Великобритания запретит продажи дизельных, бензиновых и гибридных автомобилей с 2040 года. Подобные программы действуют также в странах Европейского Союза и даже Китае, в Соединенных Штатах правительство так или иначе просто субсидирует промышленность, выпускающие электромобили.

Все это, конечно, не значит, что завтра нефть будет никому не нужна — есть еще огромные рынки развивающихся стран, есть Индия, есть Африка. Но России, чья экономика уже много десятилетий зависит от цен на нефть, дана уникальная возможность: подготовиться к переделу рынка сильно заранее, подготовить стратегию, и, может быть, даже ее реализовать. Осталось только этим шансом воспользоваться. И это, пожалуй, самое сложное во всей этой истории.