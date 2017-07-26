«Вовлечение США в "нормандский процесс" остается под вопросом»
«Самым кровавым» временем с начала года назвал президент Украины Петр Порошенко конец июля на Донбассе. Так он описал ситуацию в регионе в ходе телефонных переговоров с тремя остальными лидерами «нормандской четверки» – президентом Франции, канцлером Германии и президентом России.
В ходе переговоров, состоявшихся 24 июля, участники выразили намерение «согласовать окончательные шаги по безопасности» и продолжить работу по выполнению минских соглашений. Предполагается, что в августе 2017 года состоятся переговоры советников глав «нормандской четверки», а уже затем президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, встретятся лично.
Кроме того, по данным СМИ, во время телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разводить силы и тяжелые вооружения сторон.
«Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом… Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список», – приводит информационное агентство РИА «Новости» отрывок из совместного заявления представителей «четверки», сделанного по итогам разговора.
Как отметили собеседники газеты «Коммерсантъ» в Москве и Луганске, в последнее время интерес к теме урегулирования конфликта на востоке Украины подогревался еще и за счет недавно повторно вброшенной в информационное поле темы гипотетического создания нового государства – Малороссии.
Напомним, в конце второй декады июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке рассказал о планах создания Малороссии, которая, по его словам, должна находиться на территории нынешней Украины. По данным источников газеты в администрации президента Украины, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон назвали эту идею «недопустимой», а Владимир Путин заверил, что Кремль не имеет к этим планам никакого отношения.
Кроме того, внимание к происходящему было приковано, в частности, в связи с заявлением специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, побывавшего в регионе 23 июля. В интервью британской телекомпании ВВС он сообщил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия Украине, так как конфликт на Донбассе не заморожен. По его мнению, это могло бы изменить поведение Москвы.
«Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине», – сказал Волкер. Такой шаг США не будет являться провокацией, убежден спецпредставитель Госдепа.
Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации в регионе и ее возможном развитии согласился политолог Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, на деле ситуация в Донбассе в последнее время менялась мало, и каких-либо прорывов в области урегулирования проблемы пока не приходится ожидать. И вовлечение Вашингтона в этот процесс, чего хотел бы Киев, все еще под вопросом.
«Как мне кажется, ничего особенно нового в смысле урегулирования ситуации пока не произошло. Была некая пауза в «нормандском процессе», связная с ожиданиями результатов выборов по Франции. Теперь же стороны фактически подтвердили свои прежние позиции.
Тот же Макрон, который раньше еще эту проблему не расхлебывал, пока демонстрирует определенный оптимизм и считает, тут могут быть найдены какие-то решения. Но пока не совсем понятно, какими именно они будут, потому что Украине отступать особо некуда, а России отступать есть куда, но она очень этого не хочет.
Вовлечение же США в «нормандский процесс» по-прежнему остается под вопросом. Конечно, украинская сторона этого хотела бы, а российская – нет. Потому что непосредственное участие Америки в урегулировании лишь спровоцирует дальнейший рост напряженности в российско-американских отношениях.
Поэтому я думаю, что переговоры по урегулированию все же продолжатся. Видимо, будут предлагаться какие-то шаги – и, скорее всего, в основном направленные на фактическое разведение сил сторон, о чем пишут СМИ. Потому что после этого можно будет говорить уже и о чем-то ином. Это соответствует позиции Украины – идея, что сначала надо хотя бы развести сил, установить гарантии безопасности, и если не будет обстрелов, то можно будет вести речь и о чем-то еще. В этом направлении, думаю, и возможен некоторый прогресс. Но думаю, он в любом случае будет очень вялым», – сказал Георгий Чижов.
Комментируя заявления спецпредставителя США по Украине о возможности поставок в страну американского оружия, эксперт высказал мнение, что подобного заявления вполне можно было ожидать. Однако он выразил сомнение в том, что подобные действия действительно могли бы существенно изменить ситуацию.
«Это тоже, в общем, вполне ожиданный аргумент: американцы могут пусть началом поставок оружия. Я не думаю, что такие поставки, даже если они начнутся, принципиально изменят баланс сил. Потому что, во-первых, у украинцев и так есть оружие, а во-вторых, американцы туда весь свой арсенал, конечно, не вывезут. Но да, эта тема является довольно болезненной для России. Думаю, она может довольно долго играться, эта тема.
Но опять-таки: я не жду тут никаких прорывов. Но если действительно будут достигнуты и соблюдены конкретные договоренности по разведению сил, если в сводках перестанут ежедневно мелькать жертвы, это будет означать, что «минский» и «нормандский процесс» какие-то результаты все же дают», – сказал Георгий Чижов.