«Коммерсантъ»: «Электрички проследуют по предписанию». Ространснадзор нашел опасными московские пригородные перевозки.

«Турбины докрутились до Брюсселя»: за поставки в Крым ответят в Минэнерго и двух «Технопромэкспортах».

«Июнь охладил экономическую активность»: компании восстанавливают рост прибылей, но теряют уверенность.

РБК в статье «Свои среди чужих» пишет, что Увеличилось количество российских компаний, пользующихся в США услугами лоббистов.

«Семеро одно кресло ждут»: на пост главы Российской академии наук выдвинулось рекордное число кандидатов.

«Минтранс взвесит вашу шубу»: гаджеты и одежду авиапассажиров предложили считать ручной кладью.

«Известия»: «В ЕАЭС предложили создать "расчетную единицу Шелкового пути"». Евразийская денежная единица может объединить успешный опыт европейской ЭКЮ и блокчейн-технологии.

Ключевые вопросы, которые обсуждались на заседаниях верхней палаты парламента в последние полгода, приведены в статье «Соцпенсия, банки и внешняя угроза — итоги весенней сессии Совфеда».

«ВМФ проведет парад в Сирии»: в День Военно-морского флота Главный парад в Санкт-Петербурге и парад в сирийском Тартусе объединит телевизионная трансляция.

«Газета.ru»: «Санкции навсегда». Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о санкциях.

«"Молчунов" ждет автоподписка»: граждан могут обязать вступать в систему индивидуального пенсионного капитала при приеме на работу.

«Путин успокоил Багдад»: курдский вопрос был главным на переговорах Путина с вице-президентом Ирака.

The Economist: «Оживить, а не отменять. Три шага к исправлению Obamacare» (Revive, don’t repeal: Three steps to fix Obamacare). Настоящая задача республиканцев сейчас в том, чтобы заставить работать систему медицинского страхования для малоимущих.

«The Economist объясняет: Как польское правительство ослабляет демократию» (The Economist explains: How Poland’s government is weakening democracy). Попытка взять под контроль верховный суд — это очередное покушение на демократию.

Bloomberg: «Польский президент — не друг оппозиции» (Poland's President Is No Friend of the Opposition). Польский президент наложил вето на законопроекты, которые бы сделали суды подконтрольными правительству. Но вероятно, он это сделал не из большой приязни к оппозиции.

«Президент Польши сказал "Хватит"» (Poland's President Says Enough Is Enough). Польский президент Анджей Дуда удивил всех, устранив угрозу независимости судов.

The Wall Street Journal: «Сенат решился проголосовать по вопросу отмены здравоохранительного закона» (Senate Poised for Vote in Health-Law Repeal Effort). Республиканцы в американском конгрессе долго не могли найти компромисса по вопросу о здравоохранении. Теперь они наконец решились попытаться внести ясность.

«Греция получила стабильный спрос по итогам первого выпуска облигаций за три года» (Greece Gets Solid Demand for First Bond Issuance in Three Years). Правительство Греции надеется, что это первый шаг к выведению страны из долговой зависимости.