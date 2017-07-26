Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила на молодежном форуме «Территория смыслов». Говорила она достаточно много, но больше всего внимания привлекли ее слова об отечественной судебной системе — оказывается, она уже лучше европейской.

«Российская система стала более совершенной чем европейская. Европейский суд по правам человека уже не отвечает нашим представлениям о справедливости», — заявила омбудсмен. Она уверена, что именно из-за этого количество обращений от российских граждан в ЕСПЧ снизилось в четыре раза — именно эти цифры она привела в своем выступлении. Она уточнила, что рассмотрение жалоб в Старсбургском суде происходит слишком долго, а кроме того остаются неясными критерии отбора заявлений.

Впрочем, уверена Москалькова, российскую судебную систему все-таки стоит улучшать. Так она отметила, что для принятия не только законных, но и справедливых решений нужно активнее привлекать граждан к осуществлению правосудия — то есть Москалькова является сторонником расширения полномочий суда присяжных.

«Какой бы ни был закон, все в руках человека. Важно, чтобы закон применялся нравственными судьями, не подверженными коррупции и коррозии», — заключила Москалькова.

Фигура Правосудия на здании суда / pravorub.ru

Отметим, что хотя число обращений российских граждан в ЕСПЧ сократилось — не в последнюю очередь из-за некоторого изменения процедуры — Россия все еще находится в центре внимания судей. Согласно данным самого суда, в 2016 году ЕСПЧ вынес 993 решения, в 829 случаях было признано нарушение как минимум одного пункта Европейской конвенции о правах человека. При этом примерно пятая часть всех дел пришлась в 2016 году на Россию: из общего числа исков к России (228) удовлетворены были 222. Это примерно вдвое больше, чем в 2015 году: тогда в ЕСПЧ были вынесены решения по 116 делам в отношении России. Также в 2016 году Россия удерживала прочное первенство по числу вынесенных решений, за ней с большим отрывом следуют Турция (77 решений), Румыния (71), Украина (70), Греция (41) и Венгрия (40).

Может быть даже интересней, что Москалькова выступила в защиту суда присяжных — пока после его введения в России его полномочия только сокращались. В 2008 году из их ведения вывели дела о терактах, насильственном захвате власти, массовых беспорядках, шпионаже. А в 2012 году суды присяжных лишились возможности рассматривать дела по тяжким преступлениям: изнасилования, взяточничество, похищения, захват заложников, бандитизм (если вменяемые статьи не предусматривают наказание свыше 20 лет). Но потом даже Владимир Путин заговорил о том, что необходимо расширить полномочия присяжных.

Суд присяжных зачитывает решение /wikipedia.org

В 2015 году в своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что имеет смысл сократить число присяжных, но расширить круг состава преступлений, которые они смогут рассматривать. Эта мера, по мнению главы государства, повысит независимость и объективность судебного процесса.

После слов президента Минюст разработал проект реформы, в соответствии с которым коллегии присяжных будут сокращены до восьми человек в региональных судах. Но при этом появятся коллегии из шести присяжных в районных судах. Сокращенные коллегии должны появиться летом будущего года. По предварительным расчетам, право обратиться к судьям из народа получат более 15 тысяч обвиняемых в год.

Несмотря на все это принято считать, что институт суда присяжных достаточно неудобен для следствия, которое добивается куда большего числа обвинительных приговоров, когда дела рассматривает профессиональный судья. Считалось, что Татьяна Москалькова, как бывший сотрудник МВД, в таких вопросах будет скорее не на стороне судов присяжных — что, как выясняется, не так. Сложно из этого факта делать какие-то выводы, но очевидно, что Москалькова куда более самостоятельный игрок, чем кажется.