Топ-менеджер Rambler & Co Алексей Гореславский может занять должность заместителя начальника управления общественных проектов в администрации президента России. По данным источников ряда газет, в том числе источников в администрации президента, Гореславскому предложили курировать российский интернет.

Как пишет газета «Ведомости», официального извещения о переходе еще не было – пока кандидатура Гореславского еще только рассматривается наравне с рядом других. Однако источник издания в холдинге Rambler & Co подтвердил, что располагает информацией о возможном переходе Гореславского в АП.

Ранее о том, что Гореславский может стать заместителем главы управления общественных проектов в администрации президента сообщила газета «Коммерсантъ». Ее журналистам, как и журналистам «Ведомостей» не удалось дозвониться до Гореславского.

Алексей Гореславский был журналистом, потом стал редактором. С 2005 по 2007 год он возглавлял интернет-газету «Взгляд». В 2007–2010 годах был директором службы интернет-проектов информагентства «Интерфакс».

В компании Rambler & Co Александра Мамута с 2013 года: был заместителем гендиректора компании по внешним коммуникациям, а в марте 2014 году сменил на посту главного редактора интернет-издания «Лента.ру» руководившую изданием 10 лет и уволенную руководством Галину Тимченко. В знак протеста против этого из «Ленты.ру» уволилось несколько десятков сотрудников.

Галина Тимченко / youtube.com

В феврале 2016 года Гореславский был назначен исполнительным директором Rambler & Co по медиа: он отвечал за управление бизнесом проектов «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат.com», «Рамблер.Новости», «Секрет фирмы», «Живой журнал» (ЖЖ), WMJ.ru, Passion.ru, информагентства Rambler News Service.

Как утверждает источник «Коммерсанта», Гореславский пока проходит проверку. В случае успешного прохождения ее он станет вторым заместителем главы управления Сергея Новикова. При прежнем начальнике управления Павле Зеньковиче этот пост занимал Владимир Попов, но он, по данным источника газеты, ушел еще весной. Источник «Ведомостей» сообщает, что кандидаты на должности в администрации президента могут рассматриваться по полгода.

По оценке опрошенных газетой политологов, профессионалы в области медиа будут необходимы в президентской кампании, так как она целиком будет строиться на медийном поле. Они также не исключили, что Гореславский может принести пользу и после кампании.

Прокомментировать возможное назначение для «Полит.ру» согласился Михаил Брауде-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. По его мнению, о какой-либо полезности для интернета в данном случае речь не идет.

Михаил Брауде-Золотарев

«Не думаю, что от того, что какая-то фигура в администрации президента будет, как говорят, заниматься интернетом, что-то поменяется. Не думаю, что это вообще является темой для обсуждения. Политика, которая проводится не страной, а государством в отношении интернета, определяется не отдельными людьми – и уж точно не теми, которые обсуждаются в публичном пространстве как кандидаты на пост кураторов рунета. Мне кажется, все это – пустой разговор ни о чем.

Эти назначения ни на что не влияют: будет ли такой человек один или будет их много, придет ли он с командой или без команды, и точно ли это будет он или все же не он – это реально ни на что не повлияет. Политика определяется не Гореславским и не тем, кто еще мог бы оказаться на этом месте. Основная проблема заключается в том, что администрация президента вообще этим заниматься не должна. Администрация президента – это вообще-то аппарат президента, а не орган, который должен заниматься политикой или определять, что должно происходить с интернетом.

Вообще специалистов в этой области очень много, и есть специалисты в органах власти, есть специалисты на рынке. А администрация президента этим заниматься в принципе не должна. И считаю, что такое назначение не принципиально. Может, раньше люди, которые курировали Интернет, были, например, суровы и грубы, а теперь будут веселы и улыбчивы, но это же не имеет никакого значения. Потому что политика определяется не этими назначениями. Главное же – что администрации президента вообще не надо этим заниматься. Что бы ни делала она в отношении интернета, это будет во вред – и интернету, и стране в целом. Потому что это будет лишним вмешательством.

Премия Рунета 2014 / runet

Если бы у какого-то достойного человека были развязаны руки на какие-то изменения, то стоило бы поднять пакет законов, принятых за последние пять-восемь лет, и просто чистить их, отказываться обратно к точке, в которой мы были те же пять-восемь лет назад. Это единственное осмысленное действие, которое сейчас можно обсуждать», – считает Брауде-Золотарев.

Между тем ранее он высказал мнение о том, что тенденции «откатывать назад» в уже принятых законах в России в последние годы не наблюдается. «Нынешняя система вообще обладает довольно слабой обратной связью с реальностью. И в этом смысле при столкновении даже с какими-то очевидными проблемами стратегии «тихонечко отползти» мы в последнее время не наблюдаем», – констатировал он в беседе с «Полит.ру».