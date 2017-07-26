Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 июля 2017, среда, 15:46
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В КГИ отметили популярность тем референдумов на фоне предстоящих выборов – в том числе и в Приангарье
Россия заключила более 600 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Путин поручил Куйвашеву проверить «борзоту» и хамство нижнетагильского завода
В Тюменской области продолжают искать женщину, пропавшую в мае
За езду по купленным правам тюменец может сесть на полгода
В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадал ребенок
В Тюмени ищут водителя маршрутки, в которой упала пенсионерка
Тюменец прописал в своей квартире 75 мигрантов
Чья кухня лучше? Проголосуй за самый интересный проект!
Жители Тюменской области обчистили «ювелирку» в Каргаполье почти на семь миллионов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
26 июля 2017, 12:55
Москва Московская область общественный транспорт РЖД тарифы
Михаил Блинкин

Подмосковные электрички: главная проблема

Рейд по борьбе с безбилетниками
Рейд по борьбе с безбилетниками
АГН "Москва"

Проезд в московских пригородных поездах может быть небезопасным, считает Ространснадзор. Этот вывод ведомство сделало после проверки, выявившей, как сообщает газета «Коммерсантъ», многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем.

По информации издания, выявились и проблемы с ремонтами электричек в моторвагонных депо ОАО «РЖД» – как пишет газета, «ремонт» иногда был формальным. Результаты проверки также переданы в транспортную прокуратуру. Опрошенные изданием эксперты отметили, что начать исправлять ситуацию нужно в самое ближайшее время, чтобы избежать заметных проблем с пригородными перевозками в столичном регионе. В ОАО «РЖД» журналистов заверили, что получили предписание Ространснадзора и уже разработали план действий.

 
На месте столкновения электрички с пассажирским поездом. Москва, 9 апреля 2017
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Хорошо известно, что система пригородного железнодорожного сообщения в России в сравнении с европейскими странами развита слабо. Прокомментировать для «Полит.ру» выводы Ространснадзора и ситуацию в целом согласился Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.

По его оценке, основной проблемой пригородных железнодорожных перевозок является не безопасность, так как аварийность на электричках предельно низка, а тот факт, что тариф на проезд компании вынуждены держать на нижней границе своей выживаемости.

«В России есть две десятка пригородных пассажирских железнодорожных компаний. Они являются дочерними по отношению к ОАО «РЖД», и это акционерные компании. Акционерами в них, помимо РДЖ, являются местные структуры. В московском случае это – правительство Москвы и еще несколько частных лиц. Это, в общем, уже такой бизнес.

 
Пригородный электропоезд на подмосковной станции

Москву в области пригородных железнодорожных пассажирских перевозок обслуживают две компании: Центральная пригородная пассажирская компания и Тверская пассажирская компания. Самой крупной в России является Центральная пригородная. Среди всех пассажирских компаний России она – наиболее эффективная, современная, толковая. И претензии Ространснадзора, с моей точки зрения, носят несколько буквоедский характер.

Потому что я лично про эту компанию хорошо знаю. В качестве председателя Общественного совета Минтранса я регулярно езжу на встречи руководства этой компании с пассажирами. У них, совершенно в европейском духе, примерно раз в месяц бывает День открытых дверей, и пассажиры приезжают, чтобы поговорить о своих проблемах. Некоторые приезжают и хвалить, но, как вы понимаете, такое у нас очень редко. Обычно люди рассказывают о проблемах. И все делается предельно открыто, идет нормальный диалог.

 
Электропоезд Центральной пригородной пассажирской компании
АГН "Москва"

Качество обслуживания, если посмотреть динамику последних лет, конечно, стало приличнее. Но огромное количество проблем связано прежде всего вот с чем: тариф на проезде везде держится на границе выживания компании. Да, естественно, у компании есть определенные льготы: они связаны с НДС, связаны с арендой путей (пути принадлежат ОАО «РЖД», а не мелким компаниям). Словом, есть определенные льготы как на государственном, так и на корпоративном уровне. Но ведь это, в принципе, коммерческая компания, и она должна получать прибыль от своей деятельности. А с доходами у нее все не так просто.

Это непросто потому, что эластичность спроса к тарифу проявляется в данном случае хитрым образом. Если сравнивать с товарами, то принципы тут разные. Вот, допустим, пиво подорожало – ну, и его начинают меньше пить. Или перемещаются в более дешевый сегмент. А с перевозками не так. Здесь любое повышение тарифов приводит к тому, что люди начинают ездить без билета. То есть любые возможные улучшения этой системы определяются такой вещью: либо должна быть увеличена государственная поддержка (что крайне маловероятно сейчас, в имеющихся печальных обстоятельствах), либо надо двигать вверх тарифы.

И здесь мы упираемся в жуткую проблему, связанную с тем, что на любое повышение тарифов пассажир отвечает увеличением доли безбилетного проезда. На увеличение же доли безбилетного проезда компания вынуждены отвечать всякими непопулярными мерами: вводить контролируемый выход, увеличивать штат контролеров, чтобы возросла частота их проверок… Все это делается не от хорошей жизни, честно скажу.

 
Рейд по борьбе с безбилетниками на Ярославском направлении МЖД
АГН "Москва"

Системная проблема тут заключается вот в чем: в Москву, в особенности из дальнего Подмосковья, едут люди, претендующие на очень дешевые рабочие места. Приведу простой пример, связанный с Павелецким вокзалом: в его окрестностях есть фабрика «Рот Фронт», выпускающая отличные шоколадные конфеты. На этой фабрике нужен и  неквалифицированный труд – например, упаковщицы. На ставку упаковщицы не пойдет ни москвичка, ни жительница ближнего Подмосковья.

Так что на зарплату в пределах 20 тысяч рублей едут люди из дальнего Подмосковья. Вот для них месячный или квартальный абонемент на проезд в электричке по сколько-нибудь разумной с точки зрения перевозчика цене, он при такой маленькой зарплате становится чрезвычайно дорогим. Бросить эту работу такие люди тоже не спешат, потому что в своем поселке он и такой не найдет. Тут и начинаются всякие малоприятные вещи. Вот это и есть реальная проблема.

 
Площадь Павелецкого вокзала
Фото Москвы / Moscow-Live

А по поводу безопасности поездок на электричках я знаю цифры. Каждый форс-мажор на электричке становится предметом большого общественного внимания, но аварийность на электричках очень низкая, если сравнивать ее с обычными для железных дорог показателями. И сказать, что это и есть главная проблема пригородных пассажирских железнодорожных перевозок, нельзя. Это просто неправда. Просто на транспорте всегда говорят о необходимости повышения безопасности, и никто с этим не спорит. Но именно для пригородных электричек эта проблема точно не самая острая.

Конечно, там хотелось бы видеть более современный подвижной состав. И его обновление идет, но идет медленно, потому что это – вопрос очень серьезных инвестиций. Но в меру финансовых возможностей Центральной пассажирской компании обновление идет.

Что касается Тверской пассажирской компании, то она немного поменьше Центральной, но проблемы там абсолютно те же. Этой компании тоже надо найти деньги на обновление подвижного состава. Просить их у бюджета нет смысла – все у бюджета просят. Обновлять за счет собственных доходов? Ну, тогда тоже надо думать о тарифе. Вот и все», – сказал Михаил Блинкин. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

ЛЭП
Киев прекратил электроснабжение ДНР
Татьяна Москалькова - уполномоченный по правам человека
Москалькова не поверила в существование «секретной тюрьмы» ФСБ
Турбина на заводе Siemens
СМИ сообщили о новых санкциях ЕС против замглавы Минэнерго
Алексей Улюкаев в Басманном суде 12 апреля 2017
Дело Улюкаева передано в Генпрокуратуру
Артем Чайка
Партнер сына Чайки оказался поставщиком авто для Генпрокуратуры
15:44 Москалькова предложила разрешить женщинам срочную службу в армии
15:21 Высокий суд Лондона уточнил свой вердикт по выплате Киевом долга Москве
14:53 Киев прекратил электроснабжение ДНР
14:44 Лучше всего люди чувствуют эмоциональное состояние древесных лягушек
14:34 В Греции задержали россиянина за отмывание 4 млрд долларов через биткоины

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Кириенко
Сергей Владиленович Кириенко
26 июля 1962 года родился Сергей Кириенко, самый молодой премьер-министр в истории РФ.
14:24 Российское решение для защиты онлайн-кабинетов вошло в реестр отечественного ПО
14:24 Медведев рассказал о повышении зарплат и пенсий в 2018 году
14:14 Москалькова не поверила в существование «секретной тюрьмы» ФСБ
14:04 Создатель «Симпсонов» снимет новый мультсериал
13:58 Восемь лет биологи гонялись за новым видом рыбы-луны
13:42 Завершено расследование ДТП с «пьяным мальчиком»
13:20 Фигурант «болотного дела» Ишевский покинул колонию
12:57 Минфин доработал проект индивидуального пенсионного капитала
12:36 Дело Улюкаева передано в Генпрокуратуру
12:32 ЕС уточнил мотивировку введения санкций против Аркадия Ротенберга
12:12 Концерн «Антонов» ликвидируют за два месяца
11:57 В Госдуме разрабатывают закон об ужесточении наказания для стритрейсеров
11:36 Индийский аппарат разведал воду внутри Луны
11:24 Передачу квартир жителей интерната близким депутата Мосгордумы оспорят в суде
11:09 Минобрнауки потребовало от МИФИ вернуть правительственный грант
10:52 Учитель пожаловался Мутко на баннеры против «Матильды»
10:39 Партнер сына Чайки оказался поставщиком авто для Генпрокуратуры
10:30 Суд принял к производству иск банка «Югра» к Центробанку
10:17 В США блокчейн-IPO приравняли к выпуску ценных бумаг
09:57 На Кузбассе трое сотрудников МЧС погибли от отравления угарным газом
09:51 «Лаборатория Касперского» объявила о создании бесплатного антивирус‍а
09:42 СМИ сообщили о новых санкциях ЕС против замглавы Минэнерго
09:39 В РЖД опровергли сообщения об опасности проезда в московских электричках
09:29 Лиссабон примет «Евровидение-2018»
09:19 В России запущена программа обмена старых iPhone на новые
09:13 Авиакомпания Delta опровергла снятие россиянина с рейса из-за «оккупации Крыма»
09:03 Палата представителей США поддержала новые санкции против России
25.07 21:08 ФНС прокомментировала сообщения о сбое в системе подачи деклараций
25.07 20:49 Пресс-секретарь патриарха извинился за высказывания о «Матильде»
25.07 20:35 Apple запускает в России программу обмена старых iPhone на новые
25.07 20:17 Посольство Украины ответило на обвинения Трампа в поддержке Клинтон
25.07 19:53 Глава ВКС Виктор Бондарев подал документы в Совет Федерации
25.07 19:36 Российская лыжница Юргайтис дисквалифицирована за допинг
25.07 19:27 Ространснадзор внепланово проверит пять российских авиакомпаний
25.07 19:12 Минтранс объяснил отмену бесплатного багажа поручением Путина
25.07 18:47 Переданной отцу в Турции россиянке запретили вылететь домой
25.07 18:27 Германия пообещала РФ общеевропейский ответ на скандал вокруг Siemens
25.07 18:09 Топ-менеджер Rambler может стать куратором интернета в Кремле
25.07 17:37 Минтранс разъяснил новые правила провоза ручной клади
25.07 17:11 ФСБ заявила об украинских вербовочных пунктах на границе с Крымом
25.07 16:52 Матвиенко назвала чушью предложение урезать список ручной клади
25.07 16:24 Эрдоган заявил о подписании с Россией договора на поставку С-400
25.07 16:23 Захоронения бронзового века найдены в Румынии
25.07 16:04 Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании
25.07 15:40 Совфед одобрил отмену бесплатного багажа по невозвратным билетам
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.