать. Сегодня Аль-Акса и несколько жертв, завтра – еще что-нибудь? Кстати говоря, уже был теракт в одном израильских селений на Западном берегу Иордана. Это тоже не самое приятное событие. Но все же я думаю, что израильские и палестинские власти говорятся, потому что конфликт никому не нужен. Но, тем не менее, напряженность останется – это однозначно. Все это понимают.

Очень важно, как поведут себя палестинцы, насколько адекватно они будут дальше реагировать и не будут ли провоцировать на что-то израильтян. В нынешней ситуации это не нужно ни тем, ни другим. С учетом происходящего вообще на Ближнем Востоке и особенно в Сирии такие события вовсе ни к чему», – сказал Алексей Малашенко.