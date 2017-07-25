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25 июля 2017, 10:15
Евросоюз законотворчество интернет «пакет Яровой» Россия сотовая связь
Михаил Брауде-Золотарев

«Пакет Яровой» скорее «заштопают», чем отбросят

Скульптурная группа "Подслушивающие".
Скульптурная группа "Подслушивающие".
Pixabay

Принятие «пакета Яровой» может повлечь за собой значительные штрафы для сотовых операторов в связи с нарушением ими законов Евросоюза. Этот вывод сделали аналитики Института исследования Интернета, изучив новый регламент Евросоюза о защите данных.

Как пишет газета «Ведомости», новый регламент ЕС по хранению данных вступают в силу в мае 2018 года. Он предполагает хранение данных только некоторых пользователей ради  обеспечения национальной безопасности и правопорядка, причем для хранения информации о фактах коммуникации пользователя нужно подтверждение от спецслужб. Регламент также обязывает мобильных операторов в течение 72 часов сообщать об утечке данных.

Между тем «пакет Яровой», являющийся блоком антитеррористических поправок в законодательство, обязывает операторов информацию о разговорах и переписке пользователей вне зависимости от их гражданства. Однако если российские операторы будут хранить информацию об иностранцах у себя на серверах без согласия самого пользователя и без решения суда предоставить эти данные российским правоохранительным органам, будет нарушено европейское законодательство, отмечают эксперты.

 
Защита личной информации. Смартфон / pixabay.com

Причем конфликт тут практически неизбежен, по мнению специалистов, так как в России живут и пользуются услугами местной связи граждане стран ЕС, да и российские граждане нередко звонят или пишут европейцам. При этом по оценке аналитиков Института исследования интернета, нарушения регламента ЕС могут обойтись российским операторам в 20 млн евро или в 4% от всей выручки компании за год (в зависимости от того, какая величина больше). Как утверждают «Ведомости», всего штраф для четырех крупнейших российских операторов может достигнуть около 45 миллиардов рублей.

Газета подчеркивает: регламент предусматривает создание в каждом государстве ЕС специального органа, контролирующего правила обработки данных. Эти государственные органы и будут через Еврокомиссию пытаться наложить штрафы на компании-нарушители, как это происходило в случае с наложением штрафов на Google или Facebook.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Михаил Брауде-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. По его оценке, проблема такого рода со вступлением в силу нового регламента в ЕС у России действительно могут возникнуть, однако «пакет Яровой» является не единственным вероятным источников подобных проблем.

«Не очень понимаю, почему вывод сделан именно такой. Возможно, считают, что если будут хранить данные россиян, то автоматически будут хранить данные и всех остальных пользователей сотовых сетей, в том числе нероссиян? И, соответственно, это может принести какие-то проблемы и конфликты с Европейским союзом. Ну, да, такое не исключено. А как тогда будут выходить из ситуации? Как обычно у нас выходят – латают законы, обходя наиболее узкие места. Будут менять что-то в частностях. У нас же это легко делают. Текущая версия закона – уже привычное понятие.

Что касается возможного переноса сроков вступления этого пакета законов в силу, то я не знаю, будут ли эти сроки переноситься. Информации о том, что это может произойти, у меня нет, и я предполагаю, что переноса не случится. Мне кажется, что этот поезд уже пошел, и таким образом, путем переноса сроков вступления в силу, его уже не остановить. А если реальная проблема для тех, кто эти законы продвигает и принимает, возникнет, то они, мне представляется, будут действовать через поправки. Если у них действительно будут проблемы.

Словом, думаю, что закон скорее вступит в силу в ранее намеченные сроки, чем нет. Нынешняя система вообще обладает довольно слабой обратной связью с реальностью. И в этом смысле при столкновении даже с какими-то очевидными проблемами стратегии «тихонечко отползти» мы в последнее время не наблюдаем. Система действует очень настойчиво, и узкие групповые интересы, как правило, оказываются сильнее общественных. Даже когда это уже становится всем очевидно. Ну, узкие группы могут влиять на законодательный процесс, а широкие народные массы – нет», – сказал Михаил Брауде-Золотарев.

Эксперт подчеркнул, что, говоря о «заплаточной» тактике корректировок закона, которую считает в данной ситуации наиболее вероятной, он рассуждал в рамках общей логики событий в области законотворчества в последнее время.

«Я исхожу из общей логики: из того, что в последнее время с законами в течение нескольких лет после их принятия происходит именно это – их пытаются «штопать», «накладывать заплатки» из поправок. По одной и той же причине – потому что что-то не предусмотрели, не продумали, не знали, что чьи-то благие мысли обернутся какими-то серьезными неприятностями, и так далее. Поэтому я и говорю: если люди, которые эти законы продвигали, будут сталкиваться с какими-то реальными проблемами для себя, то они их будут решать», – пояснил он свое мнение.

Что касается вероятного противоречия нового регламента хранения данных, который начнет действовать в ЕС весной 2018 года, российским законам, то, комментируя это обстоятельство, эксперт выразил недоумение, почему вопрос этот сведет только к противостоянию с «пакетом Яровой».

«Не очень понимаю, что тут по большому счету нового. Этому регламенту противоречат и другие российские законы, уже действующие. Есть, например, СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий – прим.ред.). То есть со вступлением в силу закона Яровой все это обретет больший масштаб, даже заметно больший, но не изменится принципиально», – пояснил Михаил Брауде-Золотарев.

 
Система перехвата сигнала / /pixabay.com

В то же время он не исключил, что к СОРМ в ЕС будут относиться более снисходительно, так эта система используется для обеспечения национальной безопасности, а в регламенте ЕС по хранению данных прописаны исключения именно для того, чтобы иметь возможность защитить национальную безопасность.

Ранее Иван Бегтин, специалист в области работы с данными, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, в беседе с «Полит.ру» также высказал мнение, что законы из «пакета Яровой» вряд ли отменят. «Я бы не испытывал на этот счет особых надежд, в особенности по поводу возможной отмены закона. Может быть, чуть-чуть по нему еще поторгуются, но глобальных перемен, думаю, не будет. Нет, не похоже на это», – заключил Иван Бегтин.

Даже если сроки реализации «пакета Яровой» будут перенесены, а требования в каких-то частях скорректированы, ситуации это существенно не улучшит, потому что плохи сами эти поправки в законодательство, уточнил он.

Напомним: сенатор Антон Беляков и депутат Госдумы Олег Шеин выступили за отсрочку вступления «пакета Яровой» в силу до 2023 года. Однако глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что ведомство считает нецелесообразным откладывать этот шаг. 

Предполагается, что этот блок поправок в законы вступит в силу с 1 июля 2018 года, и с того момента сотовые операторы и интернет-провайдеры должны будут по полгода хранить все разговоры россиян, их переписку и контент, скачанный из интернета.

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