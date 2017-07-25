Топ новостей 25 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Совет Федерации одобрил законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров, Минтранс убрал из списка бесплатной ручной клади верхнюю одежду и сотовые телефоны, Ройзман отказался снять свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области.

Совет Федерации одобрил законы о запрете использования технологий доступа к заблокированным в России сайтам и о регулировании мессенджеров.

В Министерстве транспорта РФ разъяснили, что пассажир сможет брать с собой в самолет бесплатно в свете предложений ведомства по оптимизации набора ручной клади. Пассажиру не запрещено брать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что по сути всегда и находится в ручной клади у пассажира. Перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму бесплатной ручной клади в размере 5 килограммов, разъяснили в Минтрансе.

Наличие у пассажира скелета, кровеносной системы и внутренних органов тоже будет оплачиваться дополнительно pic.twitter.com/peuSp5Tgn9 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 июля 2017 г.

Минтранс предлагает исключить из бесплатной ручной клади одежду, телефоны и ноутбукиhttps://t.co/lhBS2cPMLP pic.twitter.com/42Tu5hY3oY — Лентач (@oldLentach) 25 июля 2017 г.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала чушью предложение Минтранса ограничить список вещей, которые можно взять с собой на борт помимо ручной клади: «Такое ощущение, что этот нормативный акт вы выпустили впопыхах, потому что сенаторы его потребовали. Он носит провокационный характер, чтобы сорвать принятие этого закона, у меня такое ощущение».

Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга / vk.com/evgeniy_roizman

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не намерен сам снимать свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области: «Я сам не буду сниматься. Пусть они снимают. То есть меня могут не пропустить, а сам я сниматься не собираюсь».

ЗРК С-400 / militaryrussia.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недоумение требованием США объяснить возможность приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400 – многоканальной дальнобойной ЗРС, оснащенной несколькими типами ракет различной дальности.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову из-за неудовлетворительных условий содержания в тюрьме.

Выставка в аукционном доме Christie's посвященная Д.Бонду / voanews.com

Очередной, 25-й, фильм про агента 007 Джеймса Бонда выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Об этом говорится в совместном объявлении кинокомпаний EON Productions и Metro-Goldwyn-Mayer. В объявлении не указано кто станет режиссером картины и кто сыграет главную роль.

Сцена из спектакля по мотивам произведений Льва Толстого "Отрочество" Ярославы Пулинович, Режиссёр - Юлия Батурина. / ekvus-kirov.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали во вторник план совместных мероприятий в рамках проекта «Пушкинский союз», направленного на популяризацию русской классики среди молодежи. Как заявил Мединский, цель проекта – «чтобы герои наших классических произведений заговорили с молодым поколением на понятном языке».

С августа 2017 года работающим пенсионерам увеличат пенсию. Максимальная прибавка при этом составит «чуть более 222 рублей». В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) пояснили, что прибавка будет зачисляться с учетом перерасчета за работу в 2016 году и будет зависеть от уровня зарплаты пенсионера за этот период.

Графический редактор Paint

Компания Microsoft передумала удалять графический редактор Paint из будущих версий Windows из-за многочисленных протестов пользователей. «Сегодня мы увидели невероятную поддержку и ностальгию по Paint. Если есть что-то, что мы узнали, так это то, что спустя 32 года у Paint осталось много поклонников. <…> MS Paint останется в Windows, вскоре он получит новый дом в Windows Store, где он будет доступен бесплатно», – пояснили в компании.

Сила общественного мнения.

Возмущение в соцсетях заставило Microsoft пересмотреть решение об удалении Paint. https://t.co/x78TOYP1h7 — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 25 июля 2017 г.