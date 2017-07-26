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26 июля 2017, 09:58
Германия оружие Россия США Украина Франция
Георгий Чижов

«Вовлечение США в "нормандский процесс" остается под вопросом»

Петр Порошенко и Дональд Трамп
Петр Порошенко и Дональд Трамп
RT

«Самым кровавым» временем с начала года назвал президент Украины Петр Порошенко конец июля на Донбассе. Так он описал ситуацию в регионе в ходе телефонных переговоров с тремя остальными лидерами «нормандской четверки» – президентом Франции, канцлером Германии и президентом России.

В ходе переговоров, состоявшихся 24 июля, участники выразили намерение «согласовать окончательные шаги по безопасности» и продолжить работу по выполнению минских соглашений. Предполагается, что в августе 2017 года состоятся переговоры советников глав «нормандской четверки», а уже затем президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, встретятся лично.

Кроме того, по данным СМИ, во время телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разводить силы и тяжелые вооружения сторон.

«Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом… Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список», – приводит информационное агентство РИА «Новости» отрывок из совместного заявления представителей «четверки», сделанного по итогам разговора.

 
Бронетехника ВСУ в районе  Донецка / facebook.com/ato.news

Как отметили собеседники газеты «Коммерсантъ» в Москве и Луганске, в последнее время интерес к теме урегулирования конфликта на востоке Украины подогревался еще и за счет недавно повторно вброшенной в информационное поле темы гипотетического создания нового государства – Малороссии.

Напомним, в конце второй декады июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке рассказал о планах создания Малороссии, которая, по его словам, должна находиться на территории нынешней Украины. По данным источников газеты в администрации президента Украины, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон назвали эту идею «недопустимой», а Владимир Путин заверил, что Кремль не имеет к этим планам никакого отношения.

Кроме того, внимание к происходящему было приковано, в частности, в связи с заявлением специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, побывавшего в регионе 23 июля. В интервью британской телекомпании ВВС он сообщил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия Украине, так как конфликт на Донбассе не заморожен. По его мнению, это могло бы изменить поведение Москвы.

 
Делегация Госдепартамента США
в Авдеевке / facebook.com/ato.news

«Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине», – сказал Волкер. Такой шаг США не будет являться провокацией, убежден спецпредставитель Госдепа.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации в регионе и ее возможном развитии согласился политолог Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, на деле ситуация в Донбассе в последнее время менялась мало, и каких-либо прорывов в области урегулирования проблемы пока не приходится ожидать. И вовлечение Вашингтона в этот процесс, чего хотел бы Киев, все еще под вопросом.

 
Политолог Георгий Чижов

«Как мне кажется, ничего особенно нового в смысле урегулирования ситуации пока не произошло. Была некая пауза в «нормандском процессе», связная с ожиданиями результатов выборов по Франции. Теперь же стороны фактически подтвердили свои прежние позиции.

Тот же Макрон, который раньше еще эту проблему не расхлебывал, пока демонстрирует определенный оптимизм и считает, тут могут быть найдены какие-то решения. Но пока не совсем понятно, какими именно они будут, потому что Украине отступать особо некуда, а России отступать есть куда, но она очень этого не хочет.

Вовлечение же США в «нормандский процесс» по-прежнему остается под вопросом. Конечно, украинская сторона этого хотела бы, а российская – нет. Потому что непосредственное участие Америки в урегулировании лишь спровоцирует дальнейший рост напряженности в российско-американских отношениях.

Поэтому я думаю, что переговоры по урегулированию все же продолжатся. Видимо, будут предлагаться какие-то шаги – и, скорее всего, в основном направленные на фактическое разведение сил сторон, о чем пишут СМИ. Потому что после этого можно будет говорить уже и о чем-то ином. Это соответствует позиции Украины – идея, что сначала надо хотя бы развести сил, установить гарантии безопасности, и если не будет обстрелов, то можно будет вести речь и о чем-то еще. В этом направлении, думаю, и возможен некоторый прогресс. Но думаю, он в любом случае будет очень вялым», – сказал Георгий Чижов.

Комментируя заявления спецпредставителя США по Украине о возможности поставок в страну американского оружия, эксперт высказал мнение, что подобного заявления вполне можно было ожидать. Однако он выразил сомнение в том, что подобные действия действительно могли бы существенно изменить ситуацию.

«Это тоже, в общем, вполне ожиданный аргумент: американцы могут пусть началом поставок оружия. Я не думаю, что такие поставки, даже если они начнутся, принципиально изменят баланс сил. Потому что, во-первых, у украинцев и так есть оружие, а во-вторых, американцы туда весь свой арсенал, конечно, не вывезут. Но да, эта тема является довольно болезненной для России. Думаю, она может довольно долго играться, эта тема.

Но опять-таки: я не жду тут никаких прорывов. Но если действительно будут достигнуты и соблюдены конкретные договоренности по разведению сил, если в сводках перестанут ежедневно мелькать жертвы, это будет означать, что «минский» и «нормандский процесс» какие-то результаты все же дают», – сказал Георгий Чижов.

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