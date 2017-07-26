Избирком Бурятии отказался регистрировать кандидатуру в главы республики от КПРФ Вячеслава Мархаева, он не собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Ранее от ведения кампании отказался мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Это значит, что все губернаторские выборы стали слишком предсказуемыми и можно утверждать, что 10 сентября в России не будет ни одной по-настоящему конкурентной избирательной кампании.

Вячеслав Мархаев kprf.ru

Зампредседателя избиркома Бурятии Владимир Норбоев рассказал «Коммерсанту», что Мархаеву не хватило буквально нескольких подписей для прохождения муниципального фильтра. Из 226 необходимых подписей члены комиссии сочли действительными 221. Двое депутатов к моменту подписания сложили полномочия, остальные автографы оказались сдвоенными: сначала муниципалы поддержали врио губернатора Алексея Цыденова, потом — господина Мархаева.

Сам Мархаев собирается жаловаться в Центризбирком и обращаться в суд. Он уверен, что кандидатам от ЛДПР Сергею Дорошу и от «Коммунистов России» Бато Багдаеву, у которых нет партийного представительства в районах, «избирком помогал оформлять документы», и они все-таки были зарегистрированы.

Пикет жителей Бурятии против использования муниципального фильтра burkprf.ru

Эксперты считали, что Бурятия может стать одним из немногих регионов, в которых могут пройти конкурентные губернаторские выборы. Врио главы республики Алексей Цыденов, который был назначен на этот пост только 7 февраля, пока не смог добиться расположения элит региона, так что популярный и харизматичный Мархаев действительно мог составить серьезную конкуренцию.

Также интересные выборы могли пройти в Свердловской области, но там мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался продолжать кампанию из-за того, что не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов, как он утверждает, уже на старте кампании врио губернатора Евгений Куйвашев добился того, чтобы у Ройзман чисто физически не смог собрать нужное количество подписей.

Депутат карельского парламента от «Справедливой России» Ирина Петеляева все-таки смога собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов — изначально говорили, что в рамках межпартийного соглашения она будет выдвинута сенатором от врио главы Артура Парфенчикова, но, по ее словам, ее кандидатура вызвала противодействие у республиканских единороссов. Однако, как рассказал «Коммерсанту» Александр Кынев, Петеляева слишком поздно включилась в кампанию: «Она может размочить результат Парфенчикова, но некритично».

Отметим, что эксперты при все при этом считают, что на предстоящих выборах не исключены фальсификации результатов голосования. Об этом говорится в докладе КГИ, в котором анализируется ход подготовки к голосованию граждан не по месту жительства.

Подсчет голосов на выборах Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Отмена открепительных удостоверений, уверены эксперты, не помешает фальсификациям, так как реформа законодательства не исключит «карусели» и принуждение к голосованию.

Закон сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, отменяющий открепительные удостоверения, вступил в силу в начале июня. Теперь чтобы проголосовать без открепительного, избиратель должен подать заявление в местный избирком, на сайт госуслуг или через МФЦ за 45-5 дней до выборов и указать, на каком участке планирует голосовать. Второй вариант голосования без открепительных позволяет подать заявление в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или участковую избирательную комиссию (УИК) тем, кто не знает, где он окажется в день голосования. Такое заявление можно подать только в последние четыре дня до голосования. В этом случае избиратель может проголосовать на любом участке, который поддерживает такое голосование. Их количество — это в среднем около 13% от общего числа участков в стране — определяет ЦИК.

При этом эксперты КГИ уверены, что «карусели» при новом порядке проводить все-таки возможно. Чтобы исключить такие нарушения, авторы закона предложили помечать заявления тех, кто открепляется за несколько дней до голосования, специальными марками с уникальными номерами. Эксперты, однако, уверены, что маркировка не поможет — фактически это будет аналог открепительных удостоверений, которые, в случае отсутствия наблюдателей на участке, и позволяли устраивать «карусели», то есть серийное голосование, когда один человек голосует несколько раз.